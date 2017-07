Iespēja redzēt pasauli un papildināt zināšanas

Smiltenes tehnikumam šis gads īpašs ar iesaistīšanos vēl vienā “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā - tūrisma jomā – “Tourism Spider”. Jūnija sākumā skolotājs Gunārs Auders un otrā viesnīcu pakalpojumu speciālistu kursa audzēknes Aleksandra Apine, Žanete Gabranova, Raita Ivanova, Renāte Jermalajeva, Samanta Kaulača, Viktorija Kravale, Dace Melnace, Sanija Mika, Justīne Rutka un Krista Uldriķe atgriezās no Čehijas, kur kopā ar skolēniem un pedagogiem no Austrijas, Slovākijas un Čehijas piedalījās seminārā par tūrismu lauku apvidū.

“Apmācības notika ļoti intensīvi,” stāsta skolotājs Auders. “Katru dienu pievērsāmies citam tematam. Līdz pusdienlaikam parasti bija teorētiskā daļa, pēc tam devāmies ekskursijās, kurās skatījāmies, kā visu to, par ko runājām lekcijās, realizē dzīvē. Piemēram, viena diena bija veltīta minerālūdeņiem. Šajā pēcpusdienā devāmies uz Karlovi Vari, kur apmeklējām vēsturisko kūrortu Bohēmijas rietumos. Tur redzējām 12 karstos avotus un iepazināmies ar ārstnieciskajiem minerālūdeņiem, ko izmanto veselības uzlabošanai. Sena leģenda vēsta, ka termālos ūdeņus 14. gs. medību laikā atklājis imperators Kārlis IV. Vēlāk to spēku devušās baudīt daudzas aristokrātu ģimenes no visas Eiropas. Tikai pēdējos gadsimtos šī vieta pieejama ikvienam.

Seminārā atsevišķas dienas bija veltītas arhitektūrai un vēsturiskajām celtnēm, tautas tradīcijām un kultūrai, kā arī tehnikai laukos. Plassī pilsētā Plzeņas apgabalā apmeklējām interesantu muzeju, kurā iepazināmies ar plašu ekspozīciju par vietējām tradīcijām un kultūru, kā arī uzzinājām, kā top slavenākās Čehijas flīzes. Vēl viesošanās laikā bijām neparastā dievnamā - tajā studenti kāda projekta ietvaros bija divas stundas sēdējuši ģipša maskās, pēc tam tās novietotas baznīcas solos un no attāluma atgādina dievlūdzējus. Tumsā fosforizētās ģipša figūras spīd.”

Smiltenes tehnikuma tā bija iespēja uzzināt daudz jauna, iepazīties ar citu skolu audzēkņiem, kas apgūst līdzīgas profesijas. Arī – papildināt profesionālās angļu valodas zināšanas. Lekcijas un mācību ekskursijas notika angļu valodā.

Katras dienas noslēgumā projektā iesaistītajiem jauniešiem vajadzēja interneta vidē izpildīt ieskaites darbus, bet kursu noslēgumā – pildīt testu. Lai saņemtu sertifikātu, pusei atbilžu bija jābūt pareizām. Audzēkņi ar dotajiem uzdevumiem veiksmīgi tika galā, visi mājās atgriezās ar dokumentiem, kas apliecina par sekmīgi apgūto mācību kursu.

“Pa ceļam uz mājām aplūkojām tūristu ļoti iecienīto dabas objektu “Czeski Raj” - iespaidīgus akmens krāvumus egļu mežā, kuros filmētas daudzas holivudiskas pasaku, vampīru un citādu briesmoņu filmas.”

Skolotājs Gunārs Auders priecājas par jauniešu iespējām redzēt pasauli un papildināt zināšanas viņu izvēlētajā profesijā. Taču arī viņš mājās atgriezies bagātāks, jo redzējis, kā notiek mācību darba organizēšana Čehijā, kā šajā valstī popularizē tūrisma objektus. “Kārtējo reizi pārliecinājos, ka bieži vien daudz interesantāki ir tieši dažādi mazie apskates objekti, tikai jāprot tos saistoši prezentēt. Arī tūristi aizvien vairāk meklē mazās, vēl neapgūtās vietas, kas bieži nav iekļautas visos iespējamos ceļvežos. Čehi bija sagatavojuši ļoti labus mācību materiālus – gan uzskates līdzekļus, gan saistošu informāciju par ļoti dažādiem tematiem. Guvu daudz interesantu ideju, kā pilnveidot savu darbu, lai jauniešiem stundās būtu vēl interesantāk.”

Decembrī “Erasmus+” projektā “Tourism spider” iesaistītie jaunieši un skolotāji tiksies Austrijā, nākamā gada februārī – Latvijā, Smiltenes tehnikumā, bet maijā – Slovākijā.





Foto: no Gunāra Audera personiskā arhīva.