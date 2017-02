Hip, hip, urrā! Mazie mākslinieki, kuri piedalījās konkursā "Uzzīmē savu "Ziemeļlatviju""!

Labrīt visi, mazie mākslinieki, no Palsmanes, Bilskas, Smiltenes un Valkas! Lūgums ierasties laikraksta redakcijā Valkā vai Smiltenē - atkarībā no tā, kur iesniedzāt zīmējumus, lai saņemtu pārsteiguma balviņu! No kolektīviem, kuri iesniedza vairākus zīmējumus, gaidām vienu pārstāvi, kuram uzticēsim aizgādāt balviņas pārējiem konkursantiem.



Valkā gaidām - mazpulcēnu pārstāvi no Mices un pārstāvi no PPI Pasaciņa. Apsveicam Kristjanu, kurš jau balviņu saņēmis!



Smiltenē gaidām - pārstāvi no Smiltenes vidusskolas, Palsmanes pamatskolas, Bilskas pamatskolas, Palsmanes internātpamatskolas un PII Palsmane, kā arī Ditu.