Smiltenes vidusskolas Ziemassvētku ieskaņas pasākumi

Šī gada nogalē Smiltenes vidusskolā tika iestudēti vairāki Ziemassvētku un Vecgada vakara noskaņās balstīti uzvedumi, lai skolēni, noslēdzot pirmo šī mācību gada darba cēlienu, priecētu cits citu un savas ģimenes. Ziemassvētku tuvošanās tika atzīmēta četros pasākumos, katrs no tiem radīts, pārdomāts un izlolots tepat mūsu skolā.

Visos pasākumos svinīgu uzrunu teica skolas direktore Ilze Vergina, akcentējot gan skolēnu un skolotāju ieguldījumu mācību darbā un priekšnesumu tapšanā, gan arī lūkojoties uz notikumiem sabiedrībā, sajūtām un emocijām Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Tika pasniegtas Zelta, Sudraba liecības un Atzinības raksti par augstiem sasniegumiem mācībās. Tāpat arī tika sumināti konkursa “Rēķini galvā” laureāti un čaklākie lasītāji. Sākot no 7.klases, skolēni saņēma arī naudas balvas no AS “Smiltenes piens” par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs un aktivitāti sabiedriskajā darbā. Vecāko klašu skolēnus – skolas florbola turnīra uzvarētājus – sveica skolas pašpārvaldes prezidents Niks Raivis Deičmanis.

Sākumskolēni Ziemassvētkus svinēja 2 pasākumos. Pirmais no tiem noritēja Smiltenes pilsētas kultūras centrā 16.decembrī. Tajā pulcējās Dakteru un Dārza ielas ēku skolotāji, skolēni un viņu tuvie cilvēki. Pasākuma atslēga bija Sniegbaltītes ceļojums, atklājot 7 laimes noslēpumus, piemēram, tādas patiesas vērtības kā draudzība, silta sirds, labestība, un tādējādi pasaku mežā atjaunojot Ziemassvētku gara klātbūtni. Ceļojuma laikā Sniegbaltīte satika dažādus pasaku varoņus, piemēram, 7 rūķīšus, Kraukšķīti un piparkūku armiju, Runci zābakos, Sniega karalieni, sniedzot viņiem sasalušu sniega piku, kas, mīlestībā dāvināta, spēj atkausēt pat cietākās sirdis. Uzvedumu muzikāli kuplināja klašu kolektīvu, solistu un ansambļu dziedātas dziesmas. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš kopā ar bērniem uzdejoja un uzdziedāja tradicionālo svētku dziesmu “Zvaniņš skan”, un pasākuma noslēgumā visi kopā vienojās ne mazāk tradicionālā, sirsnīgā dziesmā “Klusa nakts, svēta nakts”.

Savukārt Rīgas ielas ēkā skolotāji, skolēni un viņu ģimenes kuplā skaitā pulcējās 21. decembra vakarā. Visi klātesošie bija ieradušies uz krāšņu skolas Ziemassvētku uzvedumu. Mirdzoša eglīte un neskaitāmi daudz rotaļlietu uz skatuves – šogad Rīgas ielas Ziemassvētku stāsts bija par mazu meiteni, kuras Ziemassvētku sapnis ir nevis kārtējās veikalā nopirktās lietas, bet gan neviltotas vecāku rūpes, nedalīta uzmanība. Uzveduma galvenā atziņa – bērna mīlestību nevar nopirkt par naudu, jo vecāku klātbūtne, kopīgi pavadītais laiks mazajam cilvēkam ir dārgāks par jebkuru dāvanu. Mammas un tēta lomās iejutās skolēnu vecāki. Mazajiem aktieriem uzvedumu īstenot palīdzēja arī mūsu skolas vecāko klašu meitenes. Uz skatuves atdzīvojās rotaļlietas, dejoja un dziedāja roboti, svinīgā polonēzē savus krāšņos tērpus demonstrēja princeses – lelles un alvas zaldātiņi. Enerģiski uz skatuves darbojās cirka mākslinieki, lāči un citi zvēri. Noslēgumā ieradās pavisam īsts Ziemassvētku vecītis, kurš negaidīti parādījās pie skolas zāles loga. Viņš atraktīvi apdāvināja skolēnus un iesaistījās foto sesijā ar klašu kolektīviem. Aplausiem skanot, ar skolas kora skanīgo dziedājumu noslēdzās pasākuma oficiālā daļā, un visi klātesošie devās baudīt kopīgus mirkļus klašu eglītēs.

5.-7.klašu kolektīvi svētku pasākumā tikās 20.decembra pēcpusdienā Smiltenes pilsētas kultūras centrā. Šoreiz tas bija stāsts par Latviju, tās rakstniekiem, viņu ziemas dzejoļiem un prozas darbiem, gadalaiku ritējumu no pavasara līdz lauska spērieniem ziemā. Uz skatuves devās paši rakstnieki – Rainis un Aspazija, Vilis Plūdons, Jānis Jaunsudrabiņš, Imanti Ziedoņi bija pat vairāki. Viņi gan vēroja notiekošo, gan arī runāja pašu rakstītos tekstus. Redzējām lidojošus sniegavīrus, ziemeļbriežus dejojam, pasākumā ieradās arī rūķīši un Mežavecis. Tika lasīta “Baltā grāmata”, epifānijas, dzeja un literārās pasakas. Līdzīgi kā citos pasākumos, arī šo bagātināja muzikāli priekšnesumi skolēnu izpildījumā – tika spēlēti dažādi mūzikas instrumenti, un skaņas tika radītas pat ar sadzīves priekšmetiem.

Šajā pašā dienā svētki turpinājās 8.-12.klašu pasākumā. Tā stāsts tika balstīts Vecgada vakara noskaņās, atskatoties uz 2016.gadu un tā slavenākajiem jubilāriem un nozīmīgākajiem notikumiem. Uzveduma galvenais varonis bija Raimonds Pauls, kurš savā sapnī pie svētku galda pulcināja dažādas šī gada personības, piemēram, Jāni Streiču, Jani Rozentālu, Lēdiju Gagu un Vinniju Pūku, kuram šogad aprit apaļi 90. Pie Paula kunga viesojās pat Donalds Tramps un Hilarija Klintone, kā arī kinofilmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” varoņi, gleznas “No baznīcas” tēli, ēzelītis I-ā, savstarpēji mijoties gluži kā mistērijā. Šis pasākums skatītāju izveda caur dažādām emocijām, gan Ziemassvētku dzirkstošam priekam rūķu rokenrola laikā, gan pretrunīgām, domājot par 2016.gada notikumiem pasaulē, gan dvēseliski trauslām – gluži kā tajā mazajā brīdī “pirms gaismiņas”.

Pirmais semestris ir noslēdzies, svētku pasākumi izskanējuši, Ziemassvētku vecītis skolā paviesojies. Atliek tikai mazliet atvilkt elpu, lai ar jaunu sparu uzsāktu ikdienas mācību darbu jau janvāra sākumā! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!