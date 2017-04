Kad negribas būt pēdējam!

Neatkarīgi no tā, vai sacenšamies profesionāli par uzvaru un pirmo vietu, vai vienkārši draudzīgās sacensībās vēlamies pārspēt draugus – nevienam nepatīk palikt pēdējam! Sacenšoties braucot ar velosipēdiem, gribam parādīt, ka esam ātri, spēcīgi, jaudīgi un galvenais – ka arī mūsu velosipēds nav “zemē metams” un spēj uz dažu labu pārsteigumu. Braucējs var būt tikai tik labs, cik viņa izvēlētais braucamais. Tāpēc ar “štruntīgu” velosipēdu ne izdosies sportiskus sasniegumus gūt, ne draugu priekšā “paspīdēt” ar savām prasmēm un aprīkojumu. Pirmkārt, lai velosipēds būtu kādu sasniegumu “cienīgs” (un braucējs paša velosipēda cienīgs), tas pareizi un atbilstoši jākopj. Nav jābaro un degviela jālej, bet regulāras apkopes jāveic gan. Tas viens no galvenajiem nosacījumiem. Bet vēl pirms tam – jāizvēlas pareizas velosipēds (no plaša un ieneierobežota piedāvājumu klāsta). MTB (kalnu velosipēdi) ir vieni no labākajiem un ērtākajiem velosipēdiem, ar kuriem var pārvietoties teju jebkur – pa asfaltu, granti, smiltīm, kalnu takām, pļavu galu galā un kur tik vēl nē. Nav nepiemērota ceļa seguma MTB velosipēdam – galvenais, lai braucējs būtu pietiekami drosmīgs!





Tomēr, pirms jau ar prieka aizmiglotu skatienu pievēršamies veiklā esošajiem modeļiem, apstājamies, padomājam un izsveram – ko un kādu modeli un velosipēdu tad mums īsti vajag!





Vispirms cena – būtu muļķīgi noliegt, ka cena šajā izvēles procesā nespēlē nekādu lomu. Ir gana nedaudz cilvēku, kas var norādīt veikalā uz pirmo, kas iepatīkas, neiedziļinoties ciparos, kas attēloti uz cenu zīmes. Normālam cilvēkam (pircējam), kas pelna noteiktu naudas summu, krājis vai atlicis velosipēda iegādei, cena būs svarīga. Protams, vēlamies kvalitatīvu braucamo, izturīgu, labu, kas nozīmē – atbilstošu cenu. Pirkt lētāko galīgi nav vērts – labāk paciešamies vēl pāris mēnešus, piekrājam klāt, un nopērkam jaunu velosipēdu nākamajā sezonā, nekā iegādājamies tādu, kas nav ērts, kvalitatīvs vai pašam nemaz nepatīk (pēc “ka tikai būtu” principa). Lūk, paziņa ilgi kāroja pēc MTB kalnu velosipēda – skaista, laba, kvalitatīva – jau pat noskatījis bija (gana labu arī), tomēr sakrājot vajadzīgo summu, padomāja un nolēma pakrāt vēl nedaudz – mazliet labākam un “foršākam” modelim. Respektīvi – pirmo, kas pagadās pirkt nevajag – padomājam nedaudz pirms pirkuma veikšanas.





Tomēr, pērkot MTB velosipēdu, pirmais un galvenais, kas jāievēro – materiāls, no kā divritenis taisīts! Galvenokārt – rāmis. Tieši šis faktors tad arī vistiešākajā veidā ietekmēs velosipēda cenu. Visbiežāk rāmji veidoti no dažādu metālu sakausējuma, tērauds, alumīnijs vai ogleklis. Piemēram – ar tērauda vai alumīnija rāmi MTB velosipēdi būs lētāki, kamēr vairāku metālu sakausējuma vai oglekļa rāmis veidos jau krietni vien lielāku velosipēda cenu.





Tāpat, lai cik svarīgas liktos tehniskās detaļas (ātrumi, materiāli, apgaismojumi un kas tik vēl ne), būtiska lieta, ko vajadzētu pārbaudīt, pirms iegādājamies konkrētu MTB velosipēdu, ir pārbaudīt tā izmēru.

Velosipēdiem, tāpat kā apaviem, ir dažādi izmēri. Un nav tā, ka viens der visiem. Dažāda auguma cilvēkiem var būt piemēroti ļoti dažādu izmēru velosipēdi. Arī dažādu ražotāju MTB velosipēdu izmēri var atšķirties. Pārbaudīt velosipēda izmēra atbilstību augumam ir diezgan vienkārši. Uzkāpjot uz velosipēda ar abām kājām jānostājas pie zemes un netālu vienai no otras. Tad šādā pozā jāmēģina pacelt vispirms velosipēda priekša, un tad aizmugure. Ideāli, ja varam pacelt kā velosipēda priekšu tā aizmuguri apmēram 7 – 8 centimetrus, tajā pašā laikā joprojām paliekot ar abām kājām pie zemes. Ja to varam izdarīt, tad velosipēda izmērs ir atbilstošs un droši var to iegādāties.