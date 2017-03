Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas komandai uzvara

2017. gada 27. martā – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konkursā 1. vietu un 900 eiro balvu izcīnīja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu komanda. Savukārt pieci konkursa dalībnieki ieguva tiesības bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām.





Valkas komanda — Mārtiņš Ķaukulis un Rūdolfs Baumanis ķīmijas skolotāja Jura Vaivada vadībā — bija izpētījusi, kā Narvas spēkstacijā iegūtie elektrofiltru pelni, tos nanodaļiņu veidā pievienojot cementa masai, ietekmē gatavā produkta fizikālās īpašības.





2. vietu un 600 eiro saņēma RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda, kas pierādīja, ka nanodaļiņas ir efektīva pildviela polimēru materiāliem un ļauj ievērojami uzlabot polimēru materiālu ekspluatācijas īpašības. 3. vietu un 300 eiro ieguva Tukuma 2. vidusskolas komanda, kas bija izpētījusi radio antenu veidus un pierādījusi, ka, mainot aktīvā elementa un reflektora elementa formu, iegūst spēcīgāku radio signālu.





Konkursa finālā skolēni pildīja arī eksakto zinātņu testu, un labākajiem tika piešķirta iespēja saskaņā ar RTU Uzņemšanas noteikumiem bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām. Šādu iespēju izcīnīja pieci vidusskolēni: Vladislavs Aščeulovs un Roberts Dobelis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Ināra Ņesterova un Ralfs Spirga no Talsu Valsts ģimnāzijas un Valdis Ābrams no Rīgas 80. vidusskolas.





Par uzvaru konkursa finālā sacentās vienpadsmit komandas: divas no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, trīs no Talsu Valsts ģimnāzijas un pa vienai no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, Rīgas 80. vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, kā arī apvienotā komanda no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Skrundas vidusskolas.





Zinātniskās pētniecības konkursa «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» fināls notika 25. martā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, attīstīt pētniecības iemaņas un veidot prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē. Konkursam varēja pieteikties 10.–12. klases skolēni, izveidojot 2–3 cilvēku komandas. Šogad konkursam tika iesniegti 34 darbi. Tos vērtēja un finālistus izvirzīja RTU pārstāvju un neatkarīgu ekspertu žūrija. Konkurss notiek kopš 2006. gada un to organizē RTU Sabiedrisko attiecību departaments kopā ar RTU fakultātēm.