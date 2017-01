Kurš Latvijas reģions pēdējos gados visbiežāk bijis valsts čempionu godā?

Lai arī varētu likties, ka Rīga kā izteikts Latvijas centrs ar iespaidīgu iedzīvotāju proporciju salīdzinājumā ar pārējo valsti būtu dominējošs spēks arī Latvijas sportā, pēdējo gadu rezultāti rāda ko citu un pārējie reģioni izrādījuši sīvu pretestību.





Apskatot sešu Latvijā populārāko komandu sporta veidu - futbola, basketbola, hokeja, volejbola, handbola un florbola - pēdējo gadu rezultātus, jāsecina, ka Rīga tomēr visbiežāk bijusi Latvijas čempiones godā. Pēdējos piecos gados šajos sešos sporta veidos vīriešu konkurencē izcīnīti kopā 30 čempionu tituli, un deviņi no tiem tikuši Rīgas komandām.





Sīvu pretestību Rīgai izrādījušas vairākas pilsētas - pēdējos trīs komandu sporta veida čempiones titulus ieguvušas Ventspils, Liepājas, Cēsu un Dobeles pilsētas, kamēr pa diviem tituliem ir Jelgavai, Lielvārdei un Ludzai.





Lielākie panākumi Rīgai bijuši basketbolā, kur trīs titulus pēdējos piecos gados sarūpējusi VEF komanda, un volejbolā, kur trīs gadus pēc kārtas uzvarējusi "RTU/Robežsardze". Tāpat trīs titulus ieguvušas trīs dažādas Rīgas komandas hokejā, kamēr futbolā, lai arī Rīgai šosezon būs pat veselas četras komandas augstākajā līgā, nav izdevies uzvarēt kopš nu jau visai attālā 2010. gadā, turklāt finanšu problēmu jūrā nogrimis slavenais "Skonto".





Kā būs šosezon? Futbola komandas "Riga" un RFS būtiski pastiprinājušas savu sastāvu, taču "Triobet" bukmeikeri par izteiktām favorītēm tās vēl neuzskata un atgādina par ierastā labāko četrinieka spēku ar čempioni Jūrmalas "Spartaku" priekšgalā. Bukmeikeri augstāku uzvaras koeficientu Latvijas Basketbola līgā arī šosezon izlikuši "Ventspilij", nevis "VEF Rīgai", kamēr hokeja virslīgā līdere pagaidām ir "Zemgale/LLU", tiesa, šīs līderpozīcijas aktīvi apdraud Rīgā spēlējošā "Mogo".





Volejbolā "RTU/Robežsardze" neaizvada to vispārliecinošāko sezonu, un Baltijas līgā no Latvijas klubiem augstāk ir gan "Jēkabpils Lūši", gan "Poliurs/Ozolnieki". Tieši volejbolā savus divus vienīgos titulus pēdējos piecos gados ieguvusi Jelgava ar "Biolars" komandas palīdzību, kamēr handbolā spēcīgākās bijušas reģionu komandas - pēdējos trīs gados pēc kārtas triumfējis Dobeles "Tenax", bet pirms tam čempiones godā bija "Latgols" no Ludzas.





Iedzīvotāju skaita ziņā lielākā Latvijas pilsēta, kura pēdējos piecos gados nav kļuvusi par Latvijas čempioni kādā no piesauktajiem sporta veidiem, ir Rēzekne. Īpaši gan nevar lepoties arī cita lielā Latgales pilsēta Daugavpils, kuras rēķinā ir nu jau bēdīgi slavenās "Daugavas" čempiones tituls futbola Virslīgā 2012. gadā. Savukārt Jūrmala un Valmiera savus līdzjutējus iepriecināja tikai pagājušajā sezonā - "Spartaks" ar sezonas sākumā negaidītu uzvaru futbola Virslīgā, kamēr "Valmiera/Ordo" vēsturiski triumfēja LBL.





"Triobet" sporta totalizatorā Valmieras iespējas aizstāvēt savu titulu gan tiek uzskatītas par visai niecīgām, taču Vidzemes reģionam tiek paredzētas labas izredzes florbola čempionātā. Cēsu un Lielvārdes komandas tajā uzvarējušas jau piecus gadus pēc kārtas un arī šobrīd atrodas labāko trijniekā regulārajā sezonā, taču savu pieteikumu izdarījusi arī Rīgas komanda "Triobet/Ulbroka".





Ar Cēsu un Lielvārdes florbola panākumiem un Valmieras sensāciju basketbolā Vidzeme kopā no 30 pēdējos piecos gados pieejamajiem tituliem izcīnījusi sešus. Tikpat ir arī Kurzemei, kuras panākumi meklējami futbolā un basketbolā, kā arī Zemgalei, kamēr Rīga ir pirmajā vietā ar jau pieminētajiem deviņiem tituliem. Ņemot vērā, ka Rīgā ir apmēram trešdaļa visas Latvijas iedzīvotāju, tikai trīs tituli vairāk par trim citiem lielajiem reģioniem nav uzskatāms par milzīgu atrāvienu. Savukārt Latgale šajā sarakstā ar trim tituliem ieņem noslēdzošo pozīciju, turklāt šosezon arī palikusi bez tradīcijām bagātā futbola Virslīgas kluba savā pilsētā, jo "Daugava" tikusi likvidēta, bet BFC "Daugavpils" izkrita uz pirmo līgu.