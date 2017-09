Padomi studentiem: kā izveidot savu “geimera” komplektu?

Tu esi prom no vecāku “ligzdiņas”, gatavs ar sirdi un dvēseli mesties jaunā dzīvē un piedzīvojumos, vai ne? Ja esi spēļu fans, tev būs nepieciešams izveidot savu ideālo “geimera” komplektu, jo tad varēsi spēlēt kopā ar draugiem pat tad, ja viņi atrodas otrā pasaules malā. Vai arī vienkārši spēlēt kopā ar studiju biedriem, kas, iespējams, sēž tajā pašā istabiņā, kur tu.

Tie studenti, kurus aizrauj tehniskās lietas, spēj uzbūvēt datoru no teju nekā, papildinot to ar jaudīgu procesoru un visu nepieciešamo, taču lielākā daļa no mums izvēlas iegādāties jau gatavas ierīces – datorus, spēļu konsoles utt.

Pirmā lieta, kuru tev vajadzētu izdarīt, ja tev patīk spēles, ir iegādāties spēļu konsoli, kuru iespējams pieslēgt internetam. Salīdzinājumā ar jaudīgu un funkcijām bagātu datoru, “Play Station 4” būs krietni izdevīgāka un saprātīgāka izvēle. Turklāt, lai ietaupītu, vari pirkt spēļu konsoli interneta veikalā 220.lv, kur regulāri pieejamas atlaides un akcijas.

“Play Station 4 Pro” piedāvā 4K attēla kvalitāti un divreiz spēcīgāku procesoru nekā oriģinālam, kas attiecīgi arī nodrošina ļoti labu spēlēšanas pieredzi, taču izvēle un iespējas ir tavā ziņā.

Kad esi izvēlējies spēļu konsoli, pievieno to internetam. Tagad tev ir iespēja spēlēt kopā ar ikvienu, neatkarīgi no otras personas atrašanās vietas. Tu saņemsi automātiskus atjauninājumus, kas uzlabos tavu spēlēšanas pieredzi, kā arī palielinās pieejamo spēļu izvēli.

Pēc tam, kad konsoles jautājums būs sakārtots, tev vajadzētu padomāt par kvalitatīvu ekrānu, kuram to pieslēgt. Ir iespējams iegādāties īpašus “geimošanas” monitorus, kurus piedāvā, piemēram, “Dell”, taču tikpat labi tu vari izmantot arī TV.

Turpinājumā vajadzētu padomāt par kontrolieru izvēli. Izvēlies tādu, kas atvieglo spēlēšanu, kā arī piedāvā dažādas noderīgas funkcijas, pogas, slēdžus utt. Protams, arī dizainam ir nozīme. Ir kontrolieri, kuri aprīkoti pat ar “Share” pogu, lai tu uzreiz varētu dalīties savos sasniegumos ar draugiem un ļaut viņiem skatīties spēli.

Nākamais solis ir pienācīgu austiņu atrašana. Lai tu justos brīvi un ērti, labāk izvēlēties bezvadu austiņas. Tāpat pievērs uzmanību tam, lai skaņas kvalitāte būtu ļoti laba un bezvadu austiņu baterija darbotos pietiekami ilgi bez uzlādes. Neviens taču negrib, lai viņa spēle pēkšņi paliktu bez skaņas!

Lai piedzīvotu vēl piesātinātāku spēļu pieredzi, tu vari sagādāt sev virtuālās realitātes spēļu sistēmu. “Play Station” piedāvā ļoti ērti uzstādāmu komplektu – atliek tikai to pieslēgt konsolei un startēt virtuālās realitātes spēli – tu varēsi izbaudīt neticamu pieredzi! Protams, būs ļoti grūti no tā atrauties, taču atceries, ka konsole tevi gaidīs, kad atgriezīsies no lekcijām.