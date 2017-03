Smiltenes tehnikumā atkal svin izlaidumu

10. martā Smiltenes tehnikuma atkal svinējām izlaidumu. Šoreiz – Jauniešu garantijas programmas veterinārārsta asistentiem un pirmoreiz skolas vēsturē – grāmatvežiem. “Kādam varbūt šķiet neparasti – ziemā izlaidums,” klātesošos uzrunāja skolas direktors Andris Miezītis. “Bet tas nepavisam nenozīmē, ka šis izlaidums būtu mazāk nozīmīgs par to, ko svinam ap Jāņiem.

Ļoti cienu jūsu uzņēmību un to, ka esat apzinājušies, cik dzīvē liela nozīme izglītībai. Tā ir lielākā vērtība, kas cilvēkam var piederēt. To jums neatņems neviens. Tādēļ neapstājieties! Jāmācās ir visu mūžu! Paldies par to, ka jums blakus bija palīgi! Vienu otru šodien aiz piedurknes rausta mazais ķipars, bet jūs pārvarējāt visas grūtības, lai piedzīvotu šo brīdi. Lai jums veicas arī turpmākajā ceļā!”

Veiksmīgs laiks ar maziem cinīšiem

Grāmatvežu kursa audzinātāja, skolotāja Inga Grigule savējos sveica, atsaucot atmiņā kādu senu leģendu: “Gar jūras krastu gāja cilvēks un Dievs. Piekraste bija akmeņaina, ceļš – ne tas vieglākais. Vienā brīdī cilvēks atskatījās un pamanīja: kaut gājēji bija divi, aiz muguras redzamas tikai viena pēdas. Cilvēks Dievam jautāja: “Kāpēc tā?” Dievs atbildēja: “Kad tev ir grūti, es paņemu tevi savās stiprajās rokās, padarīdams tavu gaitu vieglu.” Mīļie! Lai jums vienmēr atrodas blakus tādi cilvēki, kas grūtā brīdī gatavi palīdzēt un kuriem varat palīdzēt jūs! Grāmatvedība nav ķirurģija, tajā vienmēr visu var vērst par labu!”

“Šis laiks bija veiksmīgs. Ar maziem cinīšiem, bet visi kopā tiem tikām pāri,” savās izlaiduma dienas izjūtās dalījās Smiltenes tehnikumā diplomus saņēmušie grāmatveži. “Vislielākie palīgi mums bija skolotāji, kas atbalstīja, kādreiz pavilka aiz elkonīša. Paldies viņiem par to!”

Ne vien absolventi, bet kolēģi, mūsējie!

Veterinārārstu asistentu audzinātāja, skolotāja Inese Dūjiņa absolventus sveica ar I. Indrikovas dzejoli:

Laime ir sirdi pret sirdi dot,

Sev prieku cita priekā iemantot,

Saprast, ka pasaulē šajā esi vajadzīgs,

Kā debesis, zeme un saule.

Kā rasas piliens sīks.”

Katram tika arī īpaši viņam veltīts sveiciens un noslēgumā visiem kopīgi ceļa vārdi: “Šodien jūs esat ne vien Smiltenes tehnikuma absolventi, bet arī kolēģi visai veterinārārstu saimei. Jūs esat mūsējie! Paldies visiem, kuri palīdzēja jums par tādiem kļūt! Paldies par to, ka bijāt tik atvērti zināšanām, kuras jums vēlējāmies sniegt! To apliecina arī labie eksāmenu rezultāti. Jūs bija ļoti perspektīvs kurss, par kuru man bija tikai prieks! Paldies, ka godam izturējāt šo sprintu pusotra gada garumā!

Komponists Roberts Šūmanis teicis: “Jauna mūzika pie manis atnāk tad, ja pamanu ko skaistu dabā. Tad, ja blakus ir labs cilvēks un kādas zilas vai brūnas acis, kuru dēļ manī ieskanas mūzika. Bet galvenais ir kāds spēks dziļi sirdī, kas sauc uz priekšu un urda, neļaujot ne mirkli palikt mierā.” Neapslāpējiet arī jūs sevī šo spēku, kas urda, rosina zinātkāri un vēmi meklēt plašumu! Meklējiet, atrodiet un, ja būsiet gatavi ieguldīt darbu, lai piepildītu savus sapņus, jums noteikti izdosies! Neaizmirstiet Smilteni, gaidīsim jūs visus jūnijā, salidojumā!”

Tā bija īsta dzīves skola!

“Jau tajā brīdī, kad satikāmies, mēs jutāmies kā komanda,” atzina tikko diplomu saņēmušais veterinārārsta asistents Aigars Roga. “Katram bija sava dzīves pieredze, savs iemesls, kāpēc viņš uz šejieni atnācis. Taču līdz šai dienai nonācām vispirms tāpēc, ka bijām vienoti. Un, protams, šajā ziņā vislielākais paldies skolotājiem, kuri iedvesa pārliecību, ka mēs šo maratonu noskriesim. Īpaši – mūsu galvenajai “trenerei” un mammai Inesei Dūjiņai! Mācoties tehnikumā uzzinājām tik daudz dzīvē noderīgu lietu, ko diez vai jebkad varēs izlasīt kādā mācību grāmatā. Tā bija īsta dzīves skola!”

Vairāki no jauniešiem šajā izlaidumā saņēma diplomu par Smiltenes tehnikumā iegūtu otro un cits – pat par trešo profesiju.

Klātesošos ar muzikālajiem sveicieniem priecēja Renārs Jefimovs un Niks Kristiāns Sekalis.