ZZ Čempionāta finālā 2018. gadā varēs piedalīties trīsreiz vairāk skolēnu!

ZZ Čempionāts jau tradicionāli ir kļuvis par vienu no gada gaidītākajiem skolēnu notikumiem, ar kuru 2018. gadā apmeklētības ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju svētki. Tiek prognozēts, ka ZZ Čempionāta norisē 2018. gadā iesaistīsies aptuveni 30 000 bērnu un jauniešu, no kuriem vismaz pusei jeb 15 000 tūkstošiem skolēnu tiks dota unikāla iespēja piedalīties arī ZZ Čempionāta finālā. Tas ir trīs reizes vairāk nekā pēdējos pāris gados, līdz ar to ierindojot ZZ Čempionātu Latvijas bērnu un jauniešu pasākumu TOP 2.





Novadīt tik grandiozu ZZ Čempionāta 12. sezonas finālu galvenajam tā organizatoram un ilggadējam atbalstītājam mobilo sakaru operatoram “Tele2” palīdzēs Ropažu novada pašvaldība un sporta komplekss “333”, kas 2018. gadā kļūs par ZZ Čempionāta fināla norises vietu. Trīs dienu garumā no 24. līdz 26. maijam 540 klases piedalīsies īstā festivālā, sacentīsies par labāko klašu titulu, vērtīgām balvām, kā arī iegūs iespēju izmēģināt savas spējas vēl nebijušās aktivitātēs un sporta veidos.





“Pirms 11 gadiem “Tele2” pieņēma savā paspārne ZZ Čempionātu kā jaunu, mazu, bet ļoti perspektīvu projektu. Toreiz mēs tikai varējām sapņot par to, ka no pasākuma 100 skolēniem tas pārtaps par vienu no galvenajām mūsu uzņēmuma sociālajām iniciatīvām, kas vienā sezonā spēs radošās un saliedējošās aktivitātēs iesaistīt 30 000 jauno Latvijas talantu. Šobrīd tā ir mūsu platforma sarunai ar jauniešiem, kurā savas zināšanas un vērtības varam nodot nākamajām paaudzēm. Šogad mums ir tas gods skolēnus uzrunāt sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un sporta kompleksu “333”, kas ir izcili piemērots masu pasākumu rīkošanai. Ceram, ka šī sadarbība izvērtīsies par veiksmīgu ilggadēju draudzību,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.





“Ropažu novads ir patiesi gandarīts kļūt par daļu no Latvijā grandiozākajām prāta un sporta sacensībām Latvijas skolēniem. ZZ Čempionāts bērniem dod iespēju sajust kopā darbošanās prieku un aizrautību, kas ir ārkārtīgi būtiska ikvienam cilvēkam visa mūža garumā – mācoties, strādājot, darbojoties sabiedrības labā un arī atpūšoties. Arī mēs – Ropažu novada pašvaldība - ar aizrautību iesaistīsimies ZZ Čempionāta organizēšanā un norisē, sniedzot visu iespējamo atbalstu, un ar nepacietību gaidīsim viesos čempionāta dalībniekus no visas Latvijas,” saka Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus.





Sporta kompleksā “333” ZZ Čempionāta dalībniekiem būs iespēja gūt daudz plašāku pieredzi un emociju spektru. Lielajā kompleksa teritorijā ir pieejams gan ūdens, gan asfalts, gan zālājs un mežs, kas ļauj vaļu fantāzijai un sniedz iespēju organizēt daudz plašāku aktivitāšu spektru. Kā jau ierasts, ZZ Čempionāts, izņemot sacensības par galvenajām balvām, piedāvās arī plašu paralēlo aktivitāšu zonu un slavenu mūziķu uzstāšanos. “Līdzīgi kā ZZ Čempionāts, arī mēs, “333”, pirms 11 gadiem sākām strādāt ar bērniem un jauniešiem, veicinot aktīvu dzīvesveidu, veselīgu sacensību garu un mudinot komandas un individuālo spēju izaugsmi. Ir prieks, ka mūsu ceļi šogad ir krustojušies un būsim daļa no šī vērienīgā bērnu un jauniešu projekta. “333” vadmotīvi ir prieks, adrenalīns un drošība, ko ZZ Čempionāta fināla dienās izbaudīs visi dalībnieki,” uzsver sporta kompleksa “333” vadītājs Haralds Šlēgelmilhs.





Trīs reiz lielāks dalībnieku skaits finālā nav vienīgās izmaiņas ZZ Čempionāta norisē. 12. sezonā ZZ Čempionāta dalībnieki tiks pārsteigti arī ar pusfināla posma konceptu, kas šoreiz būs digitāls un ļaus lielākam klašu skaitam pārvarēt mājasdarba izpildes posmu. Digitālais pusfināls norisināsies vairāk, kā mēneša garumā, paredzot uzdevumu saņemšanu interneta vidē. Taču visi uzdevumi nebūs jāpilda digitāli. Pusfinālistiem būs jādarbojas arī fiziski, digitāli iesūtot uzdevuma izpildes rezultātus.





ZZ Čempionāta sacensības norisinās starp komandām 1. līdz 4. un 5. līdz 12. klašu grupās, piedaloties klasēm no visiem Latvijas reģioniem.