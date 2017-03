Smiltenē skolēni izzina zaļumu audzēšanas noslēpumus

Šobrīd, kad domas jau klejo pavasara virzienā, dienas kļūst garākas, saule atgriežas, ir īstais laiks ierīkot zaļumu dārzu uz palodzes. Gaidot pavasari, sākumskolas skolēni kopā ar audzinātājām sākuši rosīties. Kastēs un puķu podos palēnām dīgst salāti, dilles, sīpolloki, kāposti, redīsi, zirņi un pat saulespuķes. Zaļumu audzēšanas mērķis ir iepazīstināt sākumskolas skolēnus ar augu dažādību un to izmantošanas daudzveidību, informēt par veselīgu dzīvesveidu un vitamīniem bagātu uzturu, kā arī rosināt skolēnu interesi par dārzkopību. Veidojot izpratni par dabas procesu norisi un vienotību, tiek sekmēta labvēlīga attieksme pret vides saglabāšanu un veselības uzlabošanu. Praktiski darbojoties, skolēni pēta kā no sēklas, labvēlīgu apstākļu ietekmē, izaug dēsts. Tādējādi tiek rosināta bērnu dabiskā interesi par reālām lietām un darbībām, mācoties tās veikt patstāvīgi, ar prieku un atbildību. Skolēniem tiek dota iespēja izzināt dabas sistēmas un procesus, izprast to daudzveidību un vienotību. Praktiskā dabaszinību stundā gūtais gandarījums, kas bērnam rodas pašam sējot, stādot un vērojot kā katru dienu kaut kas mainās, ir nenovērtējams. Skolēnam tā ir vesela dabas procesu atklāsmju jūra.

Pavasaris ir laiks, kad pēc garās ziemas novājinātam cilvēka organismam nepieciešami vitamīni. Svaigi, ekoloģiski zaļumi ir lielisks veids, kā pabarot savu ķermeni un radīt enerģiju pēc ziemas noguruma. Smiltenes vidusskola ir EKO skola un piedalās projektā Ēdam atbildīgi. Aktualizējot veselīgu dzīvesveidu, skolēni tiek rosināti domāt zaļi un mācīties no dabas veltēm uzņemt spēku un vitamīnus, kā arī baudīt sezonālu pārtiku, kas audzēta Latvijā. Šī gada zaļumu audzēšanas akcijas vēstneši - 2.e un 1.d klases skolēni - kopā ar audzinātājām Eviju Žūkuri un Līgu Osmu uz klašu palodzēm audzē vitamīniem bagātus pavasara zaļumus: redīsus, rukolu, spinātus, kressalātus. Viņu iedvesmoti, labprāt rosās arī pārējo klašu audzinātājas un skolēni, kuri ar neviltotu interesi iesaistās palodzes zaļumu dārza veidošanā, lai paši varētu baudīt sava darba augļus. No mājām atnestajos podos, kastēs un traukos dīgst dažādi dēsti. Košus asnus pretī saulei dzen sīpoli.

Zaļumu dārza ierīkošana var kļūt par lielisku vaļasprieku, kas ne tikai top par vērtīgu vitamīnu avotu, bet arī lieliski atsvaidzina interjeru un telpās rada pavasarīgu noskaņu. Skolēni kopā ar skolotāju Līgu uzdevumam piegājuši radoši - kressalātus iesējuši ne tikai podos. Lai process būtu interesantāks un tiktu piesaistīta skolēnu uzmanība, kressalāti sēti tukšās olu čaumalās. 1.d klasei stādu audzēšanas prasmju apgūšanas procesā palīdzību sniegusi skolas dārzniece Anitu Bērziņa. Skolotāja Līga stāsta, ka vispirms bērni izrotāja katrs savu olu ar actiņām un iezīmēja sejiņu, kā arī deva tai vārdu. Ikviens klases skolēns pats zemē iesēja sēklas, rūpējās un laistīja savus draugus, lai izaugtu dēsti. 1.d klase saka paldies Sarmītei Karlivānei, kura pieskatīja, lai stādi tiktu aplieti laikā!

Evija un 2.e klases skolēni ar nepacietību gaidīja, kad varēs pagaršot to, kas izaudzēts. Visiem kopā izdevās eksperimentēt ar dažādām zaļumu pielietošanas metodēm, lai papildinātu ēdiena vizuālo izskatu, garšu, smaržu un enerģētisko vērtību. Skolēni mājturības stundā gatavoja sviestmaizes, papildinot tās ar svaigiem, pašu audzētiem vitamīniem. Evija priecājas par bērnu sasniegumiem un atzīst, ka skolēniem bija ļoti interesanti. Jebkuru darbu veicot, ja to dara no sirds un ar prieku, tas izdodas. Skolēnu uzmanību piesaistīja rūpes par stādiem. Bērni bija izbrīnīti, ka no sīkām sēklām tik ātri izaug ēdami zaļumi. Šis bija izzinošs mācību process ar uzskatāmu un baudāmu rezultātu.

Caur praktisku darbošanos sākumskolas skolēni izzinājuši sēklu dīgšanas, augšanas un pielietošanas noslēpumus. Ar pavasara zaļumu smaržu, acis priecēdams, pašu rokām sēts, kopts un izlolots, klasēs ienāk pavasaris.