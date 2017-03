Budžeta plānošanas zelta likumi

To, ka budžeta plānošana ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu stabilu finansiālos situāciju, zina daudzi. Budžeta plānošana patiešām ir lieliska vaids, kā pārvaldīt savas finanses un likt naudai strādāt jūsu labā, nevis otrādi. Tikai zinot, kur paliek jūsu nauda, jūs varat saprast, kā ietaupīt un kā izbēgt no mūžīgā ātro kredītu jeb pikavippi slazda. Tomēr, lai budžeta plānošana būtu veiksmīga un tiešām dotu kādu labumu, nevis tikai lieki tērētu jūsu laiku, ir šis tas jāzina. Budžeta plānošana pati par sevi var būt visai komplicēta, un katram cilvēkam budžetu vajadzētu plānot mazliet citādi, atkarībā no viņa konkrētās finansiālās situācijas, taču ir daži zelta likumi, ko vajadzētu zināt un ievērot ikvienam.



Iepazīstiet savas finanses

Lai budžeta plānošana būtu tiešām veiksmīga, nepietiek ar to vien, ka jūs piefiksējat ienākumus un izdevumus principa pēc. Tas ir jādara, taču nevis vienkārši tāpēc, lai veiktu aukstus aprēķinus, bet gan lai izpētītu un iepazītu savu finanšu struktūru. Saprotiet, kuri ir obligātie maksājumi, kurus mainīt nevarat vai negribat un kuri ir tie izdevumi, ar kuriem varat variēt. Aprēķiniet, cik liela daļa no jūsu ienākumiem ir obligāti jānovirza rēķinu apmaksai un citiem neatliekamiem maksājumiem, un cik daudz naudas jums paliek pāri, ar ko “spēlēties”. Tikai tad jūs sapratīsit, kur un kā iespējams ietaupīt, un kā sadalīt savus ienākumus pēc iespējas racionālāk. Finanšu plūsma ir dzīva un mainīga, tāpēc nepietiks vien ar bezjēdzīgu ciparu sarakstīšanu.

Sāciet pakāpeniski

Bieži vien cilvēki visu grib uzreiz, tāpēc uzstāda nereāli augstus mērķus un cer, ka budžeta plāns tos piepildīs, taču budžeta plānu nekad neizdodas realizēt, ja tas ir pārāk utopisks. Jāsaprot, ka tas nav nekāds brīnumlīdzeklis, kas vienā acu mirklī ļaus jums atteikties no visa liekā un ietaupīt vairākus simtus eiro mēnesī. Tas tikai palīdzēs saprast, ar ko sākt un ko darīt, bet plāna realizācija ir atkarīga no paša cilvēka iespējām un gribasspēka. Daudz vieglāk būs sakārtot savas finanses tad, ja saksit pakāpeniski un ieviesīsit sīkas pārmaiņas savās finanses. Piemēram, sākumā atsakieties no sīkiem izdevumiem, piemēram, ik rīta kafijas vietējā kioskā. Nākamajā mēnesī varat mēģināt atteikties, piemēram, no spontāniem pirkumiem, kuriem piemērotas atlaides. Vēlāk mēģiniet taupīt uz komunālajiem pakalpojumiem un transportu. Tā jūs pakāpeniski pieradināsit sevi dzīvot taupīgāk un pat nemanīsit, kad ik mēnesi varēsit ietaupīt ievērojamas naudas summas.

Ieplānojiet laiku savam budžetam

Vēl viens būtisks nosacījums tam, lai budžeta plāns darbotos, ir regularitāte. Ļoti bieži cilvēki sākumā saņemas plānot savu budžetu, bet ar laiku tas apnīk vai piemirstas, un budžets vairs netiek plānots regulāri, līdz ar to zūd tā efektivitāte. Lai budžeta plāns būtu veiksmīgs, ieplānojiet “randiņus” ar savu budžetu. Konkrētā laikā uzlieciet sev par pienākumu veltīt mazliet laika sava budžeta plānošanai. Šajā laikā veiciet ienākumu un izdevumu analīzi, izdomājiet, ko vajadzētu mainīt, un vienkārši padomājiet par savām finansēm un nākotnes mērķiem. Ja tā darīsit, budžeta plānošana dos daudz labākus un noturīgākus rezultātus.

Domājiet radoši

Visbeidzot ir jādomā ārpus rāmjiem, lai budžeta plānošana būtu veiksmīga. Budžets netiek plānots, lai būtu jāuzņemas lieli upuri un sevi jāierobežo, lai tikai paliktu pāri mazliet naudas. Budžets tiek plānots, lai jūs iemācītos efektīvi pārvaldīt savus finanšu līdzekļus un gūtu no tiem maksimālu labumu. Domājiet nevis par to, no kā jūs varētu atteikties, bet kur nauda tiek lietota nelietderīgi. Piemēram, atsakieties no nevajadzīgiem pirkumiem, beidziet nelietderīgi izmantot komunālos pakalpojumus, nekavējiet rēķinu atmaksu, lai nebūtu jāmaksā soda naudas utt. Tāpat nevajag baidīties arī no izdevumiem. Daudzi ar budžeta plānošanu saprot tikai taupīšanu, taču bieži vien lai varētu efektīvi izmantot savu naudu, ir tieši jātērē. Piemēram, nekad netaupiet naudu uz kvalitātes rēķina. Tāpat nebaidieties no lieliem pirkumiem, jo īpaši tad, ja tie palīdzēs ietaupīt naudu ilgtermiņā. Vai zinājāt, ka jaunas, energoefektīvas sadzīves tehnikas iegāde var palīdzēt samazināt elektrības rēķinus uz pusi? Nebaidieties ņemt patēriņa kredītu jeb kulutusluotto, lai nodrošinātu sev iespēju samazināt izdevumus, neko nedarot. Tas ātri vien atmaksāsies.

Ievērojot visu augstāk minēto, budžeta plānošana būs tīrais nieks, jo nebūs vajadzības sevi piespiest un ierobežot, kā arī budžeta plānošanas teorētiskā daļa būs viegli saprotama. Budžeta plānošana var būt pat ļoti interesanta un aizraujoša, ja tas tiek darīts pareizi, tāpēc ņemiet vērā šos zelta likumus un sāciet to darīt pēc iespējas ātrāk.