Vidzemē norisinājās erudīcijas spēles vidusskolēniem

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu, biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” aicināja skolēnus piedalīties vides erudīcijas spēlē “Vides erudīts”.





Pirmās 3 spēles norisinājās Gulbenes sākumskolas zālē. Tajās piedalījās Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas, Gulbenes novada Lizuma vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas, Balvu novada Bērzpils vidusskolas komandas. Vietu pusfinālā izcīnīja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda - Klinta Sniedze Markova, Bruno Eduards Krēsliņš, Georgs Gibala, Smiltenes vidusskolas komanda Grieta Stīpniece, Elīza Kaupe, Matīss Velps un Balvu novada Bērzpils vidusskolas komanda - Alise Žeikare, Matīss Rižais, Lauris Biksāns.





Bet ceturtdien Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 3 spēlēs sacentās komandas no Valmieras 5.vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Limbažu novada ģimnāzijas, Alojas Ausekļa vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Valmieras tehnikuma. Kā erudītākās komandas sevi pierādīja Laura Brīdiņa, Rebeka Spriņģe, Mārcis Magone no Limbažu novada ģimnāzijas, Juris Jančevskis, Harijs Pružinskis, Krista Irkle no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Rūdolfs Ločmelis, Linards Tauriņš, Maija Skrača no Valmieras tehnikuma.





Pēdējās ceturtdaļfināla spēles notiks 17. oktobrī, pusfināla spēles - 18.oktobrī un finālspēle - 19. oktobrī. Katrā spēles posmā skolēniem jāatbild uz 10 jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par cilvēka ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu.





Visas 27 komandas saņems veicināšanas balvas, savukārt finālisti saņems speciāli izstrādās galda spēles „Vides erudīts” un kādu no trīs galvenajām balvām skolēnu pārstāvētajām skolām: 1. vieta – brauciens uz Tartu (līdz 50 personām); 2. vieta un 3. vieta – dāvanu karte 100 EUR vērtībā.





Spēle "Vides erudīts" tiks pārraidīta arī televīzijas ekrānos - no 7. oktobra līdz 18. novembrim katru sestdienu, svētdienu plkst. 16:00 kanālā Re:TV.





Raidījumu ciklu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.