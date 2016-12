Kad Ziemassvētki nāk apciemot pasauli...

Aizkavējies sniegs, kā arī siltais laiks nebija šķērslis, lai Smiltenes tehnikumā piedzīvotu Ziemassvētku brīnumu. Uz to šoreiz aizveda Imanta Kalniņa dziesma par mazo putniņu kolibri no brīnumzemes Bimini un svētku uzveduma galvenais varonis - zēns, kuram tāpat, kā reizēm mums visiem, piemirsies, kas tad īsti šis brīnums ir. Bija palikusi vien sajūta, ka šajā laikā jānotiek kam īpašam... Kā pasakā. Izrādās, lai to uzburtu, nepieciešams tikai atrast laiku, lai ieklausītos, ko saka sirds. Un tad, kad tā atvērusies patiesā labestībā balstītai mīlestībai, neiespējamā kļūst daudz mazāk...

Atveroties priekškaram izrādījās, ka arī sniedziņš tepat vien ir. Tas gan ātri pārvērtās skaistos un dziedošos jauniešos, kas izdziedāja laiku, kad “Ziemassvētki nāk šo pasauli apraudzīt, un visa pasaule ir atkal kopā.” Skanēja dzejoļi par zvaigznēm, par dienām pirms saulgriežiem, kad “zvaigznes sadodas rokās ar ābelēm” un ved mūs pretī baltam klusumam. Par gaismu, kuru ikviens var nest šajā pasaulē ar piedošanu, mīlestību un sapratni. Tad arī prieks un laime, ejot uz mūsu mājām, ceļu redzēs.

Bija danči un skatītājus priecēja skolas jaunā estrādes grupa “Bulta”. Pasākuma režisore Anita Bērziņa ir pārliecināta – Ziemassvētku būtība ir daudz dziļāka un daudzveidīgāka, nekā tā skatāma sentimentālās kartītēs. Jo cilvēks visskaistākais ir tad, kad viņš uzdrīkstas būt pats, kad viņš ir lepns par savām saknēm un gatavs no senčiem mantoto dzīvesgudrību nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Smiltenes tehnikumā jau no tā pirmsākumiem godā turētas latviskās tradīcijas. Arī skolas direktors Andris Miezītis tehnikuma audzēkņiem vēlēja būt lepniem par savu Latviju un skolu, lai kādi vēji pūstu - saglabāt stingru mugurkaulu. Nedzīties vienīgi pēc materiālās labklājības, neaizmirst par sirds skaistumu un darīt visu iespējamo, lai veidotu mūsu sabiedrību labāku.

Tradicionāli Smiltenes tehnikumā Ziemassvētkos tiek suminātas kursu dvēselītes – jaunieši, kas ar savu labestību, izpalīdzību un sirsnību šajā mācību gadā visvairāk saliedējuši kursa kolektīvu.

Par uzcītību mācībās, aktīvu sabiedrisko darbību un sasniegumiem dabaszinātnēs Smiltenes tehnikuma jaunieši Larisa Mihailova, Lana Degterjova, Dana Krēsliņa, Diana Dubovska, Sendijs Ainārs Mednis, Jānis Pazāns, Aleksandra Apine, Niklāvs Ādams Pētersons, Ēriks Solzemnieks, Edgars Kalniņš saņēma a/s “Smiltenes piens” balvu. Tā nodibināta ar mērķi atbalstīt zinošākos un centīgākos jauniešus, rosinot viņus izvēlēties Latvijas tautsaimniecībā pieprasītākās profesijas un pēc studijām augstskolā ar jaunām, radošām idejām atgriezties Smiltenē un iesaistīties a/s “Smiltenes piens” izaugsmē.

Skolas sporta darba organizators Leons Peļņa pie svētku eglītes apbalvoja jauniešus, kuru sportiskie panākumi tehnikuma vārdam ļāvuši skanēt ne vien republikas sacensībās, bet arī ārpus Latvijas robežām. Dārta Āboliņa iepriekšējā mācību gadā Arodizglītības mācību iestāžu sporta kluba (AMI SK) komandas sastāvā piedalījās starptautiskās futbola sacensībās Vācijā, izcīnot AMI SK trešās sportiskākās jaunietes titulu Latvijā. Elizabetei Erdeli -astotā vieta republikā. Šogad skolas labākās sportistes titulu izcīnījusi Liena Zazerina. No jauniešiem gada sportista tituls jau otro gadu pēc kārtas Ģirtam Jakimcovam.

Ziemassvētku pasākumā tika sumināti arī tehnikuma kultūras daba organizatoru un skolēnu jaunās pašpārvaldes rīkotā konkursa “Staro klase” uzvarētāji. Visradošāko un lielāko ieguldījumu savas klases sapošanā šogad ieguldījuši 1. viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkņi (audzinātāja Vineta Roskoša), kuriem jāsaka paldies arī par aristokrātiski skaisto skolas zāles, eglītes un mācību restorāna svētku noformējumu, kas atgādināja īstu Ziemassvētku pasaku. Otrā vieta - 1. un 2. jauniešu garantijas programmas veterinārmedicīnas kursu audzēkņiem (audzinātāja – Inese Dūjiņa), kuri svētku noskaņas radīšanā bija iesaistījuši gan veterinārārsta asistenta darbā būtiskākos darba instrumentus, gan mācību darbā uzticamos “sabiedrotos” - skeletus, kaulus un galvaskausus, kas elektrisko spuldzīšu apmirdzēti rosināja tik daudz asociāciju... Gan par būtnēm, kas dzīvojušas pirms mums, gan par to, kādi izskatīsimies pēc gadiem simts... Trešās vietas ieguvēju – 3. ēdināšanas pakalpojumu kursa (audzinātāja – Vita Audere) klases noformējumā vienojošais motīvs bija rūķu cepures, kurās sirsnīgie jaunieši izskatās vēl mīļāk, nopietnajiem sejā iezogas draisks smaids un lielākie delveri pārvēršas par labestīgiem rūķiem. Ja neticat – paskatieties fotogrāfijās pie klases sienām!

Tāpat kā “katram gadam ir savs Svētvakars, savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu”, tāpat arī šis Ziemassvētku pasākums, kurā sanāk kopā visi audzēkņi un pedagogi, kļuvis par ko tik nozīmīgu, ka daudzi to pamatoti atzinuši par gada skaistākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem skolā. Tehnikuma jaunajā zālē pirmoreiz izskanēja “Klusa nakts, svēta nakts”. Ziemassvētku brīnums sagaidīts. Lai mīlestība, prieks un veiksme ir ar jums visiem jaunajā gadā! Bet – tiklīdz problēmas ar veselību – dzeriet Smiltenes tehnikuma rūķīšu sarūpētās zāļu tējas, kuru dziednieciskās īpašības visātrāk jūtamas tiem, kas nav pazaudējuši ticību labajam un Ziemassvētku brīnumam!