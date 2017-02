Par skolu reformu varētu tiesāties

Kaut arī Bauskas novada skolu reforma plašsaziņas līdzekļos jau nodēvēta par labu piemēru, Bauskas novada domes rīcība ir klaji prettiesiska un tiks apstrīdēta tiesā, uzskata zvērināts advokāts Jānis Avotiņš.

Zvērināta advokāta Jāņa Avotiņa birojā, kas pārstāv Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrību, ir vērsušies Bauskas novada Mežgaļu pamatskolas 15 bērnu vecāki, kuri norāda, ka neviens nav prasījis ne viņu, ne arī bērnu viedokli par to, kā būtu jārisina jautājums par šīs lauku skolas turpmāko attīstību un likteni. Advokāts neizslēdz iespēju, ka līdzīgi kā Madonas gadījumā arī Mežgaļu pamatskolas bērnu vecāki varētu nodibināt biedrību, lai kopīgi cīnītos par savām un bērnu tiesībām.

"Veicot skolu reformu, ir jāievēro tiesiskums un nedrīkst aizmirst par bērnu tiesībām un interesēm. Kad sākām pētīt Bauskas novada domes aktivitātes saistībā ar izglītības iestāžu reorganizāciju, atklājās, ka izslavētā 2015.gada izglītības iestāžu attīstības koncepcija, kuru dome ir pieņēmusi uzreiz pēc Jāņiem, 2015.gada 26.jūnijā, nav apspriesta ar sabiedrību, kā to nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi,” skaidro J. Avotiņš.

Domei pirms būtiska plānošanas dokumenta apstiprināšanas, kāda ir “Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam”, kas ir reformu un reorganizāciju pamatā, šī koncepcija bija jānodod sabiedriskajai apspriešanai, kuras laikā novada iedzīvotāji varētu sniegt savu vērtējumu, priekšlikumus un ierosinājumus.

“Izskatās, ka tā vietā dome šo koncepciju paslepus ir pieņēmusi sev, nevis novada iedzīvotājiem. Savādāk nevar izskaidrot absurdo situāciju, kurā tiek nostādīti Mežgaļu pamatskolas bērni un viņu vecāki,” norāda zvērināts advokāts.

Šobrīd vecākiem esot vien zināms, ka pieņemts lēmums no 2019.gada pārveidot Mežgaļu pamatskolu par sākumskolu, kurā mācītos tikai bērni no 1.-6.klasei. Tas nozīmē, ka pārējiem vecāko klašu bērniem būtu jāmeklē skola kaut kur citur, tālāk prom no mājām. No šīs apdzīvotās vietas līdz novada centram Bauskā nav neviena asfaltēta ceļa, līdz ar to pavasarī, ziemā un rudenī šie ceļi ir praktiski neizbraucami ar vieglajām mašīnām, tās nenovedot līdz deformācijai. “Latvijas Valsts ceļi” šos ceļus atsakās remontēt. Tā rezultātā, lai nokļūtu skolā, skolas autobuss apbraukā apkārtnes teritoriju 1,5 stundas – lai nokļūtu uz pirmo stundu, kura sākas 8.35, jau šobrīd bērns, kas mācās sākumskolā, ir spiests būt autobusa pieturā 7.00 no rīta.

“Ja tiks reorganizēta Mežgaļu pamatskola, tad lai nokļūtu līdz Bauskai, kur pēc pašvaldības ieceres mācības turpinās visi skolēni, sākot no 7.klases, ceļā šiem bērniem būs jāpavada vēl ilgāks laiks, jo attālums līdz novada centram no Mežgaļu pamatskolas ir vēl papildus apmēram 20 kilometru. Mežgaļu pagastā un citos mazajos pagastos, kuru skolas Bauskas novads nodomājis slēgt vai reorganizēt, dzīvo cilvēki, kas strādā un maksā nodokļus – viņiem ir tiesības uz to, lai viņu bērni saņem kvalitatīvu izglītību, turklāt sev tuvākajā skolā,” uzsver J. Avotiņš.

“Bauskas novada dome pamato reformas ar to, ka laukos samazinās iedzīvotāju skaits. Šāds apgalvojums ir nepamatots vispārinājums, kuram var uzdot pretjautājumu – ko pašvaldība dara, lai veicinātu laukos uzņēmējdarbību un attīstību? Vai slēdzot un reorganizējot skolas ir cerība, ka iedzīvotāju skaits pieaugs? Gluži pretēji, mazo lauku skolu slēgšana ir ceļš uz lauku vides degradāciju, un tas būs iemesls, lai iedzīvotāji migrētu no laukiem uz pilsētu, jo šobrīd vecākiem nav iespējas savus bērnus izvadāt uz skolu ar savu privāto transportu. Interesanti arī, ka pēdējo gadu laikā bērnu skaits Mežgaļu pamatskola nav samazinājies tik kritiski, lai būtu pamats to slēgt,” rezumē J. Avotiņš.