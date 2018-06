No interneta nekas nepazūd, ir jādomā, kādu saturu ievieto sociālajos tīklos

“Jauniešiem ir jāsaprot, ka no interneta nekas nepazūd, ir jādomā, kāds saturs tiek ievietots sociālajos tīklos, jo potenciālais darba devējs pārbauda kandidātus internetā” – šādi, digitālā mārketinga eksperts Artūrs Mednis dalījās savā pieredzē un padomos ar jauniešiem projekta #PanākumuSkola seminārā.





Artūrs Mednis jauniešus iepazīstināja ar aizraujošu prezentāciju, stāstot piedzīvojumus no pirmajiem soļiem reklāmā un digitālajā mārketingā. “Mēs vēl īsti nezinājām, ka tas, ko darām ir reklāma, un mums tas tīri labi sanāk!” Artūrs stāstīja par provokatīvām mārketinga aktivitātēm, par radošu pieeju dibinot Dj apvienību un darbošanos dažādās profesionālās jomās. “Es kādreiz darīju daudz ko, kas rezultātā bija nedaudz no visa, tādēļ sapratu, ka ir nepieciešams fokuss.” Artūrs uzsver, ka ir svarīgi saprast to vienu lietu, kas aizrauj visvairāk un fokusēt visas darbības uz to.

Viņš arī mudina jauniešus atcerēties, ka “Tu šodien veido sevi rītdienai!”, “Tu nekad nebūsi tas, kas Tu esi tagad, Tu nekad nestāvi uz vietas.” Artūrs ļāva jauniešiem ielūkoties fotogrāfjās, kas uzņemtas pirms 10 gadiem, vēlreiz iedvešot pārliecību, ka “Pilnīgi normāli, ja ir kauns par to, kāds Tu biji pirms pāris gadiem. Ja neesi mainījies – tad ir jāsāk uztraukties! Pamēģini atcerēties, kāds Tu biji pirms pieciem gadiem, pirms trim gadiem un salīdzini, kāds esi tagad,” tā Mednis.

Dodot padomu jauniešiem, kas ir darba meklējumos, Artūrs uzsver, ka “Jaunietim ir jāsaprot, ka no interneta nekas nepazūd, ir jādomā, kāds saturs tiek ievietots sociālajos tīklos, jo darba devējs “čeko” Tevi sociālajā vidē”. Viņš piebilst, ka visam jābūt samērībā, jo arī būt neaktīvam sociālo tīklu vidē, nav labi. Artūrs aicina jauniešus darīt vienmēr mazliet vairāk, izdarīt labāk nekā to dara citi.

Nobeigumā Artūrs iedrošina jauniešus būt pacietīgiem un saprast, ka daudzas lietas vienkārši prasa laiku. “Ja Tu konstanti to darīsi, ieguldot tajā laiku, tad eventuāli tas atmaksāsies!” šie bija daži padomi ar kuriem dalījās reklāmas un digitālā mārketinga guru Artūrs Mednis.

Šis bezmaksas seminārs jauniešiem norisinājās Rīgā, 24. maijā, starptautiskā projekta #PanākumuSkola ietvaros. #PanākumuSkola ir Coca‑Cola HBC īstenota programma visās 28 uzņēmuma pārstāvētajās valstīs, lai sniegtu atbalstu jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, attīstot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes, un veicinot kontaktu tīklu izveidi.