Lauku skolā iespējas tādas pašas kā pilsētā

Rankā, Gulbenes novadā, kopš 50. gadiem darbojas profesionālās izglītības skola, kas sākotnēji specializējās jauno mežkopības speciālistu sagatavošanā. Nu jau trešo gadu Rankas profesionālā vidusskola nes Valmieras tehnikuma teritoriālās struktūrvienības vārdu. Kā ir mācīties Rankā?

Stāsta ilggadējais skolas vadītājs Miķelis Kučinskis:

“Pēdējos gados fokusējamies uz trīs izglītības virzieniem – mežsaimniecības tehniku, koka izstrādājumu izgatavošanu un ēdināšanas pakalpojumiem. Priecē tas, ka, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, varam pilnveidot mācību vidi, remontēt kabinetus, iegādāt iekārtas un aprīkojumu. Līdz jaunajam mācību gadam tiks nopirktas vairāk kā 10 jaunas kokapstrādes iekārtas un mežistrādes tehnika, līdz ar to jauniešu praktiskās apmācības notiks mūsdienīgu uzņēmumu līmenī.”



Prakse ir neatņemama profesionālās izglītības sastāvdaļa. Ik gadu audzēkņiem tiek piedāvātas iespējas praktizēties nozares uzņēmumos Latvijā, kā arī, izmantojot Erasmus+ programmas finansējumu, doties praksē uz ārzemēm. Pirmās skolēnu grupas devās uz Slovākiju un Itāliju, bet pērn – uz Portugāli un Dāniju.



Pagājušajā vasarā seši topošie būvizstrādājumu galdnieki no Valmieras tehnikuma teritoriālās struktūrvienības Rankā devās uz Lisabonas reģionā esošo Montijo. Puišiem šī bija pirmā darba pieredze tik tālu prom no mājām un ierastās vides, tās laikā gūtas gan jaunas zināšanas un prasmes, gan dažādi kultūras iespaidi.



Jaunieši atzīst, ka darba specifika Portugālē ir atšķirīga un tieši tas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ļāva pusotru mēnesi ilgajai praksei paskriet gluži nemanot. “Man patika, ka darbā varējām strādāt ar visām rūpnīcas iekārtām. Pirmajās dienās sarežģītos uzdevumus kolēģi vēl neuzticēja, bet drīz saprata, ka mēs visu ātri apgūstam, un tad sākās īstais darbs – zāģēšana, frēzēšana, slīpēšana, laminēšana, materiālu apstrāde krāsošanas kamerā un citi uzdevumi,” stāsta jaunais būvizstrādājumu galdnieks Andris Rižijs.

Savukārt topošie ēdināšanas speciālisti devās uz Dāniju, kur praktizējās Zēlandes biznesa koledžā. Šī skola specializējas gaļas pārstrādē, tajā tiek apgūts pilns pārtikas ražošanas cikls, sākot no cūku kaušanas un beidzot ar gatavās produkcijas tirdzniecību skolas veikalā. Mācību prakse tiek pilnībā finansēta no Erasmus+ programmas budžeta. Projekta “Audzēkņu un pasniedzēju kompetences paaugstināšana starptautiskā vidē” Nr. 2016-1-LV01-KA116-022446 mērķis ir Valmieras tehnikuma audzēkņu profesionālo iemaņu paaugstināšana starptautiskā vidē.



“Labas prakse vieta nodrošina iemaņu iegūšanu un prasmju nostiprināšanu,” uzsver Miķelis Kučinskis. “To atbilstošā līmenī nodrošina arī vietējie uzņēmumi, tomēr vēlamies, lai jauniešiem, arī mācoties laukos, būtu iespēja iegūt pasaules pieredzi.” Nākamajā mācību gadā tehnikums uzsāks sadarbību arī ar uzņēmumiem Vācijā. Vairāk par mācību iespējām Rankā lasiet www.valmierastehnikums.lv.