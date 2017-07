Iepazīsties ar Automower® ģimeni!

Šajā vasarā kampaņas “Uzņem ģimenē Automower®” ietvaros Husqvarna apsolīja nodrošināt brīvdienas no zāles pļaušanas vienai ģimenei, tās dārzā instalējot un uz visu vasaru atstājot darboties robotizēto zāles pļāvēju Husqvarna Automower®. Kampaņa ir guvusi lielu atsaucību, tajā piedalījās 312 ģimenes un astoņas no tām tika tālāk finālā. Uzvarētāju ģimene ir izvēlēta, un Husqvarna robotizētais zāles pļāvējs ir uzstādīts Dobrāju ģimenes dārzā Jelgavā.





Dobrāju ģimene Jelgavā dzīvojuši visu savu dzīvi, taču tikai pagājušā gada nogalē pārcēlušies uz savu māju. Ap māju esošās zemes kopējā platība ir aptuveni 2400 m2, bet pļaujamā platība sastāda aptuveni 1800 m2. Zāle līdz šim tika pļauta ar stumjamu zāles pļāvēju un trimmeri. Ik nedēļu pļaušana aizņēma aptuveni 3-4 stundas vienā vai divos darba dienas vakaros, vēl papildus nepieciešama zāles pielīdzināšanu ar trimmeri.

Taujāti par to, kā ģimene izlēma piedalīties kampaņā “Uzņem ģimenē Automower®”, Ilze Dobrāja stāsta, ka ievērojusi informāciju par kampaņu Facebook un tad nosūtījusi to vīram, savukārt Mārtiņš Dobrājs aizpildījis pieteikumu, pat īsti nezinot par kampaņas noteikumiem. Kad Mārtiņš saņēmis zvanu, kas apstiprināja uzvaru kampaņā, ģimene pat neesot spējusi tam noticēt, jo līdz šim ģimenei konkursos neesot veicies.

Mārtiņš atklāj, ka darba dienu vakarus ne sevišķi gribas pavadīt, pļaujot zāli, un Ilze piebilst, ka brīvdienās to darīt negribas vēl vairāk! Zāles pļaušanas vietā, kas aizņem vienu vai divus vakarus nedēļā, turmpāk būs iespējams pavadīt visai ģimenei kopā. Iegūto laiku ģimenei Dobrāju ģimene min kā lielāko ieguvumu no Automower® testa. Turmpāk arī, iespējams, vienīgo saulaino dienu nedēļā nebūs vajadzīgs pavadīt, pļaujot zāli, un bez sirsdapziņas pārmetumiem varēs doties, piemēram, sauļoties.





Husqvarna Automower® zāles pļāvēju nebaida dažādi zālāji – tas spēs darboties gan nelīdzenā reljefā, gan tādā, kurā iemitinājušies kurmji. Pie tam ir pierādīts, ka vairumā gadījumu robota darbības rezultātā radītā vibrācija un nelielais troksnis, kas no pāris metru attāluma nav dzirdams, uz visiem laikiem padzen kurmjus no jūsu pagalma. Robotu neapturēs ne lietus, ne slapja zāle, ne karstums vai nakts iestāšanās. Turklāt, pateicoties īpaši klusajai darbībai, zāli iespējams pļaut visu diennakti, netraucējot ne saimniekam, ne kaimiņiem. Un arī par robota “uzticību” nav jāšaubās - Husqvarna Automower® neaizies pat no neiežogota pagalma, jo pirms robota ieslēgšanas apstrādājamais zālājs tiek iezīmēts ar speciāliem vadiem, kas tiek piestiprināts pie zemes ar skavām vai ierakts zemē, iezīmējot teritoriju, aiz kuras robežām iekārta nevarēs darboties. No garnadžiem robotu pasargās PIN kods, skaņas signalizācija, līdzīga kā automašīnām, kā arī Automower® Connect, kur ar mobilās lietotnes palīdzību telefonā varēsiet sekot līdzi robota atrašanās vietai un ne tikai. Sīkāku informāciju par Husqvarna Automower® klāstu un funkcijām iespējams atrast www.husqvarna.lv





