Kāpēc un cik bieži jāapmeklē zobu higiēnists

Rūpes ar zobu veselību neaprobežojas tikai ar tīrīšanas procedūru divreiz dienā. Pareiza un regulāra zobu aprūpe mājās ir jāsavieno ar regulāriem mutes veselības speciālistu apmeklējumiem. Jāapmeklē ne tikai zobārsts, bet arī zobu higiēnists, kurš ieņem būtisku lomu veselīga mutes dobuma uzturēšanā jau no agrīna vecuma, kad mutē parādas pirmie piena zobi.





Zobu higiēnists ir salīdzinoši jauna profesija Latvijā, tāpēc daļai sabiedrības nav izveidojies paradums apmeklēt šo speciālistu. Tomēr savā darbā zobārstniecības “Dr. Apines Klīnika” speciālisti redz, kā uzlabojas pacientu mutes veselība, kad viņi sākuši atbildīgi pievērsties zobu kopšanai un sākuši arī regulāri apmeklēt zobu higiēnistu.

3 iemesli, kāpēc zobu higiēnists jāapmeklē ikvienam

Lai notīrītu zobakmeni un aplikumu grūti pieejamas vietās



Zobakmens ir nepatīkama lieta gan no estētiskā, gan zobu veselības viedokļa. Tāpēc no tā ir regulāri jāatbrīvojas. Zobu higiēnists rūpīgi notīra zobakmeni un arī zobu aplikumu no grūti pieejamām vietām, kur birstīte var nebūt pietiekami labi veikusi savu darbu. Veicot zobakmens un aplikuma noņemšanu, zobi kļūst daudz baltāki un mirdzošāki. Tāpēc estētiskais ieguvums no šīs procedūras ir redzams jau uzreiz. Ja zobakmens un aplikums netiek noņemts, tas palielina kariesa risku, veicina sliktas elpas rašanos, var veicināt smaganu slimības un citas mutes veselības problēmas.

Lai laikus pamanītu zobu bojājumus



Kārtīgi noņemot zobakmeni un aplikumu, veicot zobu pulēšanu, zobu higiēnists var labi atklāt visas grūtāk pieejamās vietas un novērtēt, vai nav sākušies bojājumi. Jo ātrāk tas tiek atklāts, jo ātrāk situāciju var labot, izvairoties no tālākas bojāšanās, sāpēm, lieliem izdevumiem vai pat zoba zaudēšanas.

Lai atvieglotu zobārsta darbu



Vēlams, lai zobu higiēnista apmeklējums ir ieplānots pirms vizītes pie zobārsta, jo tas ievērojami atvieglos zobārsta darbu. Zobi būs kārtīgi notīrīti, nekas netraucēs zobārstam veikt viņa darbu un tikt galā pat ar niecīgiem bojājumiem, kas, pateicoties zobu higiēnista darbam, tagad būs labāk pamanāmi. Zobārstam būs arī daudz patīkamāk strādāt, ja mutes dobums būs sakopts, no tā neizplatīsies slikts aromāts, kam bieži vien par iemeslu ir vāja zobu higiēna un nenotīrīts aplikums. Strādājot ar bērniem, zobārstam ir vieglāt sadarboties ar tiem, kuri jau regulāri apmeklē higiēnistu, jo viņi mazāk baidās, pieraduši pie šīs vides un arī viņu zobu stāvoklis ir labāks.

Cik bieži jāapmeklē zobu higiēnists

Ja zobu stāvoklis ir labs un zobakmens neveidojas īpaši daudz, tad pietiks, ja zobu higiēnists tiks apmeklēts vienu reizi gadā, bet ideālā variantā to vajadzētu darīt divas reizes gadā.





Zobu higiēnists laipni gaidīs bērnus jau pirmsskolas vecuma — no divu vai trīs gadu vecuma, kad jau bērns var mierīgi nosēdēt krēslā un atvērt muti. Sākumā tās vairāk būs iepazīšanās vizītes, kad bērns pieradīs pie notiekošā, varēs pamēģināt, kā pareizi tīrīt zobus. Pēc tam jau zobu higiēnists saudzīgi varēs veikt savu darbu.





Arī bērni jāved pie zobu higiēnista vismaz vienu reizi gadā. Viena vizīte gadā bērniem ir valsts apmaksāta, ja dodas pie zobu higiēnista, kurš ir līgumattiecībās ar valsti. Bet 7, 11 un 12 gadu vecumā valsts apmaksā divas vizītes pie zobu higiēnista. Šo iespēju noteikti vajag izmantot.