Kā panākt, ka vienmēr maksājat zemāko iespējamo cenu?

Vai jums kādreiz ir gadījies tā, ka nopērkat preci un pēc tam pamanāt, ka citā tirdzniecības vietā tā maksāja daudz mazāk? Cenas dažādās tirdzniecības vietās ir pat ļoti atšķirīgas, tāpēc, veicot cenu izpēti, ir iespējams ietaupīt ļoti lielas naudas summas. Tad, kad plānojat kādus lielākus pirkumus, cenu izpēte var palīdzēt ietaupīt tik daudz, lai varētu iztikt bez līzinga vai ātrā kredīta jeb kiirlaenud. Tomēr, lai būtu pārliecināts, ka tiešām samaksājat zemāko iespējamo cenu, nepietiek ar to vien, ka salīdzināt cenas pāris tirdzniecības vietās. Ja tiešām negribat pārmaksāt, ievērojiet sekojošos nosacījumus.

Izpētiet cenas visās tuvākajās tirdzniecības vietās

Pirms iepirkšanās noteikti izpētiet, kādas cenas konkrētajai precei piedāvā dažādi tirgotāji tuvākajā apkārtnē. Ja plānojat lielākus pirkumus, tad noteikti ir vērts doties uz vairākām tirdzniecības vietām, bet, ja runājam par ikdienas pirkumiem, tad cenas varat salīdzināt, izmantojot, piemēram, akciju bukletus. Jo vairākas tirdzniecības vietas izpētīsit, jo precīzāk zināsit, cik kas maksā. Arī tad, ja visas tirdzniecības vietas izpētīt nevarat, jums vismaz radīsies aptuvens priekšstats par to, kāda ir vidējā cena konkrētajai precei, un aptuveni zināsit, kas skaitās dārgi un kas lēti.

Izmatojiet cenu salīdzinātājus

Ļoti labs risinājums ir arī cenu salīdzinātāji internetā. Šī metode vairāk būs piemērota tieši lielāku pirkumu veikšanai, taču nereti salīdzinātājos ir atrodamas arī dažādas sadzīves preces un preces mājai. Ievadot salīdzinātājā preces nosaukumu, tas parādīs, kurās tirdzniecības vietās prece ir nopērkama un cik tā maksā. Salīdzinātājā preces arī automātiski tiks sarindotas no lētākās uz dārgāko. Jāsaka gan, ka arī šajos salīdzinātājos nav atrodamas visas tirdzniecības vietas, kurās prece varētu būt nopērkama, bet, tāpat kā salīdzinot preces dažādās tirdzniecības vietās tās apmeklējot, arī izmantojot salīdzinātājus, jūs vismaz varēsit saprast, kādas ir vidējās tirgus cenas, un nepārmaksāt.

Pajautājiet par iespējamām atlaidēm

Nevajag arī kautrēties jautāt par atlaidēm. Ne visās tirdzniecības vietās tas ir iespējams, bet nereti pārdevēji piešķir atlaides, ja tās īpaši tiek palūgtas. Piemēram, apģērbu veikalos reizēm pārdevēji piešķir nelielas atlaides, ja to īpaši palūdzat, vai arī tad, ja veikalā esat patstāvīgais klients. Vēl atlaides nereti var sarunāt, iepērkoties tirgū, jo tur parasti tirgojas paši preču ražotāji vai vairumtirgotāji, un viņi šīm precēm var noteikt tādas cenas, kā viņi vēlas. Tad, ja jūs pie konkrēta tirgotāja iepērkaties bieži vai pērkat preces lielos daudzumos, viņa interesēs noteikti būs paturēt jūs kā savu klientu, pat tad, ja nāksies piešķirt atlaides.

Salīdzinot cenas, ņemiet vērā arī papildus izmaksas

Ja negribat pārmaksāt, noteikti jāņem vērā ne tikai pati preces cena, bet arī dažādas papildus izmaksas. Piemēram, ja sūtat preces no interneta veikaliem, pie preces cenas jāpieskaita arī sūtīšanas izdevumi. Ja preces tiek sūtītas no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, varētu nākties maksāt arī par muitu. Vēl, sūtot elektropreces no ārzemēm, varētu nākties pirkt, piemēram, strāvas pārveidotājus. Papildus izmaksas precēm var būt visdažādākās, tāpēc ik reiz, kad veicat cenu salīdzināšanu, noteikti ņemiet vērā kopējās izmaksas par pirkumu. Iespējams, tirdzniecības vietā, kur pati preces cena ir viszemākā, beigās pirkums izmaksās visvairāk.

Izmantojiet lētākos kreditēšanas pakalpojumus

Ja ir nepieciešams izmantot kreditēšanas pakalpojumus preces iegādei, ir jāpārliecinās, ka arī par šo pakalpojumu netiek pārmaksāts. Parasti cilvēki izvēlas ņemt preces līzingā, jo šādu pakalpojumu iespējams noformēt uz vietas veikalā, taču par to parasti ir jāmaksā. Ja vien akciju ietvaros netiek piedāvāts bezprocentu līzings, šis kreditēšanas pakalpojums var sadārdzināt preci. Tad labāk ir izmantot bezprocentu ātro kredītu. Tas prasīs mazliet vairāk laika, jo tam nebūs iespējams pieteikties veikalā, taču ātrā kredīta pieteikuma nosūtīšana tāpat ir ļoti vienkārša. Ir pieejams pat tāds pakalpojums kā sms kredīts jeb sms laen, kuru var saņemt nosūtot īsziņu.

Visām precēm tiek piemērots uzcenojums, taču tas pie dažādiem tirgotājiem var būt pat ļoti atšķirīgs. Tāpat arī pērkot preces var tikt piemērotas dažādas papildus izmaksas. Lai katru reizi, kad dodaties iepirkties, jūs varētu izmatot vislabākos darījumus un izdot pēc iespējas mazāk naudas, vienmēr salīdziniet cenas un painteresējieties arī par papildus izmaksām.