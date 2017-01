Vidzemes​ ​AMI​ ​darbinieku​ ​sporta​ ​spēles

Aizvadītās nedēļas nogalē Priekuļu tehnikumā notika Vidzemes reģiona arodizglītības mācību iestāžu (AMI) darbinieku sporta spēles. Izveicībā, atjautībā, veiklībā un prasmē sadarboties komandā sacentās Aizkraukles Profesionālā vidusskolas, Cēsu Profesionālā vidusskolas, Priekuļu tehnikuma, Valmieras tehnikuma un Smiltenes tehnikuma darbinieki.

Smiltenes tehnikumu pārstāvēja – direktors Andris Miezītis, sporta darba organizators Leons Pelņa, veterinārās mācību klīnikas vadītāja Līga Mačule, skolotāji: Solvita Bāliņa un Gunārs Auders.

“Priekuļu tehnikuma jaunais sporta darba organizators Jānis Olingovičs bija sagatavojis ļoti interesantu un oriģinālu pasākumu programmu. Sacentāmies visas dienas garumā gan dažādās individuālajās, gan komandas “disciplīnās”,” stāsta Smiltenes tehnikuma sporta darba organizators Leons Peļņa. “Dalībniekos vislielāko azartiskumu atraisīja komandu spēle “Desas” – sacensības bija veidotas kā stafete. 10 m attālumā no dalībnieku maiņas līnijas bija izveidots laukums ar 3X3 rūtīm. Uzvarēja tā komanda, kura pirmā salika savas krāsas krekliņus taisnā līnijā no vienas laukuma malas līdz otrai vai pa diagonāli. Ja izvietoti visi savas komandas trīs krekliņi, bet nebija izdevies ieņemt līniju, tad nākamais komandas dalībnieks kādu no esošajiem drīkstēja pārvietot uz tukšajiem laukumiem. Vienā duelī uzvarēja tā komanda, kura pirmā ieguvusi piecas uzvaras. Dalībnieki tā aizrāvās, ka vienā brīdī spēli nācās pārtraukt, lai kādam tā nebeigtos ar traumu. Viens otrs jau lēca “līdaciņā”, lai tikai ātrāk nokļūtu līdz galamērķim.

Ne mazāk interesanta bija arī “sniegavīra” celšana. Komandas dalībniekiem, vienu roku pieliekot pie zemes, ar otru vajadzēja pārvietot koka klucīšus no “sniegavīra” apakšējās “bumbas” uz augšējo. Visaugstāko sniegavīru, nesagāžot pamatkonstrukciju, izdevās uzbūvēt Priekuļu tehnikuma komandai, kura arī sacensību kopvērtējumā izcīnīja pirmo vietu. Otrā vieta – Valmieras tehnikumam, trešā – Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai.

Smiltenes tehnikuma komanda vairākumā “disciplīnu”, t.sk. individuālajās, izcīnīja trešo vietu, bet kopvērtējumā palika ceturtie. Klīnikas vadītājai Līgai Mačulei vislabāk veicās “Labirintā”, kur dalībniekiem, uzvelkot “īpašas” (skat. attēlos) brilles, nepakrītot un nepaklūpot, lai neizgrūstītu labirinta konstrukcijas, iespējami ātri vajadzēja iziet labirintu. Sods par katru izgrūstīto konstrukciju – 10 sekundes. Līga piecu skolu dalībnieku konkurencē izcīnīja trešo vietu. Skolotājs Gunārs Auders izcīnīja trešo vietu novusā, kur, uzliekot uz acīm “īpašas” brilles, drīkstēja sist no jebkuras galda malas, neņemot vērā centru, ne aizmuguri. Uzvarēja dalībnieks, kurš uzdevumu veica visātrāk. Direktoram Andrim Miezītim un skolotājai Solvitai Bāliņai – no skolas komandas vislabākie panākumi “Slaloma nobraucienā”. Dalībniekiem trīs minūšu laikā vajadzēja sagatavot konstrukciju, pa kuru ripināt tenisa bumbiņu tā, lai tā pārvietotos iespējami lēnāk. Abi dalībnieki uzdevumu veica vienā laikā, tāpēc vienam no viņiem tika dota vēl viena iespēja. Tas arī izšķīra to, ka Solvita Bāliņa ieguva trešo, Andris Miezītis – ceturto vietu.

Smiltenes tehnikuma sporta darba organizators Leons Peļņa no visiem Vidzemes arodizglītības mācību iestāžu darbiniekiem bija trešais labākais snaiperis. Par to pārliecinājās, dalībniekiem iedodot piecas patronas. Šaujot ar pneimatisko šauteni, bija jātrāpa pa četriem kustīgiem un vienu nekustīgu mērķi. Cīņā par otro vietu uzvarēja Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pārstāve.

Vislielākais izaicinājums Smiltenes tehnikuma komandai izrādījās sacensību pēdējā - piecu etapu stafete, kurā katram dalībniekam bija jāveic viens etaps. Pirmais – nobraukt 400 m ar velotrenežieri. Otrais – ar radiovadāmu auto apbraukt ap konusiem, trešais etaps – trāpīt kastē galda tenisa bumbiņu ar atsitienu pret zemi, ceturtais uzdevums – ar velosipēdu pārvest no viena galda uz citu noteiktu priekšmetu, piektais etaps – ar lielo, sporta zāles uzkopšanai paredzēto slotu vadīt bumbu ap konusiem.

Kopā aizvadīta jautra un piepildīta diena.