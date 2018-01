Tavs ceļvedis lieliska ceļojuma plānošanai šajā ziemā

Lai arī sabiedrībā ir kļuvis populārs viedoklis, ka atvaļinājumus cilvēki izmanto lielākoties vasarā, arī ziemas sezonā cilvēki vēlas atpūsties. Daudziem rodas vēlme aizbēgt no ikdienas rutīnas, vēl kāds meklē lielākus kalnus un izaicinājumus slēpošanai, citi vienkārši vēlas baudīt jaunas sajūtas.

Ja arī tu šajā ziemā vēlies doties ceļojumā, krāmē somas, jo mēs tev pastāstīsim interesantākos “knifiņus” par to, kas jāzina, ceļojot aukstā laikā.

Plāno uz priekšu

Ziema ir viena no tām sezonām, kad, plānojot ceļojumus, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai gatavošanās visam notiktu laicīgi, kā arī tiktu paredzēti iespējamie sarežģījumi, piemēram, lidojumu aizkavēšanās un atcelšana sliktā laika dēļ. Šādos gadījumos lieti noder ceļojuma apdrošināšana, kuru piedāvā apdrošināšanas kompānija “Compensa”. Polise ietver riskus, kas saistīti gan ar ceļojuma pārtraukšanu, atcelšanu, aizkavēšanos, lidojuma aizkavēšanos, gan arī turpināšanu. Sīkāku informāciju par šiem un citiem polisē ietvertajiem riskiem iespējams izlasīt Compensa mājas lapā.

Neatliec ceļojuma iegādi uz pēdējo brīdi, jo tas tev var izmaksāt krietni dārgāk, kā arī radīt papildus stresu. Prātīgāk ir laicīgi izplānot, kad plāno doties ceļojumā un nopirkt biļetes, kad tam vēl ir pietiekami zema cena.

Ja iespējams, lido uz savu galamērķi

Lai arī mūsdienās ir pieejami dažādi ceļošanas veidi – vilciens, autobuss, kuģis u.c. ziemas laikā, kad ārā ir auksts un nepatīkams laiks, ērtāk tomēr ir lidot uz vietu, kuru esi izvēlējies apmeklēt. Turklāt, ja galamērķis atrodas salīdzinoši tālu, tu taču nevēlēsies pavadīt ilgu laiku, kratoties autobusā vai garlaikojoties vilcienā ne tikai stundām, bet pat dienām. Tā vietā ir vērts piemaksāt, lai galā nokļūtu ātrākā un ērtākā veidā. Turklāt tā tu arī iegūsi vairāk laika piedzīvojumiem!

Izpildi mājas darbu

Neraizējies, mēs nerunājam par brīvdienās uzdotajiem darba vai skolas uzdevumiem, bet gan ko daudz interesantāku un aizraujošāku. Lai galamērķa izpēte būtu ne tikai droša, bet arī jautra, pirms došanās uz to nepieciešams pameklēt, ko tur iespējams, apskatīt, izbaudīt, ēst, dzert, kur apmesties, ar ko pārvietoties, ko ņemt vērā utt. It īpaši, ja laiks ir auksts, jāņem vērā, ka atsevišķas tūristu apskates vietas var būt slēgtas.

Lai atvieglotu ceļojuma plānošanu, vari izveidot darāmo lietu sarakstu, kur apkopot vietas, kas jāredz, kas jāizmēģina, jāizbauda utt.

Neņem līdzi smagu bagāžu

Viens no svarīgākajiem padomiem šajā rakstā ir augstāk minētais. Turklāt tas ir jāņem vērā, ceļojot ne tikai ziemas, bet arī vasaras laikā. Tu taču nevēlies, lai tavu braucienu un plānotos piedzīvojumus sabojātu tas, ka tev līdzi jāstiepj smagi koferi? Protams, ja tu dodies ceļojumā uz ilgāku laiku, tā ir cita lieta, taču 1-2 nedēļas garam atvaļinājumiem pietiek ar vienu rokas bagāžas koferi, turklāt apģērbus vai apavus, ja tādi būs ļoti nepieciešami, ārkārtas gadījumā varēsi iegādāties uz vietas.

Izvairies no saaukstēšanās

Šis ir viens no svarīgākajiem, ja ne pat svarīgākais nosacījums, lidojot ar lidmašīnu. Kā zināms, lidošana iesnu gadījumā ir ne tikai ļoti sāpīga, bet arī bīstama tavai veselībai, jo mainīgā spiediena rezultātā šķidrums, kas iesnu dēļ uzkrājies degunā, var tikt “sadzīts” ausīs un blakusdobumos, radot dažādas komplikācijas. Tāpat, protams, no saaukstēšanās ir jāizvairās jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, ar ko tiek ceļots. Nekas tā nespēj sabojāt piedzīvojumu baudīšanu kā temperatūra, klepus un iesnas.

Rezervē apmešanās vietu laicīgi

Līdzīgi kā ar lidojumiem, arī viesnīca vai cita izvēlētā apmešanās vieta ir jārezervē laicīgi. Darot to pēdējā brīdī, tu ne tikai riskē ar lielākiem izdevumiem, bet arī mazāk izvēles iespējām. Varbūt tu gribi dzīvot tieši tajā viesnīcā, no kuras paveras skats uz Parīzes Eifeltorni? Vai arī tu gribi dzīvot pilsētas centrā utt. Lai savas vēlmes īstenotu, ir svarīgi plānot uz priekšu. Un darīt to laicīgi.

Neaizmirsti par ūdens patērēšanu

Jā, arī ziemā ir svarīgi atcerēties par to, ka dienas laikā ir jāuzņem vidēji 1.5-2 litri ūdens, kas atkarīgs no katra individuāli. Taču šis apjoms ir vidējais un vēlamais teju ikvienam. Ziemas laikā mēs nejūtam to, ka mums slāpst tik izteikti, kā tas ir vasarā, tādēļ ūdens dzeršanai jāpievērš vēl vairāk uzmanības. Turklāt, kā norāda pētījumi, nepietiekama šķidruma uzņemšana noved pie noguruma, sliktas omas un pašsajūtas.

Vienmēr centies nēsāt sev līdzi pudeli ar negāzētu ūdeni – katram gadījumam. Turklāt, der zināt, ka ziemas laikā mums, tāpat kā automašīnām, ir nepieciešams vairāk “degvielas”, tādēļ ir svarīgi uzņemt šķidrumu, un darīt to pietiekamā daudzumā. Kafija šajā gadījumā nebūs alternatīva, kas var aizstāt ūdeni.

Mēs ceram, ka tev šie padomi noderēs ikvienā ziemīgā ceļojumā. Papildus visam minētajam vienmēr atceries sargāt savas personīgās mantas – naudu, dokumentus utt.