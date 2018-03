Divi būtiski un noderīgi taupības pasākumi, kad mājās ir jaundzimušais

Bērna piedzimšana un ienākšana jaunā ģimenē var būt vislabākais un satraucošākais laiks jūsu dzīvē. Tomēr pielāgot ģimenes budžetu papildus izmaksām, kas saistās ar bērnu, sākot no apģērba un pārtikas līdz bērnu aprūpei un izglītībai, var būt visai sarežģīts pasākums. Ar ko sākt? Lasiet tālāk, lai iepazītos ar pāris būtisku un noderīgu taupības pasākumiem, ko esam sastādījuši tiem dzīves brīžiem, kad mājās ienāk jaundzimušais. Šie padomi jums noderēs, lai jūs nenonāktu finansiālā krīzē un bezmaksas ātrie kredīti internetā 5000 SEK apmērā (gratis snabblån online 5000 kr), kas ekvivalenti nepilniem 500 EUR, nebūtu jūsu risinājumu saraksta augšgalā. Patiesībā, pieķeroties šiem diviem vienkāršajiem taupības pasākumiem, jūs drīz vien sapratīsiet, ka jaundzimušā ienākšanai jūsu ģimenē nemaz tik ļoti būtiski nav jāpalielina jūsu izdevumu apjoms.

Ietaupiet uz mazuļu apģērbu

Nepērciet bērnu apģērbu lielam laikam uz priekšu. Bieži vien jaundzimušie piedzīvo pēkšņu izaugsmi, un jums var sanākt izlaist pāris apģērbu izmērus, ko lielā rūpībā esat iepirkuši vēl pirms mazulis bija piedzimis. Noteikti nepērciet pavasarī drēbes uz ziemu, jo pirmo pāris gadu laikā bērnu izmēri ļoti atšķiras no tiem, ko “standartā” saliek tabulās. Katrs bērns ir atšķirīgs, tāpēc nav vērts iegādāties apģērbu uz priekšu, ar domu, ka gan jau derēs vēlāk. Apģērbiem izvēlieties dzimuma neitrālus toņus un stilus, šis ir īpaši svarīgi tajos gadījumos, kad drīz vien plānosiet nākošo bērniņu, kā arī noderēs tad, ja gribēsiet lietotās drēbes nodot tālāk kādam citam mazam puisītim vai meitenītei. Un ja runājam par lietotiem apģērbiem – arī paši nekautrējieties un neatsakieties pirkt mazlietotu apģērbu savam mazulim. Tik agrā vecumā neviens bērns nav spējīgs fiziski “novalkāt” apģērbu, tāpēc lietoto preču veikalos zīdaiņu apģērbi vienmēr ir ļoti augstā kvalitātē, jo lietoti tie ir bijuši vien pāris reizes. Galvenais – pirms lietoto apģērbu atkārtotas lietošanas, izmazgāt visas mazuļu drēbītes 95 grādu temperatūrā un tās jūsu mazulim kalpos kā jaunas. Un jums ietaupīs kaudzi naudas. No lietoto apģērbu veikaliem nav jākaunas – tā patiesībā ir viena no gudrākajām un dabai draudzīgākajām izvēlēm, ko varat veikt attiecībā uz jūsu mazuļa pūriņa sagādi.

Atsakieties no mazuļa apaviem pirmajā dzīves gadā

Pilnīgi noteikti varat atsacīties no kurpēm mazuļiem līdz 6 mēnešu vecumam (kā minimums). Kvalitatīvi ādas apavi mazuļiem maksā vidēji 30 eiro un pat vairāk, bet jūsu nestaigājošajam zīdainim tās ir kā nevajadzīgs aksesuārs. Pie tam – neadekvāti dārgs. Bez tam, pētījumos ir pierādīts, ka zīdaiņi iemācās staigāt daudz ātrāk, ja viņiem ļauj maksimāli bieži trenēties staigāt tieši ar basām kājām, it īpaši, kad viņi atrodas iekštelpās. Izmantojiet mīkstos zābaciņus zīdaiņiem, lai uzturētu mazās kājiņas siltumā, kad dodaties āra pastaigās ar ratiņiem, bet noteikti ignorējiet veikalu piedāvājumus pārdot jums īstus zābakus kādam, kurš pat nemāk nostāvēt uz kājām. Jūs varat arī paši uztamborēt vai uzadīt simboliskus zābaciņus no siltas un patīkamas vilnas.





Atcerieties, lielākā daļa no lielajiem mazuļu izdevumiem patiesībā rodas tikai no tā, ka mēs gribam palielīties citiem ar dārgiem dizaineru ratiem un apģērbiem, pat tad, ja to iegādei ir ņemti labākie naudas aizdevumi bez kredītinformācijas (bästa låna pengar utan kreditprövning). Tam ir maz sakara ar jūsu mazuļa patieso komfortu. Patiesībā – jūsu bērnam nekas no tā nav nepieciešams, vien jūsu rūpes un sirdsmiers, kuru iegūsiet, ja lieki netērēsieties zīdaiņa vajadzību nodrošināšanai.