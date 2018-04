Šodien startēs folkreiss un autokrosa kauss

Šajā svētdienā, 29. aprīlī, sporta kompleksā “Teperis” startēs LAF Folkreisa Vasaras kauss un turpināsies ziemā sāktais LAF Krosa komisijas autokrosa kauss. Atklāšanas parāde – pulksten 10.

Vasaras sacensību kalendārs tehniskā sporta kluba “Smiltene” komandai sācies ar pārmaiņām. Ierastā Latvijas autokrosa čempionāta sezonas atklāšanas vietā Smiltenē vienlaikus notiks divas citas sacensības.



“Jā, tas nozīmē, ka dalībnieku sastāvs būs cits, aizkulisēs runā, ka arī autokrosa čempionāta braucēji būs redzami LAF Krosa komisijas autokrosa kausa rindās. Jebkurā gadījumā, skatītājiem šīs sacensības būs interesantas. Folkreisā braukšanas stils ir pavisam cits, jo mašīnām nav atpakaļskata spoguļu. Sportisti nevar redzēt, kas notiek labajā vai kreisajā pusē. Tas nozīmē interesantāku cīņu. Tāpat arī džokera aplis, katram tas būs jāizbrauc vienu reizi, bet, kurā no apļiem, tā būs katra paša stratēģija. Varbūt dažos braucienos būs tā, ka tas, kurš brauc pa priekšu, finišā nemaz nebūs pirmais. Folkreiss no citām sacīkstēm atšķiras arī ar to, ka jebkuru sporta auto dienas beigās var nopirkt par 950 eiro ikviena pilngadīga persona,” stāsta V. Tralla. Jau šobrīd zināms, ka LAF Folkreisa Vasaras kausa 1. posmam Tepera trasē dalību pieteicis valcēnietis Māris Zālītis. Pilns dalībnieku saraksts abām gaidāmajām sacensībām pieejams autocross.lv.



Nedēļas pirmajā pusē pie V. Trallas bija ieradies Latvijas autokrosa un rallijkrosa braucējs valmierietis Jānis Veģeris. Tieši viņa sporta automašīna šopavasar redzama uz gaidāmā pasākuma afišas. “Svētdien obligāti būšu uz starta Smiltenē, mašīna ir gatava! Domāju, ka cīņa būs ļoti interesanta, jo šīs būs pirmās vasaras sezonas sacensības. Manos šīs sezonas plānos ietilpst pabraukt Latvijas rallijkrosu un paprovēt Eiropas rallijkrosu,” savus plānus atklāj J. Veģeris, kurš pērn piedalījies vairāk kā trīsdesmit sacīkstēs. Autosportistam iemīļotākā trase Latvijā ir tieši Smiltenes. “Šī ir labākā, kādā esmu Latvijā braucis, jo ir plaša un ātra. Man patīk arī Biķernieku trase, viena no otras tās atšķiras ar segumu,” piebilst J. Veģeris.



Tiktāl par sacensībām, bet kāpēc izpaliks Latvijas autokrosa čempionāta sezonas atklāšana Tepera trasē? “Līdz šim divi čempionāta posmi bija tikai Smiltenē un Vecpilī, bet tos rīkot gribēja arī citas trases. Desmit posmi vienā sezonā būtu pārāk liels slogs dalībniekiem, tāpēc katrā no trasēm turpmāk notiks viens čempionāta posms. Pie mums tas būs augustā kopā ar igauņiem. Šis ir LAF Krosa komisijas lēmums, lai būtu vienlīdzība. Aprīlī vietā mums piedāvāja šīs sacensības. Mums kā klubam svarīgākais ir, lai skatītājiem patīk,” stāsta V. Tralla.