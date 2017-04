Pārtikas iegādes likumi, kas palīdzēs ietaupīt kaudzi naudas

Gandrīz visiem cilvēkiem tēriņi par pārtiku ir lielāko izdevumu Top 3 sarakstā kopā ar īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Parasti gan cilvēki uz šo izdevumu kategoriju naudu netaupa, jo uzskata to par pašu pamata nepieciešamību. Ja nepieciešama nauda, daudz biežāk tiek meklēti veidi, kā ietaupīt uz citām izdevumu kategorijām, vai arī vienkārši tiek paņemti ātrie kredīti jeb credit rapid, lai samaksātu par visu nepieciešamo. Kaut arī pārtika patiešām ir pamata nepieciešamība, tomēr ir neskaitāmi daudz veidu, kā ietaupīt uz pārtikas produktu iegādi, neieskaitot taupīšanu uz kvalitātes un garšas rēķina.

Pērciet vairāk dārzeņus un graudaugus, bet mazāk gaļu

Visdārgākie ir tieši dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti un tie arī visbiežāk tiek patērēti. Padomājiet par to, ko ikdienā ēdat. Cik procentus no jūsu ēdienkartes sastāda gaļa un citi dzīvnieku izcelsmes produkti un cik sastāda augļi, dārzeņi, graudaugi un citi augu valsts produkti? Daudzi noteikti teiks, ka patērē gaļu, jo tā dod spēku, enerģiju un nodrošina cilvēka organismam nepieciešamās uzturvielas, taču tas gluži neatbilst patiesībai. Daudz vairāk vērtīgo uzturvielu ir tieši augu valsts produktos. Protams, arī gaļā ir vērtīgas vielas un minerāli, kas organismam ir vajadzīgi, taču tos var uzņemt arī patērējot nelielu daudzumu gaļas. Kāpēc gan pirkt dārgos un ne tik ļoti vajadzīgos gaļas produktus, ja daudz vairāk iegūsit, pērkot krietni vien lētākos augu valsts produktus? Ja ikdienā priekšroku dosit veģetāram uzturam, varēsit ietaupīt pat vairākus desmitus eiro mēnesī.

Kafiju, saldumus un alkoholu pērciet tikai īpašos gadījumos

Daudzi kafiju, saldumus, alkoholu un citas neveselīgas lietas uzturā lieto ja ne katru dienu, tad ļoti bieži. Par to negatīvo ietekmi uz veselību nemaz nav vērts runāt, jo to tāpat visi zina vai vismaz nojauš, taču tikai reto tas attur no šo produktu patēriņa. Varbūt daudz lielāku motivāciju tos nepirkt dos fakts, ka šie produkti nereti kopā izmaksā vairāk kā 100 eiro mēnesī. Parēķiniet kaut vai to, cik maksājat par kafiju. Ja gatavojat to mājās, tasīte izmaksā aptuveni 30 centus, kas ir vismaz 9 eiro mēnesī. Ja kafiju pērkat kioskā, tā maksā jau vismaz 1 eiro, kas ir 30 eiro mēnesī. Šokolādītes un citi našķi arī parasti kopā sastāda pāris desmitus eiro mēnesī. Ar alkoholu ir mazliet citādi, jo tas parasti netiek lietots ikdienā, tomēr arī tā patēriņš, piemēram, reizi nedēļā nav nedz īsti veselīgs, nedz finansiāli izdevīgs. Šādi lieki tēriņi, kas tikai boja veselību, nav vēlami. Kādreiz sevi palutināt var, bet ne diendienā.

Iepērcieties tirgū vai pie zemniekiem

Pastāv ļoti populārs mīts, ka veselīgi, organiski un ekoloģiski audzēti produkti mūsdienās ir ļoti dārgi. Patiešām, ja salīdzinām cenas veikalu plauktos starp organiskajiem produktiem un tiem, kas apstrādāti ar ķīmiju vai kā citādi ir veicināta to augšana, tad skaidri redzams, ka organiskie produkti maksā pat divas reizes vairāk, taču ne visur tie ir tik dārgi. Ja pirksit pašu audzētus produktus no vietējiem zemniekiem vai zemnieku tirgū, redzēsit, ka cenas ir tieši zemāks nekā veikalos atrodamajiem, ķīmiski apstrādātajiem produktiem, jo īpaši tad, kad tiem ir visaktuālākā sezona. Arī šādā veidā noteikti varēsit ietaupīt dažus eiro.

Pērciet ēdiena sastāvdaļas, nevis gatavus produktus

Visbeidzot ir jāizvairās no pusfabrikātiem vai gataviem produktiem, jo tie ir dārgi un neveselīgi. Pērciet tikai izejvielas un paši no tiem pagatavojiet, ko vien vēlaties. Ja jūs neprotat gatavot vai jums nav laika to darīt, iegādājieties ēdiena gatavošanas rīkus, kas ievērojami šo procesu atvieglo, piemēram, modernos multifunkcionālos katlus. Tie gan ir padārgi, taču ilgtermiņā noteikti atmaksāsies. Ar šo katlu varēsit panākt, ka gatavošana ir ātra, vienkārša un ļoti lēta.

Kā redzams, neviens no šiem naudas taupīšanas veidiem negatīvi neietekmē pārtikas produktu izvēli, tieši pretēji, tie dod iespēju ēst veselīgāk. Ja jums ir apnicis izgrūst kaudzi naudas par pārtikas produktiem, kas tikai nodara kaitējumu jūsu veselībai un pašsajūtai, noteikti ņemiet vērā visus iepriekšminētos ieteikumus.