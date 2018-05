Mācību stundas Pēterburgā

Pēterburga ir skaista visos gadalaikos. Taču īpašs šarms un burvība tai piemīt pavasarī, kad mostas daba un gaisā jaušama vasasaras elpa, bet pilsētas parkos sāk čalot ūdens strūklakas. Patiesi karaliska un majestātiska pilsēta, kuras vēsture joprojām ir noslēpumu apvīta un izziņas vērta.

Smiltenes vidusskolas skolēnu grupa 28 cilvēku sastāvā ,viņu audzinātājas un novada krievu valodas skolotājas agrā 3.maija rītā devās mācību ekskursijā uz Pēterburgu. Šo braucienu plānojām balstoties uz skolā apgūstamo mācību programmu,lai klātiene savām acīm iepazītu krievu kultūru, arhitektūras pieminekļus un praktiski dzīvē pielietotu otro svešvalodu-krievu valodu. Mūsu mērķis bija arī sadarbības turpināšana ar Pēterburgas skolas Nr. 334 krievu un angļu valodas skolotāju Natāliju Smirnovu (bijušo Vjatkas Humanitārās Universitātes studenti, kura par savas prakses vietu piecus gadus atpakaļ bija izvēlējusies Smiltenes ģimnāziju.) kā arī jaunu kontaktu dibināšana,kas sekmētu skolēnu valodas attīstību un pilnveidošanu.

Pēterburga mūs sagaidīja ar vēl tikko plaukstošu pumpuru smaržu,skarbāku ziemeļu vēja pieskārienu, bet siltiem un glāstošiem pēcpusdienas saules stariem.Pilsētas apskati sākām ar Ņevas krastmalu un Petropavlovskas cietoksni,vietu,kura tiek uzskatīta par Pēterburgas pirmsākumu. Braucot uz viesnīcu,ielās vērojām atšķirīgos, bet ļoti greznos un izsmalcinātos senos arhitektūras stilus, kas mijās ar mūsdienīgajām stiklotām augstceltnēm. Tas bija iespaidīgi!

Tā kā mūsu izglītības programmās tiek risināts jautājums par jauno kompetenču pieeju mācību procesā, šis brauciens mums deva iespēju realizēt jaunas un radošas sadarbības stundas: vēsturē, kulturoloģijā un krievu valodā. Ermitāža- Ziemas pils, vispasaules slavu ieguvušais muzejs ar unikālu Rietumeiropas mākslas kolekciju un citu izcilu autoru darbiem. Šī bija vieta, kura skolēnos radīja patiesi lielu apbrīnu un sajūsmu. Senais kultūras mantojums, plašums, bagātīga, varenība pavadīja ik uz soļa. Pēterburga turpināja pārsteigt, tās vairs nebija izlasītās ridiņas mācību grāmatā vai stundās redzētie filmu fragmenti, bet reāli tā bija mums apkārt.

Pēcpusdienā, iespaidiem bagāti,braucām tikties ar Pēterburgas skolēniem. Autobusā skanēja jautras sarunas un dziesmas. Gatavojāmies taču uzstāties svešvalodā, pastāstīt par savu pilsētu un skolu. Satraukums tomēr, jo šeit vajadzēs runāt tikai krievu valodā, atbildēt uz jautājumiem, iesaistīties diskusijās. Lūk,atkal viena jauna pieredze un uzdrīkstēšanās būt pašiem,bet citā vidē.

Mēs šeit jutāmies gaidīti. Skolas zālē notika draudzīga tikšanās ar direktori, skolas vadību un skolēniem. Noklausījāmies stāstījumu par izglītības jautājumiem valstī, pilsētā,skolā, uzzinājām kā darbojas interešu pulciņi. Skolēni iepriecināja ar atraktīvi sagatavotiem priekšnesumiem.Viņi to darīja ar prieku,pa īstam! Te arī redzējām, kas patiesībā ir krievu viesmīlība! Mēs, smiltenieši,sveicienam līdzi bijām atveduši divas dziesmas-krievu un latviešu valodā. Atskanot pirmajām ģitāras skaņām, zāle applaudēja.Uztraukumus pamazām izzuda un skolēni dziedāja no sirds. Lieliski veicās ar prezentāciju! Bijām godam izpildījuši mājas darbu un sagādājuši prieku citiem! Pēdējā radošajā nodarbībā, Pēterburgas skolnieces pat acis nenolaida no Smiltenes zēniem.

Dienas pagāja nemanot, katra atstājot aiz sevis piedzīvojumiem un iespaidiem bagātu lappusi. Neaizmirstams vēl ilgi paliks izbrauciens ar kuterīti un saulriets pār Ņevu,tiltu pacelšana naktī, pastaigas pa Ņevas prospektu,strūklaku pilsēta Pētergofa Somu līča krastā, Puškina un licejs. Redzētais un piedzīvotais mūs padarīja ne tikai bagātākus ar zināšanām, bet draudzīgākus, atvērtākus un izpalīdzīgākus. Tā mums ikdienas steigā bieži vien pietrūkst, sajust otra cilvēka plecu sev blakus.Ieguvēji esam visi gan skolēni, gan skolotāji!

Sakām lielu paldies par atbalstu mūsu skolas direktorei Ilzei Verginai, Smiltenes novada domes vadītājam Gintam Kukaini, Izglītības pārvaldes vadītajai Guntai Grigorei, uzņēmuma „Stora Enso” vadītajam Uldim Deisonam un skolēnu vecākiem, jo ar Jūsu rūpēm un gādību savu sapni īstenojām dzīvē.