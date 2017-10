Rīcības plāns pēc algas paaugstinājuma

Visi strādājošie noteikti ļoti vēlētos piedzīvot to dienu, kad tiktu paaugstināta darba alga. Daudziem tā arī ir realitāte un algas pielikums ik pa laikam tiek piešķirts, taču, diemžēl, ļoti bieži, tas tāpat neuzlabo finansiālo situāciju. Varbūt pāris pirmos mēnešus ir manāma atšķirība, taču jau pavisam drīz cilvēks pierod pie jaunā ienākumu apjoma un naudas jau atkal nepietiek. Papildus ienākumi rada dzīvesveida inflāciju un izdevumi pieaug, kā dēļ jau atkal ir nepieciešams kārtējais aizdevums, tomēr, regulāri rodoties šādai vajadzībai, nedrīkst aizmirst salīdzināt aizdevumus (sammenlign lån), kā arī pašus aizdevējus. Lai no algas paaugstinājuma tiešām būtu jēga un jūs no tā varētu gūt maksimālo labumu, pieturieties pie sekojošā rīcības plāna.





Sakārtojiet savas finanses





Sākumā noteikti vajadzētu sakārtot savas finanses jeb parūpēties par to, kas jau sen ir vajadzīgs, bet kam līdz šim nepietika naudas. Piemēram, ja jums ir uzkrāti parādi par komunālajiem pakalpojumiem un īri vai arī jums ir neatmaksāti īstermiņa kredīti, tiem būs jāķeras klāt pirmajiem. Izmantojiet savu naudu, lai tiktu vaļā no visiem parādiem un finanšu saistībām pēc iespējas ātrāk. Tāpat, varat arī parūpēties par dažādu lietu iegādi, kas ir ļoti nepieciešams, bet kam līdz šim nebija naudas, taču pirms tam rūpīgi izvērtējiet to, vai tā tiešām ir pamata vajadzība, vai tikai vēlme. Ja jūsu finansiālā situācija jau ir sakārtota un neko iegādāties nav nepieciešams, tad šo soli varat arī vienkārši izlaist.





Neļaujiet pieaugt izdevumiem





Kad viss steidzamais ir nokārtots, ir jādomā par to, lai izdevumi pēkšņi nesāktu pieaugt. Tā notiek ļoti bieži, jo papildus nauda neviļus liek tērēt vairāk. Vienīgais, kas šajā situācijā var palīdzēt pieturēties pie esošā dzīvesveida ir budžeta plāns. Ja jums tāds jau ir, tad vienkārši pieturieties pie sava vecā budžeta plāna un neko nemainiet. Ja jums budžeta plāns nav, tad sastādiet to, ņemot vērā iepriekšējos ienākumus un izdevumus. Ja visu laiku esat dzīvojis bez budžeta plāna, jums noteikti izdosies savus tēriņus pat samazināt, jo atradīsiet savā naudas plūsmā daudz lieku izdevumu.





Papildus naudu novirziet finanšu mērķu sasniegšanai





Vēl ļoti svarīgi ir ietaupīto naudu jau uzreiz novirzīt savu finanšu mērķu sasniegšanai, nevis turēt to kopā ar naudu, kas paredzēta pašreizējajiem tēriņiem. Tātad, vispirms, jums ir jāizdomā, kādas ir jūsu pašreizējās finanšu prioritātes. Ja jums nav izveidots uzkrājumu fonds neparedzētām situācijām, tad tas noteikti būs pirmais, kas jāpaveic un naudu, “lieko” naudu jāpārskaita uz krājkontu. Ja jums uzkrājumi jau ir, tad ir jādomā piemēram, par uzkrājumiem pensijai, uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas iegādi vai uzkrājumiem bērnu studijām. To, kas jums ir svarīgāk, jāizlemj jums pašam, taču būtiski ir šai naudai uzreiz atrast mērķi un to uzreiz tam arī novirzīt.





Sekojiet līdzi savam progresam





Visbeidzot, ir jāseko līdzi savam progresam, lai jūs pārliecinātos, ka jūsu finanšu mērķi tiek sasniegti un ka jūsu tēriņi nesāk pamazām palielināties. Pie tā, lai nauda neaizplūstu nelietderīgi, ir jāpiedomā visu laiku, tāpēc nezaudējiet modrību. Pieturieties pie budžeta plāna un pārliecinieties, ka karu mēnesi jūsu finanšu mērķiem tiek novirzītas tik pat lielas summas, kā sākumā izplānojāt.





Algas pielikums vienmēr ir, kas patīkams, taču daudz lietderīgāks tas būs tad, ja tiešām pratīsiet to izmantot, nevis vienkārši ļausiet naudai aizplūst, radot lielākus liekos izdevumus. Sekojiet šim plānam un mēs garantējam, ka jūsu algas pielikums jums nesīs labumu visu atlikušo dzīvi. Vairāk noderīgu padomu par finansēm lasiet interneta portālā Penge247.dk.