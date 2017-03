Kā finansiālo situāciju ietekmē šķiršanās?

Kad laulība pēc vairāku gadu kopdzīves tiek šķirta, ir jāgatavojas lielām pārmaiņām, tajā skatā arī finansiālām pārmaiņām. Diemžēl gandrīz vienmēr šķiršanās finansiālo situāciju ietekmē negatīvi daudzu iemeslu dēļ. Šķiršanās var radīt patiešām lielus zaudējumus, kuru segšanai ar ātro kredītu jeb imprumut rapid vien nepietiks. Šis process pats par sevi izmaksā daudz, turklāt, jārēķinās ar to, ka kādu laiku nāksies dzīvot patiešām taupīgi, lai atkal nostabilizētu savas finanses. Kā nekā viss īpašums ir jādala. Kā tieši finansiālo situāciju visbiežāk ietekmē šķiršanās un kā mazināt šī procesa negatīvo ietekmi uz finansiālo situāciju?

Par pašu laulības šķiršanu nāksies izdot kaudzi naudas

Pati laulības šķiršana nav dārga, taču nereti ir jārēķinās, ka dokumentu sakārtošana un mantas dalīšana izmaksās patiešām daudz. Ja bijušajiem laulātajiem ir labas attiecības arī pēc laulības izbeigšanas un viņi par visu spēj vienoties, šīs izmaksas nebūs tik lielas. Visticamāk, būs jāmaksā vien par dažu dokumentu notariālu apstiprināšanu un varbūt vēl kādiem citiem juridiskiem pakalpojumiem. Ja tomēr laulātie vienoties nespēj, laulības šķiršana un mantas dalīšana nonāk līdz tiesai, tad nāksies maksāt gan tiesu izpildītājiem, gan advokātiem, gan notāriem, gan vēl daudziem citiem, kas šajā procesā iesaistīti. Tas patiešām var izmaksāt lielu naudu, tāpēc labākais padoms būtu censties rast risinājumu arī tad, ja personīgās attiecības ir visai saspīlētas. Tā abi laulātie varēs ietaupīt patiešām daudz naudas, un jaunās dzīves uzsākšana būs mazliet vieglāka.

Iespējams, būs jāmeklē jauna dzīvesvieta

Vislielākās problēmas parasti sagādā tieši dzīvesvietas maiņa. Protams, šeit katru situāciju ir jāraksturo atsevišķi, jo arī pirms laulībām situācijas var būt dažādas. Piemēram, laulātie var dzīvot īrētā mājoklī, mājoklis var piederēt vienam no laulātajiem, mājoklis var būt abu laulāto kopīpašums, katram laulātajam var piederēt savi īpašumi utt., taču, ja vien katram laulātajam nav savs īpašums, kur doties, jārēķinās ar ļoti lieliem izdevumiem vismaz vienam no laulātajiem. Vissliktākā situācija ir tad, ja iepriekš pāris dzīvojis vienam piederošā īpašumā, kas iegādāts pirms laulībām un pēc tam vienam šī vieta ir jāpamet. Tad, visticamāk, būs jāmeklē dzīvoklis, ko īrēt, taču tas prasa gan laiku, lai sameklētu labu piedāvājumu, gan naudu. Vislabākais risinājums būtu pēc šķiršanās kādu laiku padzīvot pie tuviniekiem, ja vien tas ir iespējams. Tad jums būs laiks, lai sakārtotu savas finanses un nostātos uz kājām. Tomēr vislabāk ir nodrošināties laikus un izdomāt, kā jūs šādā situācijā rīkotos arī tad, ja par šķiršanos vispār nedomājat.

Jādala finansiālā atbildība par apgādājamajiem

Parasti laulības šķiršanā ir iesaistīti arī apgādājamie jeb bērni. Arī pēc laulības šķiršanas par bērniem ir jādomā abiem vecākiem, tomēr finansiālo situāciju tas tāpat noteikti ietekmēs jebkurā gadījumā. Neatkarīgi no tā, vai kādam no vecākiem tiek piedzīti uzturlīdzekļi vai nē, par bērna uzturēšanu noteikti abiem nāksies maksāt vairāk. Kopīgs ģimenes budžets ļauj daudz efektīvāk plānot, kā naudu tērēt bērna vajadzībām un, dzīvojot visiem kopā, dažādas izmaksas samazinās. Jārēķinās ar to, ka bērna vajadzībām varētu nākties atvēlēt lielākas summas, vismaz līdz brīdim, kad būsit atraduši efektīvus veidus, kā pārvaldīt finanses, kas paredzētas bērnu uzturēšanai.

Katram savi ienākumi

Lai vai kāda būtu finansiālā situācija laulībā un kā tiktu dalīti ienākumi, pēc laulības šķiršanas katram vajadzēs savu naudu. Ja abi laulātie visu laiku ir strādājuši un pelnījuši naudu, nekas daudz nemainīsies, bet ne vienmēr naudu laulībā pelna abi. Nereti laulībā tikai viens cilvēks strādā un pelna naudu, bet otrs rūpējas par ģimeni. Šādās situācijā tas laulātais, kam nav bijuši savi ienākumi, ir neapskaužamā situācijā. Ir iespējams prasīt no laulātā uzturlīdzekļus, taču šādai prasībai ir jābūt pamatotai un ne vienmēr tā tiek apmierināta. Ja vienā brīdī jāsāk patstāvīgu dzīvi bez darba un liekas naudas, noteikti būs grūti. Arī šī ir tā situācija, kad domāt par risinājumiem jau pēc laulības šķiršanas ir mazliet par vēlu. Vienīgais risinājums ir meklēt palīdzību pie tuviniekiem vai sociālajām instancēm.

Varbūt būs vajadzīgs kredīts

Nereti pēc laulības šķiršanas nākas ņemt kredītus, lai nostabilizētu savu finansiālo situāciju, taču ar tiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja konkrēti nezināt, kas notiks pēc šīm lielajām pārmaiņām, un nevarat izdarīt secinājumus par to, cik ilgi nāksies ievērot taupības režīmus, kredītus tomēr ņemt nevajadzētu, bet, ja zināt, ka problēmas ir īslaicīgas un ātri vien varēsit sev nodrošināt iepriekšējo dzīvesveidu, varat izvēlēties kredītu kā labu atspēriena punktu. Noteikti jāņem vērā, ka ātrie kredīti bez darba vietas jeb credit rapid fara acte nereti nav pieejami, tāpēc šādās situācijās tomēr būs jāmeklē citi risinājumi.

Laulības šķiršana tiešām var apgriezt visu dzīvi kājām gaisā, tāpēc labākais ieteikums ir domāt par savām finansēm savlaicīgi. Protams, tas nav pamudinājums domāt, ka jūsu laulība kādu dienu tiks šķirta, tomēr pārliecība, ka tas nekad nevar notikt, var radīt patiešām lielas finansiālas problēmas. Labāk sagatavojieties visam laikus pat tad, ja jūsu laulības dzīve ir perfekta.