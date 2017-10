Smiltenes tehnikumā unikāla meistarklase

Smiltenes tehnikuma mācību restorānā oktobra sākumā smaržoja pēc augstākās kvalitātes kafijas. Nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti Latvijas barista čempiona un “Andrito kafijas grauzdētavas” īpašnieka Andra Petkēviča vadībā grauzdēja kafijas pupiņas. Skolā viesojās, ar jauniešiem savā veiksmes stāstā un pasaules kokteiļu čempionāta pieredzē dalījās arī populārais bārmenis, Monin zīmola Latvijā un Igaunijā vadītājs Inguss Reizenbergs.

Smiltenes tehnikuma audzēkņi baudīja unikālu iespēju – piedalījās Ingusa Reizenberga kokteiļu un to dekorāciju prezentācijā. Vienu no tām jau pavisam drīz vērtēs Pasaules kokteiļu čempionāta žūrija. Bārmeņu meistarsacīkstes notiks no 15. līdz 19. oktobrim Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā.

Inguss Reizenbergs jauniešiem pastāstīja, kā cilvēki ēdināšanas pakalpojumu iestādēs visbiežāk izvēlas dzērienus un iepazīstināja ar bāra `trendiem`.

Pazīstamā zīmola vadītājs uzskata – ikvienam bārmenim jābūt arī mazliet aktierim. Savu meistardarbnīcu laikā, demonstrējot kokteiļu un to dekorāciju pagatavošanu, viņš parasti izmanto bārmeņu šova elementus. Jaunieši priecājās par iespēju uzklausīt populārā bārmeņa vietējā un starptautiska mēroga konkursu pieredzi. “Ikviens konkurss ir jauns izaicinājums,” atzīst Ingusss Reizenbergs. “Ar katru reizi paliek aizvien grūtāk pārsteigt gan sevi, gan žūriju. Visu laiku jābūt gatavam piedāvāt kaut ko jaunu, vēl nebijušu. Izveidot neatkārtojamu un izteiksmīgu garšu salikumu, parūpēties par oriģinālām dekorācijām.” Inguss Reizenbergs jaunas ierosmes atrod visur – kādreiz - ejot pa ielu, citreiz – mākslā, mūzikā, skatoties skaistu filmu vai iegriežoties ziedu veikalā. Bieži skaistākās idejas atnāk, vērojot dabu. “Piemēram, redzi skaistu ziedu un tad prāto, kā no tā izveidot dekorāciju, kā tai piešķirt skaistu un interesantu formu.”

Laimīgs, jo dara to, kas patīk

Nu jau septīto gadu Ingusa darba vieta ir kompānija Gemoss. Viņš ir populārā sīrupu zīmola “Monin” vadītājs Latvijā un Igaunijā. Inguss atzīst, ka ir laimīgs, jo nodarbojas ar to, kas patiešām no sirds patīk. Viņa darbā ir bezgalīgas izaugsmes iespējas. Inguss uzskata – cilvēka attīstības dzinējspēks ir radošums. “Vienkārši – ja gribi kaut ko sasniegt – mācies, ej, mēģini un darbojies! Ja nesanāk – meklē citas iespējas, kamēr izdodas. Reizēm paiet nedēļa, līdz saprotu – jā, šī ir īstā dekorācija! Bet dažreiz laba ideja atnāk piecās sekundēs. Pats grūtākais - neatkārtoties. No sirds vēlos iedrošināt jauniešus nebaidīties izmēģināt visu jauno! Arī tad, ja pirmajā brīdī par galarezultātu nejūtas īsti droši. Mēs nevaram uzzināt, kā būs, kamēr neko nedarām!”

Tāpat populārais bārmenis uzskata: “Lai cilvēkam veidotos plašs redzesloks, viņam jābūt vaļaspriekiem.” Inguss savā nosacīti brīvajā laikā spēlē volejbolu, ceļo,skatās labas filmas un taisa nelielas filmiņas arī pats. Visbiežāk tās ir dāvanas draugiem.

Arī dalību kokteiļu konkursos populārā zīmola vadītājs uztver vairāk kā vaļasprieku. Inguss pirmās profesionālās zināšanas ieguva Rīgas Tirdzniecības un kulinārijas skolā. Pēc tam turpināja mācības Restorānu servisa skolā, kur apguva bārmeņa un viesmīļa profesijas. Galvenais, ko viņš vēlas ieteikt jaunajiem kolēģiem – vēlmei strādāt jābūt lielākai par ikdienas grūtībām, kas neizbēgamas ikvienā darbā. “Liels bonuss gan bārmeņa, gan viesmīļa un ēdināšanas pakalpojumu speciālista darbā ir laba humora izjūta un aktiera talants. Klientam nav jāredz viesmīļa vai bārmeņa negatīvās emocijas! Labās – jā, tās jau visiem parasti arī patīk!

Ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu jomā nav vietas cilvēkiem, kas baidās no garām darba stundām. Tā ir tikai ilūzija, ka kāds par nekā nedarīšanu maksās lielu algu. Nekad neapstājieties pie sasniegtā! Kad gūta zināma pieredze, dalieties tajā ar citiem! Ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu nozare ir tik interesanta, plaša un daudzveidīga! Galvenais – atrast savu vietu tajā un būt par labu profesionāli!”

Inguss Reizenbergs arī aicināja jauniešus izmantot tās iespējas, ko viņiem piedāvā Smiltenes tehnikums. "Atklāti sakot, pirmoreiz redzu tik perfekti aprīkotu skolu! Toties būts vairākās izglītības iestādēs, kur sarūpēti labi kafijas aparāti, bet nav pat pieslēgti. Darba tirgū barista (kafijas bārmenis) profesija ir ļoti pieprasīta, tāpēc aicinu jauniešus izmantot visas skolas sniegtās iespējas, modernās kafijas iekārtas un mācīties! Šeit ir zinoši, audzēkņu profesionālajā izaugsmē ieinteresēti skolotāji. Vinnēs tie, kas būs atvērti jaunām zināšanām un pieredzei."

"Kafija ir baigi cimperlīgā dāmīte!"

Inguss Reizenbergs un “Andrito kafijas grauzdētavas” īpašnieks Andris Petkēvičs ir sadarbības partneri. Tieši “Gemoss” veikalos bieži vispirms nonāk svaigi grauzdētas pupiņas no “Andrito kafijas grauzdētavas”. Uzņēmums ir septiņus gadus vecs, bet kafijas pagatavošanas nianses un tehnikas Andris Petkēvičs pēta jau daudz ilgāk.

Kad Andris Petkēvičs bija mazs puika, viņam pat prātā nenāca, ka viņš kādreiz būs kafijas grauzdētavas īpašnieks. Visus skolas gadus Andris aktīvi dziedāja Emīla Dārziņa mūzikas skolas zēnu korī. Viņam ir augstākā izglītība mūzikā. Andris Petkēvičs ir diplomēts diriģents. Taču dzīvē viss ne vienmēr notiek pēc mūsu pašu veidota scenārija. Un tā arī Andra ikdienā viss iegrozījās tā, ka viņa dienas kārtībā aizvien pārliecinošāk ienāca viss, kas saistīts ar barista profesiju.

2006.gadā viņš kļuva par valsts labāko baristu. Tagad Andris Petkēvičs ir ne vien Latvijas barista čempions, vairākkārtējs Pasaules barista čempionātu dalībnieks, bet arī starptautisku barista čempionātu tiesnesis. Vadot apmācības jaunajiem kolēģiem, radās iecere izveidot pašam savu uzņēmumu. Tas kaisli pret kafiju tikai palielināja. Andris ar kafijas izzināšanu nenodarbojas tikai darba dēļ. Viņš uzskata – kafijas nozare ir ļoti saistoša un interesanta.”

“Kafija ir baigi cimperlīgā dāmīte,” Andris Petkēvičs pirms diviem gadiem atzina intervijā “Neatkarīgās Rīta Avīzes” pielikumā “Māja” un zem šīs atziņas parakstās joprojām. Viņam patīk, ka par kafiju nekad nevar zināt visu. Un ar kafiju nekad nenotiek viens un tas pats. “Katru gadu kafijas kokiem ir citi augļi un no tā, kādos apstākļos tie auguši, pēc tam novākti un apstrādāti, vistiešākajā veidā atkarīga kafijas garša. Lai panāktu vēlamo rezultātu, ļoti akurāti jāizturas pret visiem minētajiem posmiem. Un vēl, protams, kafiju jāprot arī skaisti pasniegt. Cilvēki to parasti novērtē,” atzīst “Andrito kafijas grauzdētavas” vadītājs.

Andris Petkēvičs nespēj iedomāties savas dienas bez rīta kafijas. Vēl vairāk - kafiju viņam kļuvusi par dzīvesveidu.

Andris, profesionālas intereses vadīts, cenšas nogaršot visdažādāko ražotāju kafijas. Viņa galvenais dzinulis kafijas noslēpumu atklāšanā ir tas, ka šajā nozarē nepārtraukti parādās jauni apvāršņi, ko atklāt. “Kafijas kultivēšana, grauzdēšana un pagatavošana ir tie trīs vaļi, kas mums nepārtraukti dod jaunu informāciju, pieredzi un notikumus, kā arī papildina zināšanas, kuras izmantojam savā darbā un kurās dalāmies ar cilvēkiem.”

Meistarklases, kas lauž mītus par kafiju

“Andrito kafijas grauzdētavā” regulāri rīko kafijas meistarklases, kur neformālā gaisotnē var baudīt kafiju, uzzināt par to daudz jauna un piedalīties kafijas grauzdēšanā. “Cilvēki bieži uzticas citu teiktajam un līdz ar to daudziem izveidojušies ačgārni priekšstati arī par kafiju. Nodrošinot iespēju piedalīties kafijas gatavošanā un degustācijā, mēs šos stereotipus laužam. Un mani tikai priecē tas, ka ir aizvien vairāk ļaužu, kurus vairs nevar tik vienkārši maldināt. “Andrito kafijas grauzdētavas” mērķis - iepazīstināt cilvēkus ar augstākās kvalitātes kafiju, kas nāk no labākajiem kafijas laukiem.”

Andris Petkēvičs jau vairākus gadus sadarbojas ar kafijas lauksaimniekiem Brazīlijā, Gvatemalā un Kolumbijā. “Pirmais solis, lai iegūtu augstas kvalitātes kafiju – izaudzēt veselīgu kafijas koku, kas spēj dot labu ražu un garšīgas ogas. Augstākās kvalitātes kafiju var pagatavot tikai no pupiņām, kas izaugušas no labi aprūpēta koka, kuram nodrošināti optimālie augšanas apstākļi. Ne mazāk svarīgi ievērot arī visus kvalitātes kritērijus attiecībā uz ražas novākšanu un pārstrādi. Tikai tad no grauzdētām pupiņām var pagatavot aromātisku kafiju ar spēcīgu un bagātīgu garšu.”

Andris Petkēvičs cenšas izbrīvēt laiku, lai tiktos ar kafijas audzētājiem, jo uzskata viņus par savu komandu. “Lai sadarbība norisinātos veiksmīgi, cilvēciskā saskarsme ir ļoti nozīmīga. Man ir svarīgi iepazīt savu darbinieku kompetences, zināt viņu sajūtas un viedokli. Tas viss kopā jau arī veido to, ko saucam par komandas garu.”

“Andrito kafijas grauzdētavas” īpašnieks nenoliedz: arī Latvijā, nodrošinot optimālus augšanas apstākļus, iespējams izaudzēt kafijas koku, kas nes augļus. Taču to var darīt vairāk pašiem sava prieka pēc, ne ar domu, ka iegūsiet bagātīgu, augstas kvalitātes ražu.

Jauniešiem Andris Petkēvičs iesaka strādāt ar pārliecību un ikvienai problēmai meklēt risinājumu. “Lai strādātu ar pilnu atdevi, svarīga arī apziņa, ka tavs darbs kādam ir ļoti vajadzīgs.”

Par radošo pusi un "restartu"

Nu jau trīs gadus Andris Petkēvičs ir arī raidījuma “LNT brokastis” komandā. Televīzijas studijā esmu tikai nedēļas nogalēs. Tāpēc man, protams, nav tā rūdījuma, kāds ir cilvēkiem, kas tur strādā katru dienu. Filmēšanas rītos ceļos daudz agrāk nekā darba dienās. Lai nevajadzētu iet studijā ar aizpampušām acīm un tā pa īstam pamostos arī balss,” stāsta Andris Petkēvičs. “Televīzijā jūtos ļoti labi, šis darbiņš piepilda manu radošo pusi. Tā ir pilnīga cita nozare, radoša un interesanta. Man ļoti patīk radošā brīvība, kas tur valda. Esmu laimīgs, ka ar savu darbu varu cilvēkiem sagādāt patīkamas emocijas. Mūsdienās, kad sabiedrībā dominē tik daudz negāciju, tas ir ļoti svarīgi. Kopā stāstām par dažādiem kultūras pasākumiem, runājam par mūziku un tā cenšamies skatītājiem uzdāvināt labo enerģiju. Lai nav tikai tā, ka dzīve ir sūra. Kaut gan - dzīve ir grūta tikai tad, ja paši to tādu padarām.”

Lai kā “Andrito kafijas grauzdētavas" īpašniekam gribētos nošķirt ģimenes dzīvi no darba, viņš nevar atļauties nereaģēt uz darba lietām arī vēlās nakts stundās.

Andris ir tētis trīs bērniem. Divi vecākie nodarbojas ar BMX. “Viņi ir mani mazie sportisti, esmu viņu sporta menedžeris. Protams, kopā ar sievu rūpējamies arī par to, lai viņi izbauda visus bērnības priekus. Brīvais laiks lielākoties paiet dažādos ģimenes pasākumos.”

“Andrito kafijas grauzdētavas” īpašnieks “restartējas”, esot dabā un ģimenes lokā nododoties kulinārajiem eksperimentiem. Vēl viņš ir uzņēmies šefību par ģimenes mīluli Kane korso šķirnes Meibo. Andris ļoti vēlas, lai viņš izaugtu par labu, uzticīgu un gudru suni. Lai tā notiktu, četrkājainais draugs jāved uz suņu skolu.

Andris Petkēvičs un Inguss Reizenbergs uzskata: tur, kur grauzdē un bauda labu kafiju, neiztrūkstoša ir jautra un omulīga gaisotne. Tāpēc arī Smiltenes tehnikuma mācību restorānā meistardarbnīcas noslēgumā notika īstas kafijas sacensības. Nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti demonstrēja iemaņas lēkšanā ar kafijas maisiem.