Kur jūsu budžetā varētu būt paslēpusies lieka nauda?

Ja jūs dzīvojat no algas līdz algai un vēl mēneša beigās jāņem ātrs kredīts online, lai pietiktu naudas pamata preču un pakalpojumu iegādei, jums pavisam noteikti, ar steigu, ir jāpārskata savas finanses un jāizveido budžeta plāns. Diemžēl, nereti tas nav tik vienkārši. Pati naudas plūsmas izveide un pārskatīšana nav sarežģīta, bet problēmas rodas tad, kad jāmeklē veidi, kā ietaupīt. Pārskatot izdevumu kategorijas, bieži vien šķiet, ka nauda jau nekur lieki netiek tērēta. Viss slēpjas tajā, ka liekie tēriņi ir paslēpušies pie vajadzīgajiem izdevumiem un tos uzreiz ir grūti atrast. Šeit būs daži piemēri tam, kur budžetā varētu būt paslēpusies lieka nauda.





Nepiemēroti pakalpojumu tarifu plāni





Nenoliedzami, mūsdienās bez televīzijas, interneta un telekomunikāciju pakalpojumiem izdzīvot ir grūti. Ieteikt pilnībā atteikties no šiem izdevumiem būtu neprāts, taču bieži vien mēs par tiem ievērojami pārmaksājam. Piemēram, daudzi maksā vairākus desmitus eiro mēnesī par to, lai varētu skatīties simtiem televīzijas kanālu, kaut gan patiesībā no tiem skatās tikai dažus kanālus. Tāpat arī mēs maksājam par mobilo sakaru tarifu plāniem ar bezlimita pakalpojumiem, kaut gan mēs patērējam ļoti maz no visa sniegtā. Ir jāizvērtē, kādas ir patiesās vajadzības un pakalpojumu patēriņā un, iespējams, varēsiet ietaupīt kaudzi naudas, vienkārši nemaksājot par pakalpojumiem, ko neizmantojat.





Neefektīvs komunālo pakalpojumu patēriņš





Komunālie pakalpojumi ir viena no pašām pamata izdevumu kategorijām, no kā atteikties nudien nevar. Tieši tāpēc, daudzi, veidojot budžeta plānu un meklējot liekus izdevumus, uz šo kategoriju pat neskatās. Ūdens, elektrība un siltums mums ir vajadzīgi un taupīt uz šīm pamata lietām vairumam šķiet muļķīgi. Tiesa, samazināt komunālo pakalpojumu patēriņu, vienkārši atsakoties no to izmantošanas, nudien būtu visai ekstrēmi, taču ļoti daudzi no mums pārmaksā tāpēc, ka tērē šos pakalpojumus lieki. Piemēram, tiek atstātas ieslēgtas gaismas, dodoties ārā no istabas vai pat prom no mājas. Tāpat, daudzas elektropreces tiek atstātas ieslēgtas gaidīšanas režīmā vai iespraustas rozetē, kas arī patērē elektroenerģiju. Arī ūdeni mēs nereti šķērdējam lieki. Ja vienkārši ikdienā vairāk tiktu piedomāts pie komunālo pakalpojumu patēriņa efektivitātes, būtu iespējams ietaupīt vairākus eiro katru mēnesi.





Spontāni pirkumi





Plānojot budžetu, netiek piefiksēts, kādā veidā katrs pirkums tika veikts, tāpēc tiek palaisti garām spontānie pirkumi. Tie var mājot ikvienā izdevumu kategorijā. Piemēram, ja katru mēnesi konkrēta summa tiek tērēta apģērbam, tas šķiet pavisam normāli (ja vien šī summa nav milzīga), jo apģērbs arī mums ir vajadzīgs, taču nereti daļa no šīs summas ir iztērēta pilnīgi lieki, jo ir veikts spontāns, nevajadzīgs pirkums, bez kura mierīgi varētu arī iztikt. Veicot naudas plūsmas uzskaiti, noteikti veltiet mazliet laika arī tam, lai apdomātu, cik katrs pirkums (vismaz attiecībā uz lielākajiem pirkumiem) bijis vajadzīgs un ja esat veicis spontānus pirkumus, uzreiz pieskaitiet iztērēto summu pie liekajiem tēriņiem.





Nepatērētie pārtikas produkti





Tāpat, veicot tēriņu uzskaiti, netiek piefiksēts, kā nopirkās lietas patērētas. Arī plānoti un šķietami ļoti vajadzīgi pirkumi var izrādīties lieki. Nereti tas attiecas uz pārtikas produktiem. Mēs nesaplānojam to, kāds varētu būt pārtikas produktu patēriņš un sapērkamies produktus, ko pēc tam nespējam izmantot. Protams, pilnībā saplānot pārtikas produktu iegādi un pagatavošanas apjomus tā, lai nekas netiktu izmests laukā, ir grūti, bet ja tiem mesti laukā pat pilnībā neatvērti pārtikas produktu iepakojumi, noteikti ir jāsāk plānot ne tikai budžets bet arī pārtikas produktu iepirkumi.





Šie ir tikai daži piemēri, kur varētu būt paslēpusies mūsu nauda. Lai atrastu arī citus liekos tēriņus, ir nepieciešams naudas plūsmu izpētīt nevis tīri matemātiski (kur, cik daudz tiek tērēts), bet arī iedziļinoties nopirkto produktu patēriņā. Ja šādi tiks pārskatīta ikviena izdevumu kategorija, varēsiet ietaupīt ļoti lielas naudas summas katru mēnesi un sakārtot savu finansiālo situāciju. Vairāk noderīgus finanšu padomus lasiet portālā www.compeuro.lv.