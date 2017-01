Pulcējas zinošākie jaunieši no visas Vidzemes

12. janvārī Valmierā - Pārgaujas ģimnāzijā notika sestā Vidzemes angļu valodas olimpiāde vidusskolēniem. Valsts olimpiāde šajā mācību priekšmetā netiek organizēta, tāpēc jauniešiem šīs ir vienīgās, tik plaša mēroga sacensības. Šogad Vidzemes angļu valodas olimpiādē pirmoreiz piedalījās audzēkņi, kuri pārstāv profesionālās izglītības iestādes. Tie bija Smiltenes tehnikuma audzēkņi Niks Šķērsts (3. ēdināšanas pakalpojumu kurss) un Niklāvs Ādams Pētersons (3.a transporta kurss).

Puiši uz konkursu Valmierā devās kopā ar trim Smiltenes novada angļu valodas olimpiādē labākos panākumus guvušajiem skolēniem no Smiltenes vidusskolas – Kristīni Ķikuti (11.b), Linardu Ozolu (12.c) un Lauru Dauku (12.c).

Jauniešiem Valmierā līdzi juta Smiltenes novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Gundega Upeniece. “Olimpiādē piedalījās 44 skolēni no 11. un 12. klasēm - novadu olimpiāžu uzvarētāji no Vidzemes reģiona (Alūksnes, Amatas, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Smiltenes un Valkas novadiem), Valmieras pilsētas un Valmieras apkārtējo novadu (Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas) apvienības,” stāsta Gundega Upeniece.

“Olimpiādes mērķis – rosināt izglītojamo interesi par svešvalodām, pilnveidot jauniešu saskarsmes kultūru, attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes, sniegt jauniešiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt zināšanas un prasmes angļu valodā. Vērtēja skolēnu angļu valodas lietošanas, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes. Pārbaudījumus vajadzēja veikt, iekļaujoties noteiktā laikā – ļoti ātri. Tas arī daudziem skolēniem izrādījās lielākais izaicinājums. Viens no interesantākajiem uzdevumiem olimpiādē bija uzrakstīt argumentēto eseju, kurā jauniešiem vajadzēja izteikt viedokli par to, kādi valstiska mēroga pasākumi būtu veicami, lai cilvēki mazāk pirktu neveselīgo pārtiku.”

No Smiltenes novada vislabāk veicās Smiltenes vidusskolas audzēknim Linardam Ozolam (skolotāja Gundega Upeniece), kurš izcīnīja godpilno otro vietu. Ar labiem panākumiem startēja arī Kristīne Ķikute (skolotāja Gundega Upeniece) un Niks Šķērsts (skolotāja Solvita Bāliņa). Neviens no Smiltenes novada jauniešiem nenokļuva pēdējās vietās. Tāpēc skolotāja Upeniece saka lielu paldies visiem, kas piedalījās. “Konkurence bija patiešām liela, olimpiādē piedalījās zinošākie jaunieši no visas Vidzemes. Īpašs prieks par to, ka uz konkursu tika arī Smiltenes tehnikuma audzēkņi. Pirmo piecu Vidzemes angļu valodas olimpiāžu dalībnieki bijuši tikai no vispārizglītojošajām skolām, t.sk. valsts ģimnāzijām, kur vispārizglītojošo priekšmetu stundu skaits ir daudz lielāks nekā profesionālās izglītības iestādēs.”

Skolotāja Smiltenes tehnikuma audzēkņu panākumus uztver kā apstiprinājumu tam, cik jauniešu izaugsmē svarīga skolas sadarbība ar citām izglītības iestādēm. “Smiltenes tehnikuma audzēkņus iesaista visos novada vispārizglītojošo priekšmetu pasākumos, katru gadu skolā rīko erudīcijas konkursu, kurā jaunieši sacenšas zināšanās ar skolēniem no citām izglītības iestādēm. Tas mudina paplašināt redzesloku un nepalikt pēdējiem. Protams, ne vienmēr var uzvarēt. Sacensības jāuztver kā sava veida spēle. Vienam labāk veicas vienā konkursā, otram - citā. Piemēram, Niks novada olimpiādē palika 4. vietā, Niklāvs Ādams izcīnīja 3. vietu. Vidzemes mēroga sacensībās labāk veicās Nikam. Niklāvs Ādams (skolotāja – Astrīda Trijēce) novada olimpiādē piedalās jau trešo gadu, katru reizi uzlabojot savu personisko rekordu.”

“Angļu valoda ir viens no maniem mīļākajiem mācību priekšmetiem,” atzīst Niklāvs Ādams. “Uzskatu – tā jāzina katram, jo šajā valodā runā tik daudzās pasaules valstīs.” Jaunietis novada angļu valodas olimpiādēs piedalījies arī agrāk, mācoties pamatskolā, taču tik labi rezultāti kā pagājušā gada decembrī Smiltenes novada angļu valodas olimpiādē gūti pirmoreiz.

Vidzemes angļu valodas olimpiādi organizēja Valmieras Izglītības pārvalde, Kocēnu Izglītības pārvalde, atbalstīja - Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Konkursa dalībnieki no Smiltenes novada saņēma balvas – skaistas grāmatas, kuras sarūpēja Smiltenes novada Izglītības pārvalde.