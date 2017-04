Svētdien Smiltenē startē Latvijas autokrosa čempionāts (VIDEO)

Svētdien, 30. aprīlī pl.10:00 Smiltenē, Tepera autotrasē startēs 2017. gada Latvijas autokrosa čempionāts. Sešām nacionālā čempionāta klasēm pievienosies Latvijas kausa Open 4500 kategorija, sacīkste būs arī pirmais Baltijas kausa posms Buggy 1600 klasē. Nevienā no klasēm nav izteikts uzvaras favorīts, kas sola neprognozējamu sezonas sākumu.





Latvijas autokrosa čempionāts tiks aizvadīts sešos posmos – pa diviem Smiltenē un Vecpils autotrasē, pa vienam Brenguļu autotrasē un Jēkabpils puses Pilskalnu trasē. Latvijas čempiona tituls tiks izspēlēts sešās klasēs: 1600 (priekšpiedziņa), 2000 Super (priekšpiedziņa), Open 2500 (visu veidu piedziņas), B600 (aizmugures piedziņas bagiji), VAZ Klasika (aizmugures piedziņas VAZ automašīnas) un Mini (bērnu bagiju klase).





Šogad Latvijas kausa izcīņa tiek aizvadīta visu piedziņu Open 4500 automašīnām (skaitļi klašu nosaukumos apzīmē motoru darba tilpuma maksimumu). Smiltenē Latvijas autokrosa klasēm pievienosies arī Buggy 1600 klases Baltijas kausa izcīņas dalībnieki.





1600 klase ir viena no tām kategorijām, kurā pērnie līderi sasniegumus neaizstāvēs, dodot ceļu citiem sportistiem titulu sadalīšanai. Čempions Arnis Odiņš gatavojas debijai Eiropas rallijkrosa čempionātā, bet vicečempions Jānis Balodis nav pieteicies šīm sacensībām. Ceļš uz uzvaru ir brīvs. No pieteiktajiem dalībniekiem par favorītiem līdz ar to uzskatāmi bronzas medaļnieks Andis Skolmeistars, no 2000 Super klases pārnākušais Rihards Dainis, Kaspars Silenieks, iespējams, pārsteigs vēl kāds no sportistiem.





2000 Super klasē līdzīga situācija, uz starta nebūs neviens no pērnajiem medaļniekiem. Čempions Juris Spīķis kopā ar Odiņu dodas uz Eiropas rallijkrosu, vicečempions Ainars Kenigsbergs šo sacīksti izlaidīs, bet bronzas medaļnieks Rihards Dainis, kā minēts, šogad startēs 1600 klasē. Taču spēcīgu braucēju bez minētajiem klasē netrūkst – Rūdolfa Bogena, Edija Oša, Raimonda Mūrnieka un citu izredzes uz panākumiem šķiet ļoti līdzīgas.





Open 2500 klasē šogad mainīti tehniskie noteikumi – vairs nevarēs startēt automašīnas ar turbo motoriem. Šādam solim vajadzētu satuvināt dalībnieku spēku samērus, jo lielākas cerības uz uzvaru parādās ne tikai pilnpiedziņas auto braucējiem, bet arī vienas ass automašīnu pilotiem. Favorītu pietiek – pērnā gada medaļnieki Lauris Unāms, Jānis Dreimanis un Jānis Kozlovskis ir kaujas gatavībā. Turklāt ar pilnpiedziņas automašīnu cīņai gatavojas Ints Jeršovs, pēc pērnās vasaras avārijas gatavojas atgriezties Eduards Iesalnieks – visi būs pjedestāla pozīciju pretendenti.





B600 bagiju konkurencē jau pērn sešos posmos fiksēti pieci dažādi uzvarētāji, neprognozējamības tendence var turpināties arī šogad. Pagājušā gada čempions Jānis Baumanis un bronzas medaļnieks Gatis Geisters ir ierindā. Savukārt vicečempionu Gintu Astrauski viņa bagijā nomainīs debitants Edgars Zīverts. Uzvaras pretendentu pulkā arī Monta Beierbaha, Jānis Geisters un Kaspars Meņģelis – katrs var uzvarēt.





VAZ Klasika cīņās startam gatavojas visi pagājušā gada medaļu guvēji – Kalvis Tēts, Jānis Linde un igaunis Heinars Lehtsārs. Viņi, kā arī Andris Krieviņš un Edijs Zimza cīnīsies par uzvaru. Vai būs pārsteigumi no citiem braucējiem?





Mini bagiju klasē audzis dalībnieku skaits, bet favorīti tie paši – pērnā gada titula dalītāji Linards Jasons un lietuvietis Mats Zavarskis, daudz šajā sezonā var parādīt arī pērn tehniskas neveiksmes piedzīvojušais Markuss Ūtēns. Taču kopumā klase nepakļaujas prognozēšanai.





Latvijas kausa Open 4500 klasē sezonas sākums pagaidām ar nelielu dalībnieku skaitu, taču jaudīgākajā klasē sportistu skaitam sezonas laikā jāpalielinās. Galvenais favorīts no šobrīd pieteiktajiem ir Jānis Borševskis, kurš 2015. gadā – vēl līdz Open klases sadalīšanai divās ieskaitēs – kļuva par Latvijas čempionu. Ar viņu Smiltenē spēkosies Jānis Veģeris un Armands Plūme, kurš piedzīvos debiju Latvijas kausā.





Baltijas Buggy 1600 klasē uz starta stāsies visu trīs Baltijas valstu braucēji. Galvenie favorīti būs Māris Līcis un lietuvietis Tomass Zavarskis. Taču īpašu intrigu izraisa 2007. un 2008. gada Baltijas čempiona igauņa Maido Rūsmana atgriešanās. Uz goda pjedestālu pretendēs arī citi Latvijas braucēji – Jānis Ščerbickis un Mortens Perševics.





Latvijas autokrosa čempionāts un kauss (1600, 2000 Super, Open 2500, Open 4500 kauss, VAZ Klasika, B600)





posms, 30. aprīlis – Smiltene, Tepera trase

posms, 27. maijs – Vecpils, Vecpils autotrase

posms, 10. jūnijs – Valmiera, Brenguļu autotrase

posms, 09. jūlijs – Kalna pagasts, Pilskalnu autotrase

posms, 05. augusts – Vecpils, Vecpils autotrase

posms, 27. augusts – Smiltene, Tepera trase

Autocross.lv AUDIO analīze par 2017. gada Latvijas autokrosa čempionātu: http://www.autocross.lv/autokross-klausies-audio-autocross-lv-analize-pirms-liela-starta/





Dalībnieku saraksts: http://www.autocross.lv/wp-content/uploads/2017/04/Pieteikumi-Autokross-2017.html