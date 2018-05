Piemērots piedāvājums kredītam no ONEfinance.lv

Pieteikuma iesniegšana kādam no kredīta veidiem vienmēr ir atbildīgs un pārdomāts solis. Vismaz tādam tam vajadzētu būt, lai spētu to pēc tam arī atmaksāt. Latvijā šobrīd ir tik daudz kreditēšanas kompāniju, kas piedāvā saņemt naudas aizdevumu auto iegādei, lielākiem vai mazākiem pirkumiem, īstermiņa aizdevumiem, ka, pirms pieteikuma iesniegšanas ir vērts rūpīgi izpētīt un salīdzināt piedāvājumus un kompānijas, lai izvēlētos Jums vispiemērotāko.

ONEfinance.lv piemeklēs visatbilstošāko risinājumu ikvienam jaunam un jau esošam klientam, lai palīdzētu atrisināt klienta problēmu. Pat, ja esat jau paspējis sabojāt savu kredītvēsturi ar kavētiem maksājumiem vai reiz saņēmis atteikumu no kādas citas kreditēšanas kompānijas, nebaidieties vērsties pie ONEfinance.lv, lai izstāstītu savu situāciju un lūgtu palīdzību patēriņa kredīta vai auto līzinga pieteikšanā.

Būtiskākie nosacījumi, lai saņemtu patēriņa kredītu vai auto līzingu, ir līdzīgi. Pieteikties kredītam varat, ja esat Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 21 līdz 70 gadiem ar ikmēneša ienākumiem vismaz 260 EUR pēc nodokļu nomaksas. Gan patēriņa kredīta, gan auto līzinga pieteikums tiek izskatīts laika posmā no 30 līdz 60 minūtēm, un kredīta apmaksu katru mēnesi kā regulāru maksājumu varēsiet veikt līdz pat 6 gadu ilgā termiņā.

Ja vēlaties iegādāties automašīnu, par kādu jau sapņojat ilgāku laiku, tad auto līzings ir piemērots risinājums, lai sapni pārvērstu īstenībā. Kredīta summa, kuru iespējams saņemt auto iegādei bez pirmās iemaksas, ir no 1000 līdz 25 000 EUR, un procentu likmes ir no 3% līdz 45%. Iespējams, ka esat saņēmis atteikumu auto līzingam bankā vai pie kāda cita aizdevēja, tomēr pastāv iespēja, ka tieši ONEfinance.lv varēs Jums palīdzēt. Vēl viena lieliska ziņa ir tā, ka ONEfinance.lv piedāvā ne tikai līzingu auto iegādei, bet arī mikroautobusa, treilera vai motocikla iegādei.

Varbūt Jums ir nepieciešams patēriņa kredīts, lai beidzot veiktu remontu dzīvoklī vai mājā, nosvinētu skaisti apaļu jubileju sev vai kādam no tuviniekiem, vai varbūt uzrīkotu tieši tik lieliskas kāzas, kādas rāda tikai filmās, bet kurām līdz šim tā arī nav izdevies iekrāt naudu? ONEfinance.lv piedāvā aizņemties 500 līdz 10 000 EUR ar procentu likmēm no 8,9% līdz 45%. Lai arī sākumā patēriņa kredīta summa, kuru vēlaties aizņemties, šķiet liela, tomēr ar regulāru ikmēneša maksājumu Jūs to varēsiet Jums izdevīgā laika posmā atmaksāt, un noteikti pēc tam sajutīsiet, ka tas bija labs ieguldījums un pareizā izvēle.

Sazinoties ar ONEfinance.lv klientu konsultantu pa tālruni 27787787 vai atnākot uz klientu apkalpošanas centru Rīgā, Ģertrūdes ielā 20, izstāstot Jūsu situāciju un izskatot auto līzinga vai patēriņa kredīta atmaksas iespējas, Jums tiks piemeklēts vispiemērotākais piedāvājums, lai Jūs jau pavisam drīz varētu iegādāties kāroto transportlīdzekli vai apmaksāt svinības vai veikt remontu.