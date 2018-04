Pārrunā sadarbības iespējas

4.aprīlī Smiltenes tehnikumā viesojās SIA “Artex Latvia” pārstāvji, lai pārrunātu iespējamo sadarbību ar skolu. Uzņēmumam trūkst darbinieku, tas ir gatavs piedāvāt audzēkņiem prakses vietas un priecātos, ja tuvākā profesionālās izglītības mācību iestāde - Smiltenes tehnikums tam sagatavotu zinošus jaunos kadrus.

“Šuvēju apmācība šobrīd lielākoties notiek uz vietas uzņēmumā,” informē uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Dace Stungrevica. “Taču tikpat nozīmīgas ir arī teorētiskās zināšanas, kuras mūsu nākamajiem darbiniekiem varētu sniegt Smiltenes tehnikums. SIA “Artex Latvia” ir vajadzīgi šūto izstrādājumu tehnologi, tapsētāji, šujmašīnu mehāniķi un šuvēji.”

“Iepriekšējā mācību gadā SIA “Artex Latvia” profesionālās kvalifikācijas praksē bija vairāki Alsviķu struktūrvienības audzēkņi. Visi ar praksi bija ļoti apmierināti, daži labprāt paliktu uzņēmumā darbā. Vienīgais šķērslis – dzīvesvietas problēma, jo šie cilvēki nebija vietējie,” atzīst Alsviķu struktūrvienības skolotāja un izglītības metodiķe Velga Vimba.

“Esam tikušies ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem. Līdzīgas problēmas ir arī citiem uzņēmumiem, kas minētā iemesla dēļ nevar pieņemt darba pat ļoti augsti kvalificētus speciālistus,” stāsta Dace Stungrevica. “Pamazām par to tiek domāts, bet pagaidām risinājums būtu, ja nākamos šuvējus apmācītu Smiltenē. Alsviķos pārsvarā mācās audzēkņi no Alūksnes, Apes un Gulbenes apkaimes. Šeit varbūt nāktu arī vietējie smiltenieši, kuriem līdz ar to nebūtu dzīvesvietas problēmas.”

“Ātrākais, ko mēs varam piedāvāt – viengadīga šuvēju programma Alsviķos, kur ir gan mācību bāze, gan skolotāji,” saka Andris Miezītis.

“Apmācība varētu notikt Jauniešu garantijas programmas ietvaros,” spriež Velga Vimba. “Šobrīd tiek izstrādāta arī neformālās izglītības programma. Ja to akceptēs, varēsim realizēt arī to. Visi esam ieinteresēti iespējami īsākā apmācības programmā, lai audzēkņi var ātrāk sākt strādāt.”

“Mazliet tālākā nākotnē varētu domāt arī par audzēkņu teorētisko apmācību Smiltenē,” sola Andris Miezītis. “Noteikti nāksim kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem un veidosim tālākizglītības programmas – īsākus apmācību kursus ar uzņēmumam nepieciešamo specializāciju. Skola varētu piedāvāt teorētisko apmācību, licencētu mācību programmu, bet praktiskajai apmācībai jānotiek darba vidē, konkrētajā uzņēmumā. Nākamgad, kad būs izremontēta dienesta viesnīca Kalnamuižā, varēsim piedāvāt kursantiem arī naktsmājas.

Smiltenes tehnikums ir ieinteresēts gatavot tautsaimniecībai nepieciešamus speciālistus.”