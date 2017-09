Kā rīkoties ar finansēm ceļojuma laikā?

Ceļošana ir viena no nodarbēm, kura uzrunā daudzus cilvēkus. Tā ļauj iepazīt jaunas valstis, kultūru, baudīt tās dabu un uzzināt daudz ko interesantu. Bieži vien cilvēki, plānojot savu ceļojumu uz kādu valsti, domā par biļešu iegādi un naktsmītnēm, tomēr tikai retais padomā arī par to, cik daudz naudas viņš ir gatavs atstāt konkrētajā valstī par dažādām citām lietām – ēdienu, izklaidēm, suvenīriem, apģērbu un citām lietām.

Mēs esam apkopojuši vairākus vērtīgus padomus, kas, iespējams, arī tev palīdzēs nākamā ceļojuma laikā sakārtot savas domas un saprast, kurām no šīm lietām esi gatavs atvēlēt naudas līdzekļus, bet kurām nē, un uz kurām no šīm lietām iespējams arī ietaupīt.

Par biļešu iegādi

Iegādājoties lidmašīnas biļetes vienmēr nepieciešams saprast, ka ir iespējams ietaupīt diezgan lielu naudas summu, un nav nepieciešams aizdevums. Iesakām tev apmeklēt dažādas “pēdējā brīža” mājaslapas, kurās varēsi iegādāties lidmašīnas biļetes par daudz zemākām cenām nekā tās pērkot pa tiešo no attiecīgās kompānijas mājaslapas.

Bieži vien tādās lapās parādās arī lidojumi par pavisam simpātiskām cenām. Protams, jārēķinās arī ar to, ka nebūsi vienīgais, kurš atradīsies šādā lapā, tāpēc rīkoties nepieciešams ātri, lai varētu pirmais iegādāties lētas lidmašīnas biļetes.

Naktsmāju izvēle

Ir cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi tas, ka naktsmājas ir iekārtotas greznos apartamentos. Savukārt ļoti daudzi cilvēki vēlas apmesties konkrētajā valstī par iespējami zemāku cenu, tādā veidā ietaupot krietnu naudas summu. Viena no alternatīvām ir, piemēram, Airbnb, kurā iespējams atrast cilvēkus, kuri izīrē istabas savās mājās vai pat veselu mājokli tūristiem. Tādā veidā vari palikt konkrētajā valstī par daudz zemāku cenu nekā parasti ierasts.

Izpēti norēķinu sistēmu valstī

Pirms dodies uz konkrēto valsti, noteikti nepieciešams saprast vairākas lietas, piemēram, kāda ir tās valsts valūta, kādi ir pieejamie apmaksas veidi, kuras norēķinu kartes tiek pieņemtas lielveikalos un kuras nē.

Savukārt, ja tu esi students, tad noteikti rūpīgi izpēti, vai konkrētajā valstī studentiem netiek piedāvātas dažādas atlaides. Tādā veidā varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu, jo nebūs jāpārmaksā par komisijas maksu un citām lietām par ko bieži vien tūristi pārmaksā, atrodoties ārzemēs. Tāpat kā, piemēram, aizdevums, pie kāda no aizdevējiem ir izdevīgāks nekā pie cita, arī norēķini ārzemēs pie dažiem ir izdevīgāki, pie citiem ne tik izdevīgi.

Muzeju apmeklēšana

Viena no lietām, ko dara ikviens, atrodoties ārzemēs, protams, ir muzeju un citu izklaides vietu apmeklēšana. Visizdevīgāk ir apmeklēt muzejus darba dienās, jo brīvdienās bieži vien šādu iestāžu apmeklēšana ir dārgāks prieks. Tas saistīts ar to, ka darba dienās vietējie iedzīvotāji ir darbā un muzeji nav tik pārslogoti.

Pārvietošanās

Dodoties uz kādu valsti, noteikti nepieciešams saprast, kā pārvietosies tu. Viens no variantiem, protams, ir doties visur ar kājām, tomēr, ja apskates punkti atrodas diezgan tālu viens no otra, tad nepieciešams domāt par transportlīdzekli. Vari izmantot, piemēram, velo nomu, un tādā veidā varēsi gan ātri nokļūt līdz nepieciešamajai vietai, gan arī kārtīgi izkustēties.

Tāpat vari izmantot arī sabiedriskā transporta pakalpojumus, pirms tam rūpīgi izpētot gan to maršrutu, gan arī cenas. Ikvienā valstī, protams, ir pieejami arī taksometra pakalpojumi, tomēr to cena bieži vien ir diezgan augsta, it īpaši, ja viņi redz, ka esi tūrists.

Suvenīru iegāde

Neatņemama lieta ikvienā ceļojumā, protams, ir suvenīru iegāde. Ikviens no mums vēlas mājās palikušajiem iegādāties dažādas lietas par piemiņu no ceļojuma. Ņem vērā, ka iegādājoties suvenīrus lidostā, tev nāksies diezgan ļoti pārmaksāt, savukārt, iegādājoties šos suvenīrus lielveikalā, varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu.

Noteikti arī nepieciešams pajautāt pašiem radiniekiem un draugiem, ko viņi vēlas saņemt dāvanā, tādā veidā varēsi pielāgot dāvanas tieši viņu vēlmēm, un tev nenāksies pārmaksāt par dažādiem niekiem.

Iepirkšanās ārzemēs

Viena no iepirkšanās valstīm ir, piemēram, Milāna. Ja esi izlēmis doties uz kādu no valstīm iepirkšanās tūrē, tad noteikti nepieciešams izvēlēties atbilstošu sezonu, kad doties uz šo valsti. Vislabāk, protams, doties uz konkrēto valsti brīdī, kad tirdzniecības centros notiek izpārdošana, jo tādā veidā varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu.

Valūtas maiņa

Ja konkrētajā valstī nav eiro valūta, tad, protams, nepieciešams domāt par valūtas maiņu. Noteikti atceries, ka visneizdevīgāk ir mainīt valūtu lidostās, jo tajās valūtas maiņas kurss ir pats neizdevīgākais.

Šīs ir dažas no svarīgākajā lietām, kurām noteikti nepieciešas pievērst uzmanību, dodoties uz kādu no valstīm, bet tajā pat laikā vēloties ietaupīt naudu. Tas, ka tu ceļo uz ārzemēm vēl nenozīmē, ka tev nepieciešams šķirties no lielas naudas summas – arī tu vari ietaupīt naudu, atrodoties ārzemēs.

Pats galvenais ir pirms tam izpētīt, kuras vietas apmeklē vietējie, jo tādā veidā zināsi, ka šīs noteikti ir pašas izdevīgākās vietas, kur doties!