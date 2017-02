Valkā norisināsies Latvijas skolu robotikas sacensības

4. un 5. martā Valkā notiks FIRST LEGO League robotikas sacensības, kurās piedalīsies ap 200 jauniešu no dažādām Latvijas skolām.

Jau ceturto gadu, FIRST LEGO League sacensībām Latvijas skolas piesaka savas skolēnu komandas, vecumā no 9 līdz 16 gadiem, lai cīnītos par čempiona kausu. Pēc vairāku nedēļu gatavošanās, jaunieši demonstrēs savas spējas LEGO MINDSTORMS robotu būvēšanā un programmēšanā, prezentēs savas zināšanas par mūsdienu zinātnes problēmām un pierādīs, ka komandā kopīgi spēj sasniegt vairāk. Katru gadu starptautiski tiek pasludināta jauna zinātnes tēma, kas rosina skolēnus pētīt mūsdienu zinātnes problēmas. Šajā 2016./ 2017. ANIMAL ALLIES jeb “Dzīvnieki - sabiedrotie” sezonā FIRST LEGO League skolēnu komandas izzinās cilvēku un dzīvnieku savstarpējo mijiedarbību.

FIRST LEGO League programmas mērķis ir iedvesmot jauniešus pievērsties tādām nozarēm kā zinātne, tehnoloģijas, inženierija, matemātika, kā arī attīstīt tiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Šīs programmas sacensības tiek organizētas vairāk nekā 80 pasaules valstīs, kurās piedalās 25 000 komandu. Latvijas sacensību uzvarētājiem tiek dota iespēja piedalīties Eiropas atklātajā čempionātā.

Sacensības Latvijā organizē biedrība “FIRST LEGO League Latvia” sadarbībā ar Valkas novada domi un SIA Robotiem.