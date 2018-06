Smiltenes tehnikuma Latvijas simtgades izlaidums

Smiltenes tehnikumu šomēnes absolvēja 100 jaunieši – 14 veterinārārsta asistenti, 30 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, 7 automehāniķi, 22 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 19 viesnīcu pakalpojumu speciālisti un 8 Jauniešu garantijas programmas pavāri.

“Smiltenes tehnikumā atkal pirms Jāņiem svētki! Šiem jauniešiem tā ir atkal viena uzvara. Ne tā lielākā, taču pietiekami nopietna, lai varētu iet dzīvē tālāk,” absolventus uzrunāja skolas direktors Andris Miezītis, sakot paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja jauniešus tehnikuma laikā.

“Jums dzīvē vēl būs daudz iespēju, bet atcerieties – tās nāk darba, nevis – svētku drēbēs! Iespējas ir jānopelna!” Andris Miezītis tehnikuma absolventiem ceļamaizē dāvināja arī īsas un kodolīgas dzīves gudrības:

Kas darbu strādā, par to darbs gādā!



Neaizber vecu aku, kamēr neesi izracis jaunu!



Tēva mājā garoza gardāka nekā svešā mājā cepetis.



Labi būt stipram, bet gudram divreiz labāk.



Nebrauc ar sešiem zirgiem, ja tev barība tikai priekš diviem!



Ko skolā noslinkoji, to dzīvē neatgriezīsi.



Nauda ir labs kalps, bet bīstams kungs!



Apēstu maizi grūti pelnīt!



Taupi maizi, netaupi darbu!



Ja septiņas reizes pakrītiet, tad ziniet, ka jāpieceļas būs astoņas reizes!

“Reiz dzīvoja četri vīri un viņiem bija vārdi: Katrs, Kāds, Neviens un Jebkurš. Katrreiz, kad kāds svarīgs darbs bija jādara, Katrs bija pārliecināts, ka Kāds to izdarīs. Jebkurš to varētu izdarīt, bet Neviens to nedarīja. Kad Neviens to nedarīja, Katrs sadusmojās, jo tas bija Kāda darbs. Neviens to nedarīja! Tāpēc katrs vainoja Kādu, kad Neviens nebija izdarījis to, ko varēja būt izdarījis Jebkurš!” audzēkņiem seno patiesību par darbu atgādināja tehnikuma interešu izglītības skolotāja Anita Bērziņa, rosinot jauniešus uzņemties atbildību par savu dzīvi pašiem.

Sekmīgākie absolventi kopā ar diplomu saņēma arī ministru prezidenta Māra Kučinska pateicību.

Skolas direktors visiem audzēkņiem pasniedza sveicienu arī no Smiltenes novada domes izglītības pārvaldes – Valsts simtgades jubilejas gada absolventu nozīmītes.

Lielākie eksāmeni vēl priekšā

“Mani putniņi ir izauguši. Laiks lidot!” savu audzināmo kursu – nu jau diplomētus viesnīcu pakalpojumu speciālistus uzrunāja skolotāja Maija Jančevska. “Daži eksāmeni ir aiz muguras, bet jums visiem priekšā vēl daudz eksāmenu. Paši grūtākie būs dzīves liktie eksāmeni. Jūs nezināt, kurā brīdī tie parādīsies jūsu ceļā. Un pats trakākais, ka tajos nevarēsiet nošpikot! Jo dzīve katram uzliek savus eksāmenus. Bet es ticu, ka jūs savu laimi atradīsiet! Lai jums veicas!”

Nav augstākās, bet jūsu virsotnes!

“Nekaunieties rīkoties, riskēt un dzīvojiet tālāk! Katram savs ceļš ejams! Lai jums veicas! Paldies vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un visiem citiem, kas jūs mācibu laikā atbalstīja!” savējiem – ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem vēlēja skolotāja Vita Audere.

“Mani mīļie pavāri un visi citi absolventi! Kāda skaista un brīnišķa diena! Zālē ir jūsu tuvie un mīļie cilvēki. Jūs esat saņēmuši zināšanas, apguvuši noteiktas prasmes, ceru, ka arī kļuvuši drosmīgāki. Kāds vairāk, kāds mazāk. Vēlos, lai jūs ejiet savu ceļu bezbailīgi. Ja vajag, lūdziet padomu! Nav augstākās vai zemākās virsotnes. Ir jūsu virsotnes! Lai jums tās izdodas sasniegt! Vēlu visiem mīlestību – pret darbu, līdzcilvēkiem un pašiem pret sevi. Mīliet sevi un tad arī citi jūs mīlēs!” absolventiem vēlēja Jauniešu garantijas programmas pavāru kursa audzinātāja Inese Veidemane.

“Finiša nav un nebūs! Ir tikai starts!”

“Aiz muguras četri neaizmirstami gadi, kuros kopā esam izēduši puspudu sāls. Jūs esiet tik dažādi - cits centīgs, cits apzinīgs, cits aiz rokas vadāms, stumdāms un bīdāms, bet kopā visi ļoti, ļoti mīļi,” savējiem – celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķiem teica skolotāja Līga Ābeltiņa. “Ar lepnumu šodien skatos, kā no maziem, neveikliem pirmkursniekiem esat izauguši par lieliem, stipriem un staltiem vīriem. Droši varu teikt: Latvijas “ceļinieki” saņems sevis cienīgu maiņu! Mēs varēsim braukt pa gludiem ceļiem un doties pāri stipriem tiltiem. Jūsu izlaidums ir Latvijas simtgadē. Vienmēr atcerieties: jums ir viena tēvzeme – Latvija! Saules staru siltumā, rases lāses spirgtumā un ziedošās pļavās smelieties spēku savam turpmākajam darbam! Esiet laimīgi, mani mīļie! Jūs esat vienreizēji un neatkārtojami šajā pasaulē! Finiša nav un nebūs! Ir tikai starts! Liels paldies arī visiem skolotājiem un administrācijai, jo mans kurss bija vislabākais!”

Ja mājās ir septiņi zilonīši…

“Pirms četriem gadiem es biju “zaļa” šajā skolā un jūs tāpat,” savējos – veterinārārsta asistentus uzrunāja kursa audzinātāja Aija Skrastiņa, kura Smiltenes tehnikumā sāka strādāt pirms četriem gadiem. “Dažreiz es dusmojos uz jums, dažreiz – jūs uz mani. Bet priecājos, ka šodien visi esam šeit kopā, ka varat saņemt šo svarīgo dokumentu. Mana vecmāmiņa kādreiz teica: ja mājās ir septiņi zilonīši, tad mājās ir laime, prieks, saticība un viss pārējais, ko sirds kāro. Tāpēc dāvinu katram no jums vienu zilonīti un došu mājas darbu: līdz nākamajam salidojumam krājiet, nofotografējiet savus zilonīšus un atvediet man parādīt. Galvenais, ka zilonītim jābūt snuķim uz augšu, jo tad viņš palīdzēs jums ieraudzīt laimīti, kas nāks pretī.”

Dzīvē svarīgākā ir atbildība!

“Mēs šodien daudz runājam par ceļiem. Taču mašīnu, kas pa šiem ceļiem brauc, paliek aizvien vairāk un vairāk. Un šīs mašīnas ir jāremontē. Šie ir ļaudis, kas tās remontēs. Lai arī dažreiz gāja kā pa celmiem, tomēr esam tikuši līdz šai vietai! Paldies jums par to! Dzīvē galvenais nav nopelnīt un arī ne tas, ka protam vienu vai otru darbu. Ja grib, visu var iemācīties! Galvenais, ko jums novēlu – būt īstiem vīriešiem! Atbildīgiem par sevi, saviem tuviniekiem un ģimeni! Mazāk meklēt vainīgos apkārt un vairāk atcerēties, ka katrs par sevi atbildīgs pats. Jums ir galva, divas rokas un kājas. Ja to visu liksiet lietā, tad dzīvi varēsiet izveidot pēc sava scenārija! Nevis kaut kur ārzemēs, bet mūsu mazajā, mīļajā Latvijā!” absolventus uzrunāja automehāniķu audzinātāja Irēna Priede.

Izlaidumu vadīja burvis, kurš vēl tikai mācās. Absolventiem viņš uzbūra visskaistāko izlaidumu un sapņus, kas lido tālu un augstu.

Paldies visiem absolventiem par to, ka esiet mūsējie! Paldies visiem, kuri mācījās pēc labākās sirdsapziņas, lai varētu iziet dzīvē kā zinoši jaunie speciālisti. Paldies ikvienam, kurš ar savu talantu priecēja tehnikuma kultūras un sporta pasākumos! Un arī tiem, kuri nebaidījās no jauniem izaicinājumiem un devās papildināt zināšanas savā izraudzītajā specialitātē Maltā, Francijā, Spānijā, Portugālē, Kiprā, Kanāriju salās u.c.

Paldies par mūža darbu!

Smiltenes tehnikuma izlaidumā teicām paldies par 45 darba gadiem tehnikumā ilggadējai krievu valodas skolotājai Raisai Krieviņai un ēdināšanas pakalpojumu speciālistu skolotājam Francim Lucānam, kurš vairākus gadus skolā bijis arī direktora vietnieks. Skolotāji, kuri daudzus gadus nesavtīgi dalījušies savās zināšanās ar tehnikuma audzēkņiem, bijuši sirsnīgi un vienmēr izpalīdzīgi kolēģi, dosies pelnītā atpūtā, bet Smiltenes tehnikumā viņi vienmēr būs mīļi gaidīti savējie.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums