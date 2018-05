Tehnikuma kartinga komandas jaunais izaicinājums

Smiltenes tehnikuma kartinga komandai šī sezona sākusies ar īpašu izaicinājumu– tehnikums ir viena no tām laimīgajām skolām, kurai LMT Autosporta akadēmija devusi iespēju iesaistīties unikālā, pasaules mēroga projektā un startēt jaunizveidotajā “TK Elektro klasē”. Pasaulē pirmās elektrokartingu sacensības ar valsts čempionāta statusu notiks jau pirmajā maijā, Kandavā.

“Elektriskās piedziņas kartingi radīti ar Latvijas uzņēmuma “Blue Shock Race” atbalstu,” stāsta komandas treneris, Smiltenes tehnikuma skolotājs Uldis Siliņš. “20.aprīlī kopā ar jauniešiem bijām Ropažos, kur pašiem vajadzēja elektrokartu saskrūvēt. Zināmā mērā tas bija kā lēciens āliņģī. Nekādu rasējumu vai shēmu! Katrai komandai nolika priekšā kaudzīti ar detaļām un vēl varējām papētīt jau saskrūvēto LMT elektrokartu. Taču pāris stundu laikā jaunais karts bija braukšanas kārtībā. Puiši arī jau uzreiz izmēģināja, kā tas darbojas. Komplekta piegādātāji pārliecinājās, vai karti sagatavoti darbam sacensību režīmā.”

Smiltenes tehnikums šogad sacensībās piedalīsies ar četriem kartiem. Elektrokartu vadīs 2.A transporta kursa audzēknis Raitis Plukšs, kurš pārliecinoši uzvarēja karta pilotu atlases sacensībās. Jaunā karta mehāniķis ir Jānis Špats no Jauniešu garantijas programmas 1.transporta kursa. Pārējo atlases dalībnieku spēki bija tik līdzīgi, ka nācās rīkot vēl vienu atlasi. “TK Senior” klasē šogad startēs Emīls Vestfāls no 1.B transporta kursa. Viņa vadītā karta mehāniķis ir Jānis Kārlis Krauja no Jauniešu garantijas 1.transporta kursa. Ar savu kartu sacensībās startēs Gints Zvirbulis no 1.autotransporta kursa. Arī komandas jaunākais dalībnieks – desmit gadus vecais Kristers Siliņš sacensībās piedalīsies ar savu kartu. Par komandas veiksmēm un neveiksmēm pārējos interesentus informēs Jānis Mauslis no 1.būvniecības kursa.

Smiltenes tehnikuma kartinga komanda sevi pirmoreiz plašākai publikai prezentēs svētdien, 29.aprīlī, folkreisa sacensību laikā, Tepera trasē.”

Skolotājs Uldis Siliņš priecātos, ja skolas jaunieši izrādītu lielāku interesi par iespēju darboties tehnikuma kartinga komandā. “Taču komandai vēl ir visas iespējas augt! Ļoti liels prieks, ka tie, kuri atnākuši, strādā ar patiesu degsmi, no sirds! Visi jaunieši viens otru ļoti atbalsta. Jānis, kura pārziņā ir vairāk reklāmas lietas, pieteicās palīdzēt pārveidot tehnikuma mikroautobusu tā, lai ar to varam doties uz sacensībām jaunās komandas sastāvā. Vairāk par visu gribētos, lai sezonas beigās gandarījuma sajūta par paveikto būtu visai komandai, nevis tikai vienam vai diviem cilvēkiem!”

“Tas ir jauns un liels izaicinājums,” par gaidāmajām sacensībām saka elektrokarta mehāniķis Jānis Špats un Emīls Vestfāls, kurš vadīs kartu ar iekšdedzes dzinēju. Abiem tā ir pirmā nopietnā sacensību pieredze. Jānis darbošanos ar elektrokartu uzskata arī par labu praksi savā izvēlētajā profesijā. “Ja par iekšdedzes dzinējiem viss vairāk vai mazāk skaidrs, tad elektrokarti visiem ir jaunums. Tāpēc melotu, ja teiktu, ka nemaz nav bail."

Jānis un Emīls priecājas, ka skolai blakus atrodas kartinga trase, kur piloti var trenēties un eksperimentēt.

Jaunieši sacensībām gatavojas savā brīvajā laikā, tāpēc ar elektrokarta pilotu iepazīstināsim nākamajā rakstā.

Kartinga čempionāts notiks sešos posmos: pirmais – 1.maijā, Kandavā, otrais – 26.maijā Madonā, trešais – 9.jūnijā – Smiltenē, ceturtais – 28.jūlijā – Kandavā, piektais – 23.augustā SK ”333” Ropažos un noslēguma posms – 29.septembrī Jelgavā.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no tehnikuma kartinga komandas arhīva, Baiba Vahere