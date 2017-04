Kā izraudzīties velosipēdu?

Pavasaris ir kā radīts tam, lai atgūtu fizisko formu un iekļautu savā dzīvē vairāk fizisko aktivitāšu. Lielisks veids, kā paveikt to visu un vēl daudz vairāk, ir braukšana ar velosipēdu! Riteņbraukšana trenē visas muskuļu grupas un uzlabo kopējo veselības stāvokli, ļauj pilnvērtīgi baudīt pavasari, turklāt arī ietaupīt laiku un naudu, aizivietojot pārvietošanos ar sabiedrisko transportu vai auto. Tirdzniecībā pieejami tik daudzi un dažādi velosipēdu veidi un modeļi, ka, aplūkojot plašo sortimentu, iespējams pavisam viegli apjukt. Kā izvēlēties īsto braucamrīku daudzveidīgajā piedāvājumā? Lai atrastu sev piemērotu velosipēdu, vērts noskaidrot, kāda ir atšķirība starp dažādiem velo veidiem.

Ņem vērā, ka, iegādājoties velosipēdu, jāpievērš uzmanība ne vien braucamrīka cenai un kvalitātei, bet arī tam, kādam nolūkam esi iecerējis velosipēdu izmantot. No svara ir gan maršruts un ceļi, pa kuriem plāno braukt, gan tavs fiziskās sagatavotības līmenis un tas, vai ritenis paredzēts sportam vai atpūtai.

Kalnu velosipēdi ir iecienīta izvēle gan pilsētnieku vidū, gan starp tiem velobraucējiem, kas labprāt dodas izbraukumos pa lauku un zemes ceļiem vai meža takām. Tie veidoti tā, lai ar tiem būtu komfortabli pārvietoties pa nelīdznām un kalnainām virsmām – par to rūpējas gan papildu amortizācija, gan īpaši pielāgotais un izturīgais rāmis. Šāda veida ritenim ir platas riepas ar izteiktu protektoru, kas ļauj saglabāt stabilu saķeri ar braucamo daļu, tādā veidā nodrošinot iespēju manevrēt arī uz nelīdzena ceļa. Tā kā šis modeļa tips pieļauj gan mierīgu, gan samērā agresīvu braukšanas stilu, kalnu velosipēds būs īpaši piemērots jauniešiem, tūristiem un velosportistiem, kā arī tiem, kuru mērķis ir izmantot divriteni intensīvai fizisko aktivitāšu veikšanai – platās riepas rada lielāku pretetestību, kā rezultātā brauciena laikā tiek vairāk nodarbināti muskuļi. Iegādājoties šādu velosipēdu, jāpievērš uzmanība tam, ka braukšanas laikā papildu slodze tiek likta uz roku locītavām, līdz ar to kalnu velosipēdi nebūs piemēroti tam, lai mērotu garus attālumus, kas aizņem vairākas dienas.

Hibrīda velosipēdi paredzēti universāliem braukšanas apstākļiem – gan tam, lai pārvietotos pa asfaltu, gan tam, lai brauktu ārpus pilsētas. Atšķirībā no kalnu velosipēdiem, to uzbūve neliek braucējam balstīt svaru uz rokām, kā rezultātā iespējams mērot lielāku attālumu, neraizējoties par muguras vai roku sāpēm. Tiesa, šie braucamrīki ar zemes ceļiem netiek galā tik labi kā kalnu divriteņi, tāpēc būs piemērotāki jau zināmu un noteiktu maršrutu veikšanai.

Šosejas velosipēdi ir īpaši ātrs un ērts risinājums, braucot pa līdzenu un asfaltētu virsmu. Tā kā ritenis veidots tā, lai tam būtu pēc iespējas mazāka gaisa un rites pretestība, ar šosejas velosipēdu iespējams sasniegt lielāku ātrumu nekā ar citiem divriteņiem. Šāda veida riteņi ir viegli, taču izturīgi, turklāt ar tiem iespējams operatīvi mērot garas distances.

Pilsētas velosipēdi, līdzi kā šosejas riteņi, paredzēti braukšanai pa asfaltētu virsmu un vieglai manevrēšanai intensīvā satiksmes plūsmā. Tiem raksturīgs zems rāmis, kas ļauj ērti uzkāpt uz braucamrīka un nokāpt no tā, turklāt sēžot nav nepieciešams saliekties uz priekšu – tuvu novietotā stūre ļauj braukt ar taisnu muguru, viegli kontrolējot velosipēda virzību. Šāda tipa divriteņus iecienījušas sievietes, kas labprāt pārvietojas ar velo arī ģērbušās svārkos vai kleitās. Vērts atzīmēt arī to, ka pilsētas divriteņu vidū sastopams visplašākais krāsu un formu sortiments, un pircējs var izvēlēties gan sev tīkamo toni, gan dizainu, variējot starpt neaptverami plašu modeļu klāstu. Šī velosipēda būtiskākais trūkums ir salīdzinoši lielais svars un mazais ātrumu skaits, kas nedaudz apgrūtina braukšanu pa nelīdzenām virsmām.

Tūrisma velosipēdi, kā jau apliecina to nosaukums, piemēroti tiem, kas labprāt dodas tālākos izbraucienos un mēro lielus attālumus, pārvietojoties ar divriteni. Tie piemēroti gan pilsētas apstākļiem, gan grants, zemes un meža ceļiem, turklāt aprīkoti ar papildus detaļām, kas ļauj ceļojumu padarīt vēl ērtāku un patīkamāku. Papildus jau esošajam aprīkojumam tāpat iespējams pielāgot vēl citas detaļas, tādējādi papildinot un mainot tās atbilstoši situācijai un mērķim. Iegādājoties tūrisma riteni, jārēķinās ar to, ka tas būs smagāks nekā parastie divriteņi – tā svars variē atkarībā no izraudzītā aprīkojuma.

