Pasaulē un Latvijā šobrīd pārliecinošā uzvaras gājienā dodas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) jeb eksaktās zinātnes. Ne velti tām pievērš pastiprinātu vērību, jo pasaules ekonomika balstās ražošanā un tehnoloģijās. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka humanitārās zinātnes ir neaizstājamas personības veidošanā, jo tās sekmē valodas, attieksmes, radošuma pilnveidi un attīstīšanu, un ne velti daudzi izcili valstu vadītāji, par piemēru minot Vairu Vīķi-Freibergu, ir bijuši humanitāro zinātņu pārstāvji. Smiltenes vidusskolā kā vispārējās izglītības iestādē tiek pievērsta uzmanība abām šīm jomām, tomēr šajā mācību gadā par prioritāti ir izvirzīta matemātika.

Lai veicinātu skolēnu interesi par matemātiku, skolā noritēja skaitļa π svētki. Amerikā šo dienu atzīmē 14. martā, jo no amerikāņu datuma pieraksta veidojas 3.14, kas ir pirmie skaitļa π cipari. Viena no uzdevumiem izpildei no katras 8. klases tika izvirzīts viens skolēns, lai noskaidrotu, kurš spēj atcerēties pēc iespējas vairāk ciparu skaitlim π. Līdz šim publiskajā telpā fiksētais Latvijas rekords bija 80 cipari, kuru 2009. gadā bija uzstādījis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes students Valdis Zuters, taču šajā pēcpusdienā šo rekordu pārspēja Ričards Averāts no 8.c klases, kurš spēja atcerēties 100 ciparus.

Lai stiprinātu matemātikas mācības, līdztekus pedagogu darbam stundās Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā tiek nodrošināts arī pedagoga palīgu darbs, nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā sākumskolā, matemātikas nodarbības skolēniem, kuri ilgstoši kavē skolu, divi matemātikas pulciņi sākumskolā un pamatskolā, kā arī nodarbības padziļinātai matemātikas apguvei 8.-12.klašu grupā, kuras vada uzņēmējs, finanšu konsultants Mārtiņš Bērziņš no Rīgas.