Parastās vai radžotās riepas – kuras izvēlēties ziemai?

Braukšana ziemas apstākļos var būt izaicinājumu pilna. Un labākais veids, kā tikt galā ar šiem izaicinājumiem ir lietojot laika apstākļiem atbilstošas riepas. Par laimi, mūsdienās riepu piedāvājums ir visai plašs, tādēļ tu vari izvēlēties tieši tās, kas atbilst tavām vēlmēm un iespējām. Šajā rakstā centīsimies atbildēt uz šiem jautājumiem:

Kā noteikt, kurš riepu veids nepieciešams tavam auto ziemā?

Kā atšķirt parasto ziemas un radžoto riepu?

Ziemas riepas ar radzēm un bez – par un pret

Kopumā ir divi galvenie riepu veidi ziemai – tās ir riepas ar radzēm un bez.

Atšķirt radžotās riepas no citām ir vienkārši, jo to protektoros ir iestrādātas metāla radzes. Šie metāla elementi ir nelieli, taču tie ir veidoti no izturīgiem materiāliem, kas ļauj stingri ieķerties ledū vai sniegā, noturot mašīnu stabili uz ceļa pat tad, ja brauktuve izskatās kā “spogulis”.

Radžoto riepu priekšrocības:

Uz tām var vairāk paļauties, braucot par apledojušu un ļoti piesnigušu ceļu;

Spēj nodrošināt stabilu braukšanu pat tad, ja uz ceļa ir biezs ledus slānis.

Radžoto riepu trūkumi:

Ziemas riepas ar radzēm nav piemērotas braukšanas pa asfaltu un dažādām citām virsmām (ir valstis, kur tās pat ir aizliegtas)

Cita veida virsmas, izņemot ledu, var tikt viegli sabojātas, jo metāla radzes ir ļoti cietas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, der atcerēties, ka radžotās riepas būs vairāk piemērotas ļoti bargiem laika apstākļiem, kad ceļi ir klāti ar sniega un ledus kārtu. Nelieto šīs riepas pavasarī, vasarā un rudenī, kā arī pievērs uzmanību radžoto riepu lietošanas noteikumiem valstī, kurā atrodies.

Ziemas riepas bez radzēm – par un pret

Otrais un arī populārākais ziemas riepu veids ir bez radzēm. Tās ir veidotas no īpašiem gumijas sakausējumiem, kā arī protektori ir pielāgoti laika apstākļiem – tie ir dziļāki, tādēļ nodrošina labāku saķeri, braucot pa ledu, sniegu vai vienkārši asfaltu.

Ziemas riepu priekšrocības:

Uz tām var paļauties, braucot par ledu, sniegu un asfaltu;

Notur mašīnu uz ceļa pat tad, ja to klāj ledus kārta;

Nodrošina vieglāku bremzēšanu, ātruma uzņemšanu un samazināšanu.

Ziemas riepu trūkumi:

Nav ieteicamas ļoti bargos laika apstākļos.

Ja parasta riepa sacietē aukstumā, jo tās gumija reaģē uz temperatūras maiņu, tad īpašais gumiju sakausējums, kas sastopams ziemas riepās, ļauj izvairīties no tā, ka samazinās riepas elastīgums. Tā rezultātā, ziemas riepas nodrošina labu saķeri ar brauktuves virsmu pat tad, ja ārā ir ļoti auksts, un tas ir ļoti svarīgi gan tavai, gan arī citu satiksmes dalībnieku drošībai.

Ziemas riepu protektoros ir nelieli, šauri iegriezumi. Tie darbojas līdzīgi kā metāla detaļas radžotajās riepās, ieķeroties dziļi ledū vai sniegā un noturot mašīnu stabili uz ceļa.

Kādēļ ziemas riepas vajadzētu iegādāties pilnā komplektācijā?

Patiesībā šis nosacījums attiecas uz visa veida automašīnu riepām. Ja tu kombinēsi dažāda tipa riepas, tas var padarīt priekšējo un aizmugurējo ašu darbību nevienlīdzīgu, kā rezultātā auto būs grūtāk kontrolēt. No tā var secināt, ka vienāda veida riepu uzstādīšana auto nopietni ietekmē drošību, esot uz ceļa.

Praksē ir novēroti dažādi gadījumi, kad, vēloties ietaupīt vai neapzinoties iespējamos riskus, cilvēki uzstāda savām automašīnām atšķirīgu veidu riepas. Taču speciālisti iesaka netaupīt uz drošības rēķina un izvēlēties vienu veidu.

Jautājums par to, kādas riepas izvēlēties ziemai, ir jāapdomā tev pašam, vadoties gan pēc tā, kādi ir laika apstākļi reģionā, kurā tu dzīvo un pārvietojies, gan arī, ņemot vērā to, kādi ir, piemēram, radžoto riepu lietošanas noteikumi šajā valstī. Tāpat der atcerēties, ka mūsdienās riepu ražotāji cenšas sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai, un rada riepas, kurām nav radžu, taču tās spēj vienlīdz labi noturēt auto uz ceļa, braucot ekstremālos laika apstākļos.