Gaumīgs restorāns un viesnīca Vecrīgas sirdī!

Vecrīgas ielas katru dienu min tūkstošiem soļu. Ļaudis nākuši no dažādām vietām – gan tuvākām, gan tālākām. Kāds atbraucis darba darīšanās no citas valsts, vēl kāds ieradies no tuvējās pilsētas, lai izbaudītu vecpilsētas šarmu. Katram no viņiem ir savs stāsts, un arī ikvienai Vecrīgas ēkai tāds ir. Taču viens no īpašajiem stāstiem, ar kuriem jums noteikti vajadzētu iepazīties, atrodams pašā Vecrīgas sirdī – Jaunielā. Tur jau vairāk nekā gadsimtu atrodama grezna un oriģināla jūgendstila ēka, kurā šobrīd darbojas gaumīgs restorāns un viesnīca “Neiburgs”.

Par viesnīcu

19.gadsimta beigās Latvijā ieradās Ludvigs Neiburgs, kurš, apgūstot mūrniekmeistara amatu, kļuva par vienu no tā laika labākajiem Rīgas būvniekiem un bija arī viens no pirmajiem latviešu izcelsmes uzņēmējiem. Viņa paveiktie darbi joprojām priecē ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī viesus – Neiburga būvniecības prasmes redzamas gan Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas ēkā, gan Finanšu ministrijas namā, gan arī 1903.gadā celtajā viesnīcas ēkā Jaunielā.

Tolaik šo namu Neiburgs būvēja, vadoties pēc vācbaltiešu arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta, tādēļ arī tas piesaista uzmanību ar īpaši greznajā jūgendstilā veidoto fasādi, kas starp vairākiem simtiem šī stila ēku izceļas ar oriģinalitāti un senatnīgumu.

Sākotnēji Neiburga celtā ēka nebija paredzēta viesnīcas vajadzībām – tas atbilda 20. gadsimta dzīvojamā nama veidolam. Pirmajā stāvā tika ierīkoti dažādi veikaliņi, kuros tirgoja augļus, dārzeņus un pat petroleju. Savukārt augšējos ēkas stāvos atradās īres dzīvokļi.

Pēc Otrā pasaules kara Neiburga nams tika ievērojami pārveidots. Otrajā stāvā ierīkoja dienesta viesnīcu, kurā bieži uzturējās padomju amatpersonas, kas viesojās Rīgā. Savukārt pārējās telpas augšējos stāvos tika pārveidotas par komunālajiem dzīvokļiem, kuros mitinājās 22 ģimenes. Lai dzīvokļus pielāgotu tā brīža vajadzībām, pilnībā tika izmainīts ēkas sākotnējais plānojums, izveidojot jaunas šķērssienas, izbūvējot jaunas durvis utt.

Ēkas ārējais veidols arī tolaik tika ievērots un novērtēts, tādēļ to nereti publicēja dažādos Rīgas arhitektūrai un kultūras pieminekļiem veltītos izdevumos, izceļot Neiburgu namu kā rietumnieciskās vides simbolu.

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas nams nonāca Ludviga Neiburga mantinieku īpašumā. Un, aptuveni 100 gadus pēc ēkas būvniecības, tajā tika nolemts ierīkot restorānu un viesnīcu. Īpašniekiem bija skaidrs, ko viņi vēlas redzēt – apartamentus ar gaišām un plašām telpām, kurās senatnīgais jūgendstila mantojums tiktu saglabāts, apvienojot to ar mūsdienīgu dizainu un ērtībām. Šo ideju palīdzēja īstenot arhitekts Artūrs Lapiņš, un 2010. gadā durvis vēra viesnīca “Neiburgs”.

Par restorānu

Pēc otrā pasaules kara Neiburga celtās ēkas pirmajā stāvā tika ierīkots alus restorāns “Pie Kristapa”, kas tolaik bija viena no īpašām vietām, kurā nevarēja iekļūt jebkurš. Izbaudīt restorāna burvību varēja vai nu tās personas, kas piederēja pie padomju nomenklatūras, vai arī tie, kas prasmīgi mācēja iemānīt kukuļus šveicariem.

Pagājušā gadsimta 80. gados restorāns “Pie Kristapa” ieguva jaunu, simbolisku nozīmi, jo to bija iecienījuši tā laika nacionālās atmodas un uzņēmējdarbības veicinātāji.

Kad nams atkal nonāca Neiburgu dzimtas īpašumā, tajā tika sākta ne tikai viesnīcas, bet arī restorāna ierīkošana. Jau 2009. gada pavasarī durvis apmeklētājiem vēra restorāns “Neiburgs”. Tā interjeru raksturo gaišums un vieglums, kā arī ēdiens, kurā apvienotas laikmetīgas tendences un vērtīgas tradīcijas. Restorānā iespējams nobaudīt Latvijai raksturīgās garšas un katram gadalaikam atbilstošus ēdienus, kas pagatavoti no vietējās izcelsmes un īpaši izvēlētiem augstas kvalitātes importa produktiem. Baudot maltīti restorānā “Neiburgs”, jūs priecēs arī skaistais skats uz vecpilsētas dzīvi, kas paveras no plašajiem logiem. Vasarā Vecrīgas burvību varat izjust brīvdabas terasē.

Stāsts turpinās joprojām

Viesnīcas un restorāna “Neiburgs” ārējais un iekšējais veidols joprojām apbur apmeklētājus, sniedzot iespēju izjust senatnīgā jūgendstila un mūsdienīgo tendenču apvienojumu. Ēkas atrašanās vieta ļauj pāris minūšu laikā nokļūt līdz Nacionālajai operai, Brīvības piemineklim, koncertzālēm, apskates objektiem, muzejiem, izklaides vietām u.c. Tajā pašā laikā tie, kas novērtē mieru, varēs to izbaudīt pilnībā, jo nams atrodas klusā ielā.

Cienot arhitektūras mantojumu, ēkā saglabāti dažādi oriģinālie elementi, piemēram, dabīgais koka parkets, sienu un griestu rotājumi u.c. Interjers papildināts ar elegantām zīmolu mēbelēm, lustrām un krēsliem.

“Neiburgs” ir vieta, kur pagātne sastopas ar pagātni, radot īpašu atmosfēru un nodrošinot labsajūtu un neaizmirstamus mirkļus ikvienam apmeklētājam!





