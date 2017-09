Seminārs “Karjeras iespējas viesmīlības uzņēmumos”

Jauno viesnīcu pakalpojumu speciālistu karjeras iespējas dažādos uzņēmumos atšķiras, tāpēc liels ieguvums visiem Smiltenes tehnikuma otrā viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkņiem bija dalība SIA "Bellatexim" karjeras atbalsta izbraukuma seminārā pieczvaigžņu viesnīcā “Jonathan Spa Estate”, četrzvaigžņu viesnīcā “Segevold”, trīszvaigžņu viesnīcā “SPA Hotel Ezeri” un aktīvās atpūtas centrā “Ozolkalns”.

“Nākamajiem viesnīcu pakalpojumu audzēkņiem būtu ļoti vērtīgi, ja viņi ik pa laikam varētu atļauties kā slepenie viesi paciemoties dažādos viesu apkalpošanas uzņēmumos,” saka skolotāja Vineta Roskoša. “Taču Latvijā daudzu ģimeņu rocība ir tāda, kā tā ir. Tāpēc Smiltenes tehnikumā nu jau par tradīciju kļuvuši izbraukuma semināri. Jauniešus tajos parasti sagaida kā viesus un arī kolēģus, kurus iepazīstina ar uzņēmuma specializāciju, pastāstot, kā top dažādi viesnīcu piedāvājumi. Piemēram, “Jonathan Spa Estate” ir pieczvaigžņu kvalitātes kategorijas viesnīca, kas specializējas SPA pakalpojumos. Īpašnieki nav Latvijas valsts pārstāvji, bet uzņēmumā pamatā strādā vietējie iedzīvotāji. Ne vien no Amatciema, bet arī no Priekuļiem un Cēsīm. Jauniešiem seminārā pastāstīja par prasībām un pienākumiem, kādas augstas kvalitātes kategorijas viesnīcā ir darbiniekiem. Uzzinājām arī par darbinieku iespējām, t. sk. – pretimnākšanu, nodrošinot transportu no un uz darbu, jo Amatciems atrodas vietā ar minimālu satiksmes plūsmu. Audzēkņi iepazinās ar viesnīcas SPA pakalpojumu klāstu, darbu recepcijā un speciālajām datorprogrammām.”

Viesnīcā “Segevold”

Siguldas četrzvaigžņu viesnīca “Segevold” ir tipiska grupu apkalpošanas viesnīca. Tam, protams, pakārtota arī viesnīcas restorāna ēdienkarte, kurā vislielākā uzmanība pievērsta brokastu piedāvājumam. Viesmīlis audzēkņiem pastāstīja par to, kā brokastis piedāvā un izvieto lielām grupām un individuālajiem viesiem. Jaunieši guva ieskatu viesnīcas sezonālajā un ikdienas ēdienkartē. Uzzināja, kas darbiniekiem jāņem vērā, lai viesnīcā vienlīdz labi justos gan lielas tūristu grupas, gan individuālie viesi.

Semināra laikā iepazināmies ar kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumu dažādos viesu apkalpošanas uzņēmumos, aplūkojām viesnīcas numurus un atpūtas kompleksu, kā arī guvām plašu ieskatu mārketinga darbā.”

Spa Hotel “Ezeri”

SPA Hotel “Ezeri” specializējas banketu, kāzu organizēšanā, nodarbojas gan ar individuālo viesu, gan grupu uzņemšanu, kā arī semināru organizēšanu un SPA pakalpojumu piedāvāšanu. “Šajā viesnīcā jauniešus iepazīstināja ar maza trīszvaigžņu uzņēmuma darbības principiem, kopā salīdzinājām dažādas, mums zināmās trīszvaigžņu viesnīcas,” stāsta skolotāja Roskoša. “Jauniešiem pirmajos kursos bieži grūti aptvert, ka vienas kvalitātes kategorijas viesnīcas var būt ļoti atšķirīgas. Katra ar saviem piedāvājumiem, dažādām istabiņām, interjeru, telpu izvietojumu utt. Tāpēc - jo vairāk viņi redz, jo labāk pamana atšķirīgo un prot saskatīt to, kas noteikti jānodrošina visiem. Viesnīca “Ezeri” no citiem semināra laikā apciemotajiem uzņēmumiem atšķiras arī ar to, ka tai ir plaša āra teritorija, kas parasti nav raksturīga pilsētas centra viesnīcām. Viesnīcai pieder skaists, labiekārtots parks, kuru izmanto tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai.”

Aktīvās atpūtas komplekss “Ozolkalns”

“Ozolkalnā” Smiltenes tehnikuma nākamie viesnīcu pakalpojumu speciālisti iepazinās ar aktīvā tūrisma piedāvājumiem. Audzēkņi tos varēja izmēģināt arī paši. “Uzņēmuma darbinieki pastāstīja par jauniešu grupu uzņemšanu un apkalpošanu, jo viena no “Ozolkalna” mērķauditorijām ir jaunieši. Audzēkņi uzzināja, kā tūrisma pakalpojumus var izmantot grupu saliedēšanai, individuālo spēku pārbaudei un sevis pārvarēšanai. Kompleksa aktivitātēs pavadītais laiks patīkami saliedēja arī Smiltenes tehnikuma nākamo viesnīcu pakalpojumu kursu. “Ozolkalnā” strādā viens no mūsu kursa audzēkņiem. Pārējiem tā bija iespēja redzēt, ka mācības var lieliski savienot ar darbu.”

Karjeras iespējas – ļoti daudzveidīgas

“Jaunieši bieži pirmo ieskatu par darbu viesnīcās gūst no seriāliem, taču dzīvē tā parasti nenotiek,” smaida skolotāja Roskoša. “Vienu viesnīcas istabu nekad neuzkopj pieci cilvēki un tāpat vienu telpu nepoš lēnā garā divas stundas. Tāpēc arī ļoti svarīgi, lai audzēkņi iespējami ātrāk iepazītos ar īsto darba vidi.

Karjeras “trepītes” viesmīlības uzņēmumos atšķiras atkarībā no tā, vai tie ir lieli vai mazi, privāti, ķēdes uzņēmumi, vai grupas apvienībai piederoši.

Lielajās viesnīcās parasti ir atsevišķs ēdināšanas, viesu uzņemšanas, saimnieciskais un mārketinga dienests. Atkarībā no viesnīcas specializācijas, tajā var būt pieņemti darbinieki, kas atbild par aktīvo atpūtu, konferenču un semināru rīkošanu, kā arī tehnisko aprīkojumu. Reizēm īpašniekam atsevišķus pakalpojumus izdevīgāk iepirkt. Mazos uzņēmumos ar mārketingu nodarbojas uzņēmuma vadītājs vai īpašnieks, lielajos – mārketinga menedžeris, kurš var vienlaikus strādāt arī vairākās viesnīcās.

Jaunietis, kas ieguvis viesnīcu pakalpojumu speciālista izglītību, var strādāt ne vien viesnīcās, bet arī tūrisma aģentūrās un firmās, kas viesu apkalpošanas uzņēmumam piedāvā dažādus pakalpojumus.

Piesakoties darbā lielā viesnīcā, jaunietis visbiežāk nonāk saimnieciskajā dienestā, kur viņš ir istabenes palīgs, istabene, strādā veļas mazgātavā vai pilda kurjera pienākumus. Augstākais amats, ko, strādājot minētajā dienestā, var izpelnīties – saimnieciskā dienesta vadītājs.

Darbu ēdināšanas dienestā parasti sāk ar virtuves darbinieka palīga pienākumiem. Jaunietim var piedāvāt arī viesmīļa (sākumā – brokastu, pēc tam – pusdienu vai vakariņu viesmīļa) darbu, un laika gaitā viņš var izaugt līdz restorāna vai ēdināšanas dienesta vadītājam. Ja jaunietis strādā ķēdes uzņēmumā, tad viņu var pārcelt par saimnieciskā (ēdināšanas) dienesta vadītāju uz citu īpašniekam piederošu viesnīcu.

Jo vispusīgāks būs jaunais darbinieks, jo lielākas viņa karjeras iespējas.

Izvēloties darbu mazā uzņēmumā, viesnīcu pakalpojumu speciālistam jābūt gatavam veikt dažādus pienākumus. Visbiežāk viņa darba diena sākas ar brokastu sagatavošanu un piedāvāšanu, viesu apkalpošanu brokastu laikā. Pēc tam šis pats darbinieks nodarbojas ar viesu izrakstīšanu, atvadās no viesiem, uzkopj istabiņas. Tālāk seko pusdienas, tad - gatavošanās vakariņām, jauno viesu uzņemšana. Lielā viesnīcā to pašu dara trīs četri darbinieki. Taču tajās, protams, ir cits viesu un istabiņu skaits.

Kad jaunais darbinieks atnāk uz viesnīcu, parasti vispirms izvērtē viņa praktiskās iespējas, komunikatīvās un svešvalodu prasmes. Karjeras sākums atkarīgs no jaunieša prasmēm, zināšanām un atvērtības visam jaunajam. Tiem, kuriem komunikatīvās spējas nav pārāk labi attīstītas, sākumā vispirms piedāvā darbu saimnieciskajā dienestā. Ja jaunietim piemīt dabas dots talants būt viesmīlīgam, atvērtam un pretimnākošam, daudzas lietas var salīdzinoši ātri iemācīties uzņēmumā uz vietas. Tāpēc arī ir tā, ka daži istabenes darbā pavada ļoti īsu laiku. Uzņēmuma īpašnieks viņiem uztic darbu recepcijā, piedāvā būt par viesmīli, apkalpot semināru, konferenču un banketu viesus.

Ieguvēji visi

“Semināri, kas notiek darba vidē, ir ļoti vērtīgi vairāku iemeslu dēļ,” uzskata Vineta Roskoša. “Vispirms - jaunajiem viesnīcu pakalpojumu speciālistiem ir jāpazīst Latvijas viesu apkalpošanas uzņēmumi un jāorientējas to piedāvājumos. Tāpat jaunieši šādos semināros labi nostiprina skolā gūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas. Nav noslēpums, ka nākamajos kolēģos audzēkņi bieži ieklausās vērīgāk. Tā vairs nav skolas ikdiena…

Vairāki jaunieši semināra laikā sarunāja sev prakses vietas. Ne katrs ir tik drosmīgs, ka pats var izvēlēties sev vēlamāko uzņēmumu, aizbraukt un visu sarunāt. Tāpēc jau arī dots skolas laiks, lai to visu iemācītos. Vēl jauniešiem bija ļoti vērtīgi redzēt un dzirdēt, kā dažādās situācijās jūtas un ko tajās domā uzņēmuma īpašnieks, darbinieks un viesis…

Lai atrastu savu īsto vietu dzīvē, audzēkņiem ir svarīgi tikties ar savas izvēlētās nozares profesionāļiem un gūt iespējami daudzveidīgāku pieredzi.”