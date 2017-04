Ja mēs maksājam, vēlamies zināt arī to, ko iegūstam

Veicot pirkumu, maksājot nodokļus vai jebkādā citā veidā tērējot savu naudu, vēlamies zināt, ko mēs no tā iegūsim. Pērkot pārtiku, zinām, ka mums būs pusdienas un būsim paēduši. Iegādājoties veļas mazgājamo mašīnu, zinām, ka iegūsim tīras drēbes un noteiktu komforta līmeni. Izvēloties un pērkot auto, arī zinām konkrētas lietas, ko iegūsim -komfortablāku un lētāku pārvietošanos un vēl citu.

Tāpat, iegādājoties visu, kas saistīts ar auto un tā lietošanu, izvērtējam, kam tas mums nepieciešams; kā liksim lietā; cik ilgi tas kalpos un tā tālāk.

Un tad ir lietas, kuras jāiegādājas obligāti. Bet tik un tā arī tad gribam būt pārliecināti par to, ka šim pirkumam ir jēga un pamatojums. Piemēram, mēs visi zinām, ka transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar sezonai atbilstošām riepām. Tā ir noteikts ar likumu. Un tajā pašā laikā tas ir pietiekami svarīgi, raugoties arī no pašu skatu punkta.

Sezonai atbilstošas riepas nozīmē drošāku braukšanu, mazāk riska braucot dažādos laika apstākļos.

Otra lieta, kura obligāti jāiegādājas, ir OCTA polise savam transportlīdzklim. Arī tam pēc likuma ir jābūt obligāti. No mūsu perspektīvas raugoties, ir skaidrs, ka ar šo polisi mēs esam pasargāti gadījumos, ja izraisām ceļu satiksmes negadījumu. Zaudējumus cietušajai pusei tad sedz apdrošinātājs, kas nozīmē, ka par to nav jāmaksā no savas kabatas.

Ko no šiem diviem, iepriekš minētajiem piemēriem varam secināt? To, ka tās lietas, ko iegādājamies balstoties uz to, ka tā ir obligāta likuma prasība, iegādājamies arī tāpēc, ka tā ir nepieciešama mums – kā indivīdam, auto īpašniekam savas drošības un finansiālā stāvokļa dēļ.

Tāpat kā rēķināmies ar to, ka citi ceļu satiksmes dalībnieki seko šiem noteikumiem un loģikai, rūpīgi sekojam līdzi un savlaicīgi iegādājamies OCTA polisi no manapolise.lv. Ja tā nedaram un iekļūstam ceļu satiksmes negadījumā, kur tā izraisītājs ir kāds cits auto vadītājs, piedzīt zaudējumu summu var būt pagrūti.

Bet, runājot par OCTA polisi, protams, ir svarīgi saprast, par ko tad īsti tiek maksāts un kādus pakalpojumus mēs varam saņem. Proti, ikvienam autovadītājam vajadzētu zināt, kādus īsti zaudējumus sedz OCTA polise.

Pirmais noteikums ir iepazīties ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu. No galvas iegumēt nav nepieciešams, tomēr pārlasīt gan vajadzētu, lai zinātu gan savas tiesības, gan arī pienākumus.

Piemērs: Jānis ar savu auto tika iesaistīts nu pavisam nelielā ceļu satiksmes negadījumā, kad braucot ārā no stāvvietas divi auto nesadalīja “teritoriju”, kā rezultātā Jāņa auto cieta visvairāk. Tas nav nekas “krimināls”- ceļu turpināt varēja un bojājumi nebija tik nopietni. Tomēr sava summa remontos būtu jāiegulda gan.

Un tieši šādos gadījumos pastāv divas iespējas – saukt policiju, lai tad skaidro un apraksta visus situācijas apstākļus, vai pašiem rakstīt saskaņoto paziņojumu un vienoties savā starpā par vainīgo, situāciju un citām niansēm.

Jānis šofera godā bija nesen – vien nepilnu gadu, tāpēc arī šāda situācija radīja lielu stresu, satraukumu un paniku. Vainīgais – pēc skata pieredzējis šoferis – lai gan atvainojās, izrādīja nožēlas sajūtu un atzina sevi par vainīgu, uzstāja, ka nu ārkārtīgi steidzas, laika policijai un pat saskaņotajam paziņojumam nepavisam nav un galu galā “šitādu skādi apdrošinātāji tāpat nesegs”.

Vainīgajam šoferim izdevās Jāni pārliecināt, ka “ņemšanās” ar apdrošinātājiem, atlīdzības gaidīšana un viss pārējais process aizņems tik ilgu laiku, ka labi, ja nākamgad ap šo laiku Jānis saņems to summu, ko apdrošinātāji būs aprēķinājuši kā zaudējumos atmaksājamo.

“Tad jau labāk samaksāšu uzreiz, skaidrā naudā Tev to skādi. Daudz jau nebūs. Redzu, jo pats savā laikā daudz esmu remontējis," pārliecināts bija vainīgais.

Jānis no auto remontiem neko daudz nesaprata. Pašam remontēt tāda talanta nebija, un arī par to, cik ilgu laiku prasa “kārtošanās” ar apdrošinātājiem, viņš nezināja. Uztraukumā, un vēl otra šofera steidzināts, Jānis piekrita. Viņš paņēma saujā iespiesto piecdesmitnieku un kāpa savā auto.

Tiesa, vēlāk servisā nācās samaksāt divas reizes vairāk. Savukārt paziņas, kam Jānis atklāja notikuma apstākļus, sāka skaidrot, ka tā nu gluži nav, kā teica vainīgais. OCTA polises apdrošināšana sedz arī šādus zaudējumus un nemaz tik ilgu laiku zaudējumu izmaksa neprasa. Tādēļ vajadzēja vismaz saskaņoto paziņojumu rakstīt, ja ne policiju saukt.

Bet nu jau vairs nekā.. Uz priekšdienām gan šī situācija Jāni darīja gudrāku. Pameklējis informāciju internetā, aizdevies pie apdrošinātājiem aprunāties un izlasījis likumu, Jānis jutās pārliecināts – šādi vairs ar viņu neatgadīsies.

Zināšanas ir vērtība. Tieši tādēļ pārliecinies, ka zini, ko nodrošina Tava OCTA polise!