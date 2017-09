Smiltenes tehnikuma audzēkņi 21.septembra pēcpusdienā uzreiz pēc stundām pulcējās pie skolas sporta zāles Kalnamuižā, kur notika viens no visu gaidītākajiem pasākumiem - kursu iepazīšanās mači “Pirmie uzvar pēdējos”. Izkļūt no šaurās bezizejas šoreiz ikvienam palīdzēja lācītis Vinnijs Pūks un viņa draugi no 2. veterinārmedicīnas kursa. Sekojot kursu audzinātājām visi nonāca tur, kur jānonāk…

Skolas direktora vietniece Rudīte Grabovska, atklājot sporta spēles, kas šoreiz notika Vinnija Pūka un viņa draugu “ekspotīcijas” ietvaros, aicināja visus cīnīties draudzīgi. Jo tieši kopīga gatavošanās, skolas jauno audzēkņu iepazīšana un jautra kopā būšana ir šā, nu jau par stabilu tradīciju kļuvušā pasākuma galvenais mērķis.

Katram kursam uz sacensībām vajadzēja ierasties vienotā apģērbā, ar savu atšķirības zīmi, kas tika arī vērtēta. “No sirds prieks ne vien par to, cik jaunieši bija vizuāli skaisti, bet arī par viņu attiecību skaistumu,” atzīst direktora vietniece audzināšanas darbā Ingrīda Paegle. “Un 10 balles sporta skolotājiem Leonam Peļņam un Mārtiņam Sorokinam par izdomu! Jaunieši katrā “disciplīnā” sacentās ne viens fiziskajā izturībā un veiklībā, bet arī prasmē būt vienotiem, izvērtēt viens otra spējas un talantus. Labāk veicās tiem, kas prata grūtā brīdī ātri palīdzēt tiem kursabiedriem, kuriem neveicās tik raiti kā pārējiem. Tas ir tik jauki, ka ir šādi pasākumi, kuros audzēkņi var aktīvi piedalīties kopā ar kursu audzinātājiem! Smiltenes tehnikumā klāt nākuši ņipri pirmkursnieki - vairākās “disciplīnās” pirmie kursi uzvarēja pēdējos!”

Tikpat daudzveidīgi un iztēles bagāti kā paši jaunieši bija arī kursus vienojošie motīvi un vizuālais noformējums. 1. A transporta kursa audzēkņu veiksmes simbols - emblēma ar ekskavatoru. Jaunieši uz sacensībām bija ieradušies melnas krāsas apģērbā.

“Rūtainos kreklos parasti staigā strādīgi cilvēki un tādi ļoti gribam būt arī mēs,” smaida 1. viesnīcu pakalpojumu kursa “kapteine” Irita Tepere. Trešo veterinārmedicīnas kursu 21. septembrī vienoja bizītes, draudzība, dzīvības simbols - sirsniņa, kas vienlaikus atgādināja – trīs lietas – labas lietas un trešie - “veti”! Taču ilgām sarunām šoreiz nevienam nebija laika, jo vajadzēja doties uz biatlonu apšaut visus “zvirbuļus”.

Tikai Kalnamuižā magones zied divas, trīs un reizēm vēl vairāk reižu gadā. Nu jau otro gadu tās ir 2.viesnīcu pakalpojuma kursa vienotības zīme.

Lai nu kā ar citiem pasaules apceļotājiem, bet Marko Polo viņsaulē var būt drošs – viņš joprojām nav aizmirsts! Viņš šoreiz bija 1.būvniecības kursa audzēkņu patrons. Jaunieši jau paspējuši apgūt darba drošības pamatus un uz sacensībām ieradās ķiverēs. Tas nekas, ka papīra. Sportiskai “ekspotīcijai” kopā ar Vinniju Pūku labākas nemaz nevar vēlēties!

“Pagājušajā gadā bijām spoki, šogad – čūskas,” priekšā stādās 3. viesnīcu pakalpojumu kursa jaunietes. “Maziņas, viltīgas, sev uzticēto darbiņu vienmēr padarām pēc labākās sirdsapziņas!”

2.A transporta kursa jaunekļi pārliecināti, ka sacensībās viņiem noteikti palīdzēs “ceļinieks” no ceļa zīmes “Uz ceļa strādā”. Arī viņi visi tērpušies melnā. 3. viesnīcu pakalpojumu kursa jaunieši par savu vienojošo atšķirības zīmi izvēlējušies sarkanas lentītes. “Esam aktīvi, sportiski un rudenim piestāv košās krāsas,” izvēli komentē kursa audzinātāja Ira Gaile. 4. veterinārmedicīnas kursa audzēkni sportoja darba cimdos un zābakos. “Būt ceturtajiem – tas ir nopietni!” saka kursa audzinātāja Aija Skrastiņa. “Nākam – pa taisno no praktiskajām nodarbībām un pēc sacensībām – dosimies atpakaļ. Vēl jāpaspēj tik daudz iemācīties…”

“Mūs vieno sportiskais gars un izvēlētā profesija, kuras simboliņus (cirkuli un mērinstrumentu) ikviens var apskatīt arī uz kursa emblēmas,” saka 2. būvniecības kursa audzinātāja Elita Rence.

Vairākas dienas nopietni sacensībām gatavojušies 1 B veterinārmedicīnas kursa audzēkņi, kas uz sporta mačiem ieradās košos, pašu pītos vainadziņos. Izejmateriāls – kreppapīrs. 1.a veterinārmedicīnas kursa atpazīšanas zīme – dzeltenas un zilas lentītes. Bez jebkāda dziļāka zemteksta vai īpašas mīlestības uz Zviedriju. Vienkārši tāpēc, ka visiem paticis tāds krāsu salikums.

“Īstam vīram jābūt džentlmenim gan ikdienā, gan darbā un sportā,” uzskata 1.jauniešu garantijas programmas transporta kursa audzinātājs Gunārs Auders. Viņa komandas puiši sportoja rūtainos kreklos ar kaklasaitēm. “Taču – ja nopietni – šādos pasākumos skaistākais ir tas, ka tie ļoti labi saliedē kolektīvu,” domā skolotājs.

“Esam videi draudzīgi,” savu komandu lakoniski raksturo 1.jauniešu garantijas programmas veterinārmedicīnas kursa audzinātāja Maira Kupriša. Viņi visi uz Vinnija Pūka sportisko “ekspotīciju” atnākuši, rotājušies ar zīļu krellēm.

1.jauniešu garantijas pavāru grupas nosaukums – “Asie naži” – viņu sportisko formu rotāja nazīši, kas simboliski atgādināja – ass nazis ir tikai tāds, kuru mērķtiecīgi asina…

“Esam par krāsainu dzīvi un rudeni!” saka 2. veterinārmedicīnas kursa audzinātāja Rudīte Benta, kuras jaunieši sportoja košas krāsas apavos un zeķēs.

““Ēdinātājiem”, lai strādātu virtuvē un vēl pietiktu spēka sportošanai, vajag daudz enerģijas. Tāpēc visi esam apsējušas oranžas krāsas lentītes,” smaida 2. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzinātāja Elizabete Pudāne.

4.A transporta kursa puiši sacensībās apvienojās ar 4. viesnīcu pakalpojumu kursa meitenēm. Komandas kapteine – skolotāja Irēna Priede. “Mūs visus vieno vēlme pacelt mašīnu,” rādot komandas piederības zīmi, saka tās kapteine. “Un loģiska ir arī abu specialitāšu pārstāvju apvienošanās - mehāniķi izmanto viesnīcas, bet viesnīcu pakalpojumu speciālistiem jālabo mašīnas,” saka audzēkņi.

1.ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņu veiksmes simbols – uz vaigiem uzzīmētas pavāru cepurītes. 1.B transporta kursa audzēkņi, gatavojoties sporta mačiem, pagatavojuši emblēmas ar buldozeru. Baltie krekli gan pazuduši zem siltajām jakām, bet galvenais, ka visiem tādi bija. Kursa audzinātāja Solvita Bāliņa priecājas, ka viņas bariņš, ko skolas telpās bijis diezgan grūti apvienot, beidzot pēc divām nedēļām kļuvis par kaut ko vienotu.

3.B transporta kursa audzinātāja Anda Kalniņa priecājas par jauko kopā būšanu ar savējiem un ir pārsteigta par to, cik viņas puiši prot labi lēkt ar lielo auklu. Priecīgs būt kopā ar savējiem no vienas “disciplīnas” uz otru steidzās arī 2. autotransporta kursa audzinātājs Augusts Būce.

Sporta skolotāja Mārtiņa Sorokina uzdevums jau trešo gadu – sacensībās vadīt “kāpurķēdi”. Audzēkņu panākumi – dažādi. Vieni progresējuši, citi – regresējuši. “Šajā “disciplīnā” vieglāk vedas tiem kursiem, kuros nav daudz individuālistu, jo šeit svarīgākā – vienotība,” saka skolotājs.

Pats Vinnijs Pūks sacensību sākumā atzina, ka iecerējis atrast vietu, kur ir visvairāk medus, vel viņš kārtīgi pieēdīšoties “končas” un izpētīšot, kura komanda vislabāk sagatavojusies “ekspotīcijai”, kas turpināsies pēc nedēļas – pirmo kursu prezentāciju pasākumā. Vinnija Pūka draugs Sivēns pasākuma laikā centās visiem spēkiem iepriecināt Ēzelīti. Sivēns nevar izturēt, ka viņš visu laiku tik bēdīgs. Ēzelītim, lai paliktu labāk, vajag pasēdēt uz soliņa un pārdomāt, kāpēc viņam ir tik ļoti slikti… Taču sacensībās gāja tik jautri, ka to darīt nebija laika un izskatījās, ka noslēgumā Ēzelītim aizmirsies, ka viņš ir bēdīgs... Ikvienam, kurš kādā brīdī nonāca grūtībās, ar saviem gudrajiem padomiem palīdzēja Pūce.

Lēkāt, ēst un priecāties uz kursu iepazīšanās mačiem bija ieradies arī Tīģeris, kurš savu apņemšanos godam izpildīja, nelaižot garām iespēju pat piedalīties virves vilkšanas sacensībās, kas izvērtās visīstākajā pasākuma kulminācijā. Pēc ilgas un grūtas cīņas uzvarēja 3.B transporta kurss, aiz sevis otrajā vietā atstājot 3.būvniecības kursu. No meitenēm spēcīgākās bija 3. veterinārmedicīnas kursa jaunietes, 2. vietā - 2. viesnīcu pakalpojuma kursa audzēknes. Pārējos sacensību rezultātus uzzināsiet pirmo kursu prezentācijas pasākumā.

“Kopumā sacensībās piedalījās 26 kursu komandas. Jaunieši bija azartiski un pozitīvi noskaņoti. Īpašs prieks par tiem audzēņiem, kas uz pasākumu atbrauca pat prakses vietām! Vēlējums – lai mums visiem izdodas – godam piepildījās,” pēc sacensībām noguris, bet laimīgs atzina skolas sporta darba organizators Leons Peļna. “Ekspotīcijas” vadītāja Vinnija Pūka rezumē īsi pirms sacensību noslēguma: “Končas – nevienas, pie medus arī netiku - visas bites pazudušas…Esmu piekusis, bet šeit ir daudz jaunu censoņu, kurus noteikti ņemšu līdzi “ekspotīcijā” arī nākamnedēļ! No sirds lepojos ar viņiem visiem!”