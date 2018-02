Grīdas paklāji birojam: veidi un to pielietojums

Lai uzņēmuma darbinieki justos ērti un motivēti, ir jārūpējas par to, lai birojā valdītu patīkama un droša darba vide. Viens no veidiem, kā to panākt – izvēlēties piemērotākos grīdas paklājus tieši Jūsu birojam. Kādi ir biroju grīdas paklāju veidi un kādam mērķim šie grīdas paklāji vislabāk kalpo – uzzināsiet šajā rakstā!





Neatkarīgi no Jūsu uzņēmuma specifikas un biroja veida, “Berendsen” vienmēr nodrošinās labāko grīdas paklāju risinājumu tieši Jūsu birojam. “Berendsen” piedāvā arī:

paklāju nomu;



izdevīgas maināmo paklāju nomas cenas ;



; augstas kvalitātes grīdas paklāju apkopi un servisu.



Šajā rakstā noskaidrosim, kāpēc izvēlēties “Berendsen” grīdas paklājus, kādi ir to veidi un kādam mērķim katrs no šiem grīdas paklājiem vislabāk kalpo.

“Berendsen” grīdas paklāju veidi

Viena no “Berendsen” pamata vērtībām ir rūpēties par tīru un drošu darba vidi ikviena klienta birojā. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku risinājumu grīdas seguma tīrībai birojā, kurā strādājat, “Berendsen” piedāvājumā ir dažādi grīdas paklāju veidi:

funkcionālie grīdas paklāji (nodrošina izcilu tīrību iekštelpās);



dizaina un logotipa grīdas paklāji (palīdz reklamēt Jūsu uzņēmumu vai tā produktus un piešķir īpašu atmosfēru);



komforta grīdas paklāji (gādā par ērtu darba vidi darbiniekiem).



“Berendsen” piedāvāto grīdas paklāju pielietojums

Katrs birojs ir unikāls, tāpēc pieprasa individuālu paklāju risinājumu. Neatkarīgi no tā, vai Jūsu birojā svarīgākais ir nodrošināt izcilu tīrību vai rūpēties par darbinieku veselību, “Berendsen” sniegs labāko risinājumu, jo piedāvā plašu grīdas paklāju klāstu, un katram no tiem ir savs pielietojums.

Funkcionālie grīdas paklāji

Lielākā daļa veiksmīgu uzņēmēju atzīst, ka sakopta vide birojā un darba telpās ir svarīga. Lai ikdienā par to nebūtu jāuztraucas, izvēlieties “Berendsen” funkcionālos grīdas paklājus:

mikrošķiedras grīdas paklājs ar “UltraGrip” gumijas pamatni ir visefektīvākais paklājs „Berendsen” klāstā. Tam ir visaugstākā gan sauso, gan mitro netīrumu absorbēšanas spēja, neļaujot tiem nokļūt dziļāk telpās;



ar “UltraGrip” gumijas pamatni ir visefektīvākais paklājs „Berendsen” klāstā. Tam ir visaugstākā gan sauso, gan mitro netīrumu absorbēšanas spēja, neļaujot tiem nokļūt dziļāk telpās; kokvilnas grīdas paklājs ir īpaši efektīvs mitruma uzsūkšanā, tāpēc pasargās biroja telpas no slapjajiem netīrumiem un ūdens, bet biroja viesus - no paslīdēšanas;



ir īpaši efektīvs mitruma uzsūkšanā, tāpēc pasargās biroja telpas no slapjajiem netīrumiem un ūdens, bet biroja viesus - no paslīdēšanas; neilona grīdas paklājs spēj absorbēt līdz pat 3 kilogramiem sauso netīrumu, kas pielipuši pie apavu zolēm.



Dizaina un logotipa grīdas paklāji

Vienlīdz svarīgi ir uzturēt patīkamu atmosfēru un radīt efektīgu pirmo iespaidu jebkuram, kurš ienāk birojā. Šim mērķim lieliski noderēs “Berendsen” dizaina un logotipa grīdas paklāji:

grīdas paklājs ar logotipu ir lielisks veids, kā radīt labu iespaidu gan biroja viesiem, gan uzņēmuma klientiem un vienlaikus uzturēt tīrību biroja telpās;



ir lielisks veids, kā radīt labu iespaidu gan biroja viesiem, gan uzņēmuma klientiem un vienlaikus uzturēt tīrību biroja telpās; grīdas paklājs HD drukas kvalitātē radīs īpašas emocijas katram, kurš ienāks birojā - pateicoties šai drukas tehnoloģijai uz paklāja ir iespējams attēlot ļoti augstas izšķirtspējas attēlus, pat fotogrāfijas.



radīs īpašas emocijas katram, kurš ienāks birojā - pateicoties šai drukas tehnoloģijai uz paklāja ir iespējams attēlot ļoti augstas izšķirtspējas attēlus, pat fotogrāfijas. dizaina grīdas paklājs - izvēlieties jebkuru jau gatavu dizaina paklāju no mūsu plašā klāsta vai radiet pats savu unikālu dizaina paklāju!



Komforta grīdas paklāji

Darbiniekiem birojā jājūtas ērti, bet vienlaikus būtiski ir arī padomāt par ergonomiskiem un drošiem darba apstākļiem. Samaziniet iespēju, ka darbinieki darba telpās gūst traumas, izvēloties “Berendsen” komforta grīdas paklājus:

komforta grīdas paklājs palīdzēs radīt patīkamus un drošus darba apstākļus vietās, kur darbiniekiem ilgstoši jāstāv kājās;



palīdzēs radīt patīkamus un drošus darba apstākļus vietās, kur darbiniekiem ilgstoši jāstāv kājās; ergonomiskajam grīdas paklājam ir antibakteriāla virsma, lai birojā neizplatītos baktērijas, un slīpas malas, lai aiz tām nevarētu aizķerties.



“Berendsen” paklāju noma - ērts un izdevīgs risinājums!

Izvēlieties birojam “Berendsen” grīdas paklājus un saņemiet īpaši ērtu un izdevīgu paklāju servisu. “Berendsen” piedāvājumā ir ne tikai paklāji, kas izmantojami gan pie biroju galvenajām ieejas durvīm, gan iekštelpās, bet arī paklāju noma un izdevīgas paklāju nomas cenas.





Turklāt paklāju nomas pakalpojuma cenā ietilpst augstas kvalitātes paklāju apkope:

“Berendsen” pārstāvis ierodas Jūsu birojā, lai nomainītu paklājus;



pārstāvis paņem netīros paklājus un tā vietā tiek ieklāti tīri grīdas paklāji;



netīrie grīdas paklāji tiek nodoti mazgāšanai un pārbaudei, lai vienmēr nodrošinātu augstāko kvalitāti!







Uzziniet sīkāku informāciju un paklāju nomas cenas tieši Jūsu birojam, sazinoties ar “Berendsen” pa tālruni +371 67500075 vai rakstot e-pastu uz info@berendsen.lv.





Vairāk informācijas par “Berendsen”:

Adrese: Bukaišu iela 9, Rīga, LV-1004;



Biroja darba laiks: 8:00 – 17:00, S., Sv. – brīvs;



Tīmekļvietne: www.berendsen.lv.