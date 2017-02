Iespaidu čemodāna atvēršanas svētki: 5.sērija - vizīte Bergenā Norvēģijā

No 23.līdz 27.janvārim Grundzāles pamatskolas skolotāji Dace Kalniņa un Māris Stabiņš apmeklēja Erasmus+ programmas starptautiskā projekta "Spēles - tilts starp trim paaudzēm" īsa laika mācību vizīti International School of Bergen, Bergenā Norvēģijā.

Tās laikā partnervalstu skolotāji iepazinās ar Norvēģijas izglītības sistēmu, apmeklējot dažādas skolas un bērnudārzus, klausījās lekcijas par vecvecāku lomu bērnu audzināšanā, atcerējās savas spilgtākās bērnības atmiņas un dalījās tajās ar pārējiem. Lielākoties skolotāji kopā ar saviem vecvecākiem ir kopā gājuši dabā, apguvuši kādas prasmes un spēlējuši visdažādākās spēles, jo vecvecāki nav vairs strādājuši algotu darbu.

Vienu pēcpusdienu skolotāji veltīja zinātnes centra “Vilvite” apmeklējumam (līdzīga lieluma ziņā AHHAA centram Igaunijā), kurā praktiski izmēģināja dažādu fizikas likumu darbību, īpaši dīvaina bija izstādes daļa, kurā varēja iejusties nākotnē, piem., laboratorijā veikt sev magnētisko rezonansi. Jāpiebilst, ka mācību nodarbības centrā skolēniem ir bezmaksas, bet tās apmaksā pašvaldība.

Partnervalstu skolotāji kopā ar Norvēģijas skolas skolēniem un vecākiem piedalījās kopīgā spēļu pēcpusdienā, kur apguva 2 jaunas spēles, kuras skolotājs Māris, atbraucis mājās, jau uzreiz aizrautīgi izspēlēja arī savās sporta stundās.

Skolotāji vienojās par katrai valstij 5 raksturīgajām spēlēm, kas tiks ievietotas "Eiropas tradicionālo spēļu grāmatā", kurā būs ne tikai instrukcijas, bet arī filmēts materiāls, kā tās spēlēt, pievienots kā QR kods.

Bergenas Starptautiskā skola ir privātskola, kura dibināta 1975.gadā un tajā mācās skolēni, kuru vecāki ir saistīti ar naftas biznesu. Mācības norit angļu valodā, jo skolēni pārstāv dažādas tautības: indieši, arābi, daudzas Eiropas tautas. Tā kā šobrīd naftas biznesā ir krīze, tad arī bērnu skaits skolā ir mazāks, līdz ar to jāapvieno klases, bet to sauc par fleksibilitāti un priekšrocību, un skolotāju augsto kvalifikāciju. Skolai ir arī bērnudārza grupiņas, kurās mācās angliski no 3 gadu vecuma un nodarbības ir līdzīgas mums. Katrā klasē pie sienas ir plakāts ar skolas pamatvērtībām (respect (cieņa), community (kopiena), integrity (integritāte), responsibility (atbildība)) un to, kādam jāizaug skolēnam. Šīs vērtības tiek uzsvērtas, visiem tiekoties reizi mēnesī kopīgā sanāksmē skolas zālē, kad apbalvo par labajiem darbiem, t.i., par to, kā skolas vērtības tiek īstenotas dzīvē. Pie reizes aplaudē arī tā mēneša jubilāriem (arī skolotājiem).

Lai iepazītu atšķirīgo Norvēģijas pirmsskolas izglītību, apmeklējām Storetveit bērnudārzu. Un bija ko redzēt: pārstāv outdoor learning (mācīšanās ārā) ideju - neatkarīgi no laika apstākļiem katru dienu vismaz 3 stundas pavada laukā: arī tagad bērni dzīvojas slapjā smilšu kastē, rāpjas kokos, rullējas no kalna, kurina ugunskuru, vāra ēst. Galvenais ir iemācīt sociālās prasmes: sadzīvot, pagaidīt savu kārtu, draudzēties. Un otrs: ļaut piedzīvot un izbaudīt, un spēlēties. Bērnudārzā sāk iet no 9 mēnešu vecuma, un to dara gandrīz visi, jo par svarīgu uzskata socializāciju. Mazos liek gulēt ārā katru savos ratos. Lielie neguļ. Mazā grupiņā (vecums no 1-3 gadi) ir ap 16 bērnu un 4 pieaugušie, lielajā (4-6 gadi) bērnu skaits tāds pats, tikai lielie ir 3. Apvienotās grupas uzskata par prioritāti, jo tā mācās cits no cita.

Oficiālajā sagaidīšanas ceremonijā katra sākumskolas klase kā mācēja, tā uzstājās (neiespringstot par kvalitāti vai izskatu) ar priekšnesumu: dziesma, deja, kāds spēlē vijoli, cits ģitāru.

Norvēģijā nav tik auksts, kā visiem liekas. Piemēram, Bergenā sniegs uzkrīt reti, nemēdz būt aukstāks par -10 grādiem, bet toties līst bieži un ir migla un vējains. Bet cilvēki dodas aktīvās pastaigās vai skrien, vai brauc ar riteni, jo kā paši norvēģi saka: "Nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs."

Skolā nākamās paredzētās aktivitātes ir spēļu filmēšana un skolas bērnu, vecāku, vecvecāku un skolotāju kopīgs atpūtas vakars 8.martā, ko organizēs skolas mācību firma “We go” un ar bufeti kārdinās otra firma “Sanda saldumi”.

Nākamā projekta vizīte paredzēta martā uz Ziemeļīriju, kur spriedīsim par digitālo spēļu un tehnoloģiju lomu saiknes veidošanā starp paaudzēm.