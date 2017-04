Batuti – lielisks atpūtas veids kā lieliem, tā maziem

Lai gan batuti vairāk asociējas ar izklaidi gados jaunākiem cilvēkiem, patiesībā to iespējams izmantot ikvienā vecumā. Taču, lai lēkāšana pa batutu būtu patīkama un droša, ņem vērā šajā rakstā esošos padomus!





Sagatavošanās – neatņemama sastāvdaļa pirms batuta izmantošanas

Pirms lēkāšanas obligāti jāiesildās

Lai gan batuti vairāk tiek asociēti ar bezrūpīgu atpūtu draugu lokā, nedrīkst aizmirst, ka šī aktivitāte tomēr ir fiziska, tādēļ pirms tās uzsākšanas vajadzētu iesildīties, izapļojot locītavas, kā arī nedaudz izstiepjot muskuļus – tādējādi ķermenis būs gatavs slodzei, un Tu ne tikai jutīsies labāk, bet arī ievērojami samazināsi traumu risku.





Pirmā reize uz batuta. Kā rīkoties?

Ja ar lēkāšanu uz batuta līdz šim saskāries neesi vai pēdējo reizi ko tādu izbaudīji pirms vairākiem gadiem, ir svarīgi izprast tā darbības principu. Pašā sākumā izstaigā batutu krustām šķērsām, lai saprastu, cik atsperīgs katrā no sektoriem tas ir. Pēc tam sāc ar pavisam nelieliem lēcieniem, cenšoties noturēties batuta vidusdaļā. Ņem vērā arī to, ka katrs batuts ir nedaudz citādāks, tāpēc vienmēr sāc ar tā “testēšanu”.

Nozīmīgs aspekts – apģērbs

Lai pieredze uz batuta būtu patīkama un droša, jāizvēlas piemērots apģērbs. Kā jau ikvienai sportiskai aktivitātei, arī lēkāšanai pa batutu nepieciešams ērts apģērbs. Ja vēlies izvairīties no nobrāzumiem, izvēlies sporta bikses un kreklu ar garām piedurknēm. Kā arī ņem vērā – uz batuta nedrīkst lēkāt ar apaviem, jo tādējādi to iespējams sabojāt. Izmēģini lēkāšanu gan ar basām kājām, gan sporta zeķēm un izvēlies to variantu, kas Tev pašam šķiet ērtākais. Taču izvairies no neilona zeķēm – tās uz batuta seguma mēdz slīdēt, tādējādi radot traumu risku.





Kam vērts pievērst uzmanību, iegādājoties batutu?

Izvēlies piemērotāko izmēru

Viens no svarīgākajiem faktoriem ir batuta izmērs. Batuti parasti tiek iedalīti pēc to diametra. Batuti, kuru izmērs ir līdz 3 metriem pa diametru, ir paredzēti lietošanai vienatnē, un tos galvenokārt izmanto bērni. Batuti, kuru izmērs ir 3 līdz 4 metri diametrā, jau sniedz lielāku plašumu un tos var izmantot arī vairāki bērni vienlaicīgi, bet batuti, kuru diametrs pārsniedz 4 metrus, ļauj uz tā vienlaicīgi atrasties vairākiem pieaugušiem cilvēkiem, kā arī veikt sarežģītākus un augstākus lēcienus. Protams, vērā jāņem arī maksimālā batuta nestspēja.

Taču, pirms batuts tiek iegādāts, vērā jāņem arī pagalma izmērs. Atceries – gan zem batuta, gan tā tuvākajā apkārtnē jābūt līdzenam segumam, un batuta tuvumā nedrīkst atrasties koki, elektrības stabi, vadi un citas lietas, kas var apdraudēt cilvēku drošību un samazināt batuta izmantošanas komfortu.

Pievērs uzmanību detaļām

Tā kā batuti sastāv no dažādām komponentēm, uzmanība jāpievērš arī tām. Lūk, galvenās batutu sastāvdaļas:

Atsperes – vairāk atsperu un lielāks to garums nozīmē labāku atlēcienu;

Rāmis – pievērs uzmanību rāmja salaiduma vietām! Jārēķinās, ka rāmji ar metinātām salaiduma vietām ir mazāk izturīgi. Ņem vērā arī rāmja cauruļu diametru (jo tas lielāks, jo izturīgāks rāmis būs), kā arī materiālam un pārklājumam – no tā atkarīgs, vai rāmis ir pasargāts no rūsas;

Virsma – iegādājoties batutu, ņem vērā arī to, vai tā virsma ir pasargāta no ultravioletajiem (UV) stariem. Daļai virsmu to centrā ir punkts, krusts vai zīmola logo, lai gaisā būtu vieglāk novērtēt atrašanās vietu.

Neaizmirsti par aizsargtīklu un citiem aksesuāriem

Uzlabojoties prasmēm, lēcieni uz batuta var kļūt arvien augstāki, bet papildu adrenalīna devai iespējams veikt arī dažādus akrobātiskus trikus, piemēram, vairākus apgriezienus ap savu asi, salto, piezemēšanos uz muguras u.c. Taču, palielinoties lēcienu amplitūdai, palielinās arī risks no batuta izkrist. Lai šo iespēju samazinātu, batutam iespējams uzstādīt aizsargtīklu. Aizsargtīkls jāizvēlas atbilstoši batuta izmēram. Dažiem batutu modeļiem tas ietilpst komplektācijā, taču to iespējams iegādāties arī atsevišķi.

Nedrīkst aizmirst arī par polsterētu aizsargmalu, kas pasargā no batuta ārmalā esošajām atsperēm, taču šis aksesuārs lielākajai daļai batutu nāk komplektā.

Ja batutu ikdienā izmantos arī bērni, noderēs kāpnes – ar tām iekāpt batutā ir daudz vienkāršāk un ērtāk. Kāpnes jāizvēlas atbilstoši batuta izmēram.





