“Tele2” atklāj jaunu centru Smiltenē

Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paplašinājis savu centru tīklu Vidzemē, atverot jaunu centru Smiltenē, Baznīcas laukumā 2. Investējot 34 000 eiro, “Tele2” klientu ērtībai ir iekārtojis jauno centru pēc Latvijā radīta unikāla dizaina koncepta, vienlaikus to arī tehnoloģiski aprīkojot un nodrošinot plašu jaunāko mobilo ierīču sortimentu un pašapkalpošanās stendus mans.tele2.lv un manazz.lv.





“Turpinām attīstīt savu centru tīklu, un tieši Vidzemē redzējām lielu potenciālu sava jaunā centra atvēršanai. Līdz šim Vidzemes reģiona 5 “Tele2” centros vidēji apkalpojām 37 000 klientu mēnesī. Turpmāk mūsu klientiem Smiltenē un tās apkārtnē būs pieejama moderna iepirkšanās ar ātru un individuālu apkalpošanu, plaša jaunāko ierīču izvēle un iespēja tās izmēģināt. Jaunatklātajā “Tele2” centrā uzstādīti arī mobilo sakaru pašapkalpošanās stendi, kuros var ērti veikt maksājumus un saņemt citus “Tele2” un “Zelta Zivtiņa” sniegtos mobilo sakaru pakalpojumus,” stāsta Dace Škrabe, “Tele2” Mazumtirdzniecības departamenta direktore.





“Tele2” centrā Smiltenē strādā trīs darbinieki un apmeklētāji ir laipni gaidīti visās nedēļas nedēļas dienās no pulksten 9 līdz 20.





Šogad “Tele2” turpinās gan esošo centru pārbūvi, ieviešot jauno, Latvijā radīto dizaina konceptu, gan arī paplašinās centru tīklu, kopumā investējot aptuveni 340 000 eiro. Šobrīd jaunais “Tele2” centru koncepts jau ieviests 6 centros visā Latvijā, investējot vairāk nekā 213 000 eiro. Pirmais jaunā koncepta “Tele2” centrs tika atklāts Saldū pērnā gada augusta beigās.





Vidzemē kopumā ir seši “Tele2” centri – Cēsīs, Madonā, Ogrē, Siguldā, Valmierā un jaunatvērtais centrs Smiltenē. Latvijā darbojas 37 “Tele2” centri 21 pilsētā, kuros “Tele2” nodrošina augstākā līmeņa apkalpošanu un konsultācijas ap 420 tūkstošiem esošo un topošo “Tele2” klientu.





“Tele2” centru dizaina koncepts ir radīts Latvijā ar mērķi nodrošināt izcilu servisu visiem esošajiem un topošajiem “Tele2” klientiem. Koncepta ideja ir veidot “Tele2” centrus kā vietu mobilo sakaru pakalpojumu konsultācijām, un tā fokusā ir klients ar savām individuālajām vajadzībām.





Par “Tele2”

“Tele2” ir mobilo sakaru līderis Latvijā, un tā klienti ir gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju. Uzbūvējot Baltijā modernāko sakaru tīklu, “Tele2” nodrošina Latvijā plašāko 4G tīkla pārklājumu, kas ir pieejams 99% iedzīvotāju. Kopš “Tele2” dibināšanas kapitālieguldījumi sakaru tīkla infrastruktūrā un klientu servisā pārsnieguši 260 miljonus eiro.





Andis no Smiltenes novada atzīst, ka “Tele2” zīmols viņam ir pazīstams. Vaicāts, vai, iepazīstot “Tele2” piedāvājumus, viņš informāciju smeļas no reklāmām, smiltenietis uzsver, ka viņam svarīgākais ir sakaru torņu novietojums un mobilā tīkla pārklājums, kas “Tele2” gadījumā atbilst viņa prasībām. Vīrietis pasmaida, ka ir praktiskais latvietis, kuram nepieciešams apzināties, ka ar telefonu varēs vienmēr piezvanīt un ka viņa sarunu biedri būs sasniedzami. Andis lieto arī “Tele2” internetu, kurš pilnībā apmierina gan ātruma, gan apjoma ziņā. Kā apsveicamu smiltenietis uzteic arī jaunā centra izveidošanu Smiltenē, kas viņa vērtējumā ir uzņēmuma solis pretim klientiem, jo tagad varēs ietaupīt gan laiku, gan arī finanses, kas bija jātērē, lai pēc pakalpojuma brauktu uz Valmieru. “Ļoti labi, ka “Tele2” tagad ir Smiltenē,” vērtē Andis.

Jaunatklātajā centrā sastaptā četrgadīgā Salvja māmiņa gan nevēlas fotografēties, bet labprāt dalās iespaidos par to, ka telefoni ir jau iekarojuši arī viņas dēlēna nedalītu uzmanību. Mazais Salvis jau no trīs gadu vecuma ar aizrautību nododas spēlēm, kad pieaugušie viņam uztic skārienjūtīgo telefonu. Savukārt Salvis, kamēr ar māmiņu apspriežam viņu, ar interesi iepazīst plašo un gaišo jaunā “Tele2” Smiltenes centra telpu, kuras iekārtojums ļauj gan pieaugušajiem klientiem ērti pārlūkot piedāvājumu, gan arī mazajiem kavēt laiku, neradot lieku stresu vecākiem.

Zane Gavare, “Tele 2” klientu apkalpošanas speciāliste:

Gandrīz ikkatrs, kurš ienāk mūsu centrā, priecājas un velta atzinīgus vārdus mūsu centra plašajām telpām un skaistajam un tai pašā laikā tik ērtajam un praktiskajam iekārtojumam. “Mēs jūs ilgi gaidījām” – to ir tik patīkami dzirdēt no mūsu klientiem. Ikdienā sniedzam konsultācijas klientiem gan par mūsu piedāvājumu, gan palīdzam ar rēķinu nomaksu, kā arī iepazīstinām ar jaunākajām ierīcēm un to iespējām. Ir gandarījums, ka varam palīdzēt un mūsu klientiem vairs nav jāmēro ceļš uz Valmieru vai kādu no citiem “Tele2” centriem Vidzemē. Katru dienu laipni gaidīsim ikvienu, kurus ir ieinteresējuši “Tele2” piedāvājumi.