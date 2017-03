Arī šogad zeltu “Vudlandei” neviens neatņem

Sestdien, 25. martā, noslēdzās Smiltenes novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešu komandām, lielu pārsteigumu medaļu sadalījumā nesagādājot. Arī šogad uzvarēja komanda “Vudlande”, izcīnot čempionu titulu piekto gadu pēc kārtas.





Finālspēlēs, kas Smiltenes sporta hallē norisinājās pēc objektīva principa “uzvara divu spēļu summā”, vudlandieši apspēlēja komandas “top!” basketbolistus. Komanda “top!” finālā ieguva sudraba medaļas.

Trešo vietu izcīnīja turnīra jaunpienācēja Cēsu novada komanda “Rakši”, kurai piekāpās tādas jau atzīstami turnīrā ilgu laiku sevi apliecinājušas komandas, kā “Grundzāle” un “Strenču MRS”.





Finālā specbalvas un šovi

2016./2017. gada sezonā Smiltenes novada čempionātā basketbolā sacentās 13 komandas no Smiltenes, Cēsu, Gulbenes, Strenču un Valkas novadiem.

“Patīkami, ka komandu skaits ik gadu noturas vienā līmenī (no 12 līdz 15), un dalībnieki ir arī no citiem novadiem. Tas ir veicinošs faktors, jo rada papildu interesi mūsu novada komandām sacensties ar dažādiem pretiniekiem,” atzīst sacensību organizators Smiltenes sporta centra priekšsēdētājs Guntars Markss.

Šis ir jau 19. gads, kad Smiltenes sporta centrs rīko novada turnīru basketbolā. Sacensībām ir mainījušies nosaukumi, taču nemainīgs palicis kāds fakts, ko sestdien kārtējā čempionāta noslēgumā uzsvēra organizatori. Proti, visus 19 gadus turnīrā piedalījies komandas “Vudlande” basketbolists Mihails Feldhūns, kurš par to sestdien saņēma speciālbalvu.

Basketbola kluba “Smiltene” specbalva kā vērtīgākajam spēlētājam finālsacensībās tika pasniegta Mārim Milleram no komandas “Vudlande”.

Sestdien notikušais čempionāta fināls bija īpašs ar to, ka sacensības papildināja basketbola kluba (BK) “Smiltene” papildinātie šovi: trīspunktu metienu konkurss (uzvarēja Intars Mežulis no komandas “Mežroze IG”) un “Slam dunk” konkurss, kad sportists bumbu triec grozā no augšas (uzvarēja Uldis Slapjums no komandas “Vudlande”).

Ir iecere, ka turpmāk Smiltenes novada čempionātu basketbolā rīkos BK “Smiltene”, kura dibinātāji ir Ivars Joksts un Ģirts Kātiņš.

“Ir izveidota interesentu grupa, kas šodien (turnīra noslēgumā - redakcijas piezīme) parādīja savu varējumu ar tiešām saistošiem trīspunktu metienu un “slam dunk” konkursiem. Skatītāju interese bija liela, tribīnes bija pilnas. Paldies skatītājiem, paldies spēlētājiem,” pateicas G. Markss.









Grundzālieši beigās paliek trijatā

Vispirms sestdien sacentās komandas, kuras šajā turnīrā mērojās spēkiem par 9. - 13. vietu. Blomes pagasta “Bonaparti” uzvarēja Gulbenes novada “Tālavas Punktdari” ar rezultātu 54:47, bet “Smiltenes BJSS” - komandu “Mežroze IG” ar rezultātu 66:50.

Spēlē par trešo vietu sacentās “Grundzāle” un Cēsu novada “Rakši”. Pārliecinoši, ar rezultātu 85:54 (23:7; 19:22, 13:13, 30:12) uzvarēja “Rakši”. Cēsnieku uzvaru veicināja tas, ka spēles otrajā puslaikā grundzālieši laukumā palika trijatā, kaut arī komandā jābūt pieciem spēlētājiem.

Grundzāles komanda uz spēli ieradās septiņu cilvēku sastāvā, viens no viņiem piedevām guva traumu. Vēl citi spēlētāji sapelnīja piezīmes un līdz ar to bija spiesti pamest laukumu. Līdz ar to, kaut medaļas biju tuvu un arī līdzjutēju atbalsts izšķirošajā spēlē bija liels, grundzālieši kopvērtējumā palika 4. vietā.

“Spēle mums neizdevās jau no sākuma. Vairs panākt “Rakšus” nevarējām, kā arī sapelnījām piezīmes. Ar to viss beidzās,” atzīst komandas “Grundzāle” basketbolists Mareks Nikolajevs.

Cēsu novada komanda “Rakši” piedalījās Smiltenes novada čempionātā pirmo reizi un par izcīnīto trešo vietu ir priecīgi. Vienīgi esot pietrūcis asu izjūtu spēlē par 3. vietu.

“Gribējām kārtīgi uzspēlēt, bet sanāca, kā sanāca, jo laukumā Grundzāles komandai palika trīs cilvēki. Nebijām domājuši, ka būs tik viegli uzvarēt,” saka “Rakšu” spēlētājs Atis Grimza.

Līmeni Smiltenes novada basketbola čempionātā viņš vērtē kā diezgan augstu un par turnīrā spēcīgākajām komandām viennozīmīgi atzīst vietējās Smiltenes novada vienības “Vudlandi” un “top!”.





Arī uzvarētājiem nebija viegli

Sestdien otro finālspēli vudlandieši iesāka ar 10 punktiem plusā un uzvarēja arī šajā spēlē ar rezultātu 75:69 (24:16; 14:16; 22:17; 15:20).

Komandas “Vudlande” basketbolists Uldis Slapjums gan atzīst, ka turnīrs un cīņa par čempiona titulu patiesībā bija grūta arī vudlandiešiem.

“Pirmajās izslēgšanas spēlēs ceturtdaļfinālā tikāmies ar komandu “Strenču MRS” komandu, un visi zina, cik viņi ir spēcīgi, neraugoties uz to, ka palika ceturtajā vietā. Šajā komandā ir individuāli ļoti spēcīgi spēlētāji, kuri mums jau uzreiz lika saņemties un atrast pareizo spēli, kā gūt punktus pret spēcīgu pretinieku. Svarīgi bija arī noskaņoties otrajā finālspēlē pret “top!” pēc iepriekš iegūtiem plus 10 punktiem, lai nebūtu atslābuma,” uzsver U. Slapjums.

Šās sezonas čempionātā no trešās vietas pērn uz otro vietu tagad kopvērtējumā pakāpās komanda “top!”. “Lai uzvarētu, pietrūka tas, ka kopā nespēlējam, sanākam tikai uz šo turnīru un iespēlējamies līdz ar pirmajām spēlēm. Tajā pašā laikā var redzēt, ka “Vudlande” savā starpā kopā trenējas, un tas ir arī rezultāta pamats. Viņu uzvara ir pelnīta. Apsveicu!” saka komandas “top!” basketbolists Kristaps Vergins.

Taujāts, vai kādam nākamajā gadā var izdoties finālā apspēlēt komandu “Vudlande”, viņš smaidot saka: “Protams, mums (komandai “top!” - redakcijas piezīme). Sāksim vasarā trenēties, iziesim nometni un būsim nākamgad pirmie”.

Komandā “top!” vietējo resursu trūkuma dēļ spēlē arī basketbolisti no Apes un Alūksnes novadiem un Valmieras.

Smiltenes novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešu komandām

Kopvērtējums

1. “Vudlande”

2. “top!”

3. “Rakši” (Cēsu novads)

4. “Grundzāle”

5. “Strenču MRS”

6. “Privātbūve”

7. “ASE/Smiltene”

8. “Virsaitis” (Apes novads)

9. “Bonoparti”

10. “Tālavas punktdaris” (Gulbenes novads)

11. “Valka”

12. “Smiltenes BJSS”

13. “Mežroze IG”