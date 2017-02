Bijušais "Valka"/"Valga" galvenais treneris Umbraško: Iespējams, aizdomas par spēļu sarunāšanu ir pamatotas

Iespējams, aizdomas par vairāku Latvijas un Igaunijas apvienotās basketbola komandas "Valka"/"Valga" spēlētāju iesaistīšanos sarunātajās spēlēs ir pamatotas, uzskata šīs vienības bijušais galvenais treneris Juris Umbraško.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis trešdien atklāja, ka "Valka"/"Valga" vērsusies policijā ar iesniegumu, jo tai radušās aizdomas par dažiem saviem spēlētājiem, ka tie piedalījušies spēļu rezultātu sarunāšanā. Kaut Krauklis pauda, ka iesniegumā nav minēti konkrēti vārdi, viņš nenoliedza, ka no sastāva arī šāda iemesla dēļ atskaitīts Artūrs Bricis.

Bricis un vēl šo komandu pārstāvošie latviešu basketbolisti Sandis Silavs, Reinis Strupovičs, Kristaps Kanbergs un Ivars Žvīgurs noliedz savu saistību ar spēļu sarunāšanu. Tieši uz Latvijas spēlētājiem krītot aizdomu ēna.

"Iespējams, ka šādas aizdomas ir pamatotas. Cik saprotu, interese par komandas spēlēm ir arī no "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) vadības, kas sadarbojas ar totalizatoru likmju monitoringa kompāniju "Federbet"," aģentūrai LETA sacīja Umbraško, kurš "Valka"/"Valga" galvenā trenera amatu zaudēja pirms divām nedēļām. "Citreiz bija tādas aizdomas, kad basketbolisti nenospēlēja savā līmenī. Ja kādam bija aizdomas par spēlētāju godaprātu, viņiem vajadzēja pierādīt pretējo un katrā spēlē atdot no sevis visu."

Umbraško atklāja, ka Bricis no komandas tika atskaitīts vairāku iemeslu dēļ, tostarp no basketbolista puses bijusi nepilnīga atdeve treniņos.

"Treniņprocesu veidoju optimāli, lai spēlētāju nebūtu pārslogoti. Mums nebija liela rotācija, turklāt aizvadījām 2-3 spēles nedēļā. Ja šādos apstākļos pārtrenējies, var sākties traumas. Līdz ar to basketbolistiem tika piedāvāti individuālie treniņi, ko izmantoja vien pāris igauņi," uzsvēra Umbraško.

"It kā jau bija vairākas spēles, kurās cīnījāmies, tikām arī Igaunijas kausa finālčetriniekā, kas Valgas pilsētai nebija izdevies desmit gadus," teica bijušais komandas treneris. "Bricis iepriekšējo sezonu bija pavadījis Portugālē un no viņa prasījās vairāk līdera spēle. Varbūt viņš centās, bet nesanāca, vai arī negribēja. Citās komandās viņš tomēr pirms tam bija spēlējis otrā plāna lomu, bet "Valka"/"Valga" komandā no viņa prasīja līdera cienīgu sniegumu."

Umbraško no vienības stūres tika atbrīvots pirms divām nedēļām. "Mana aiziešana bija saistīta ar to, ka komandai nekrājās uzvaras. Vadība uzskatīja, ka šāds solis sapurinās basketbolistus."

Latviešu speciālists gan nenoliedza, ka "Valka"/"Valga" klubā ir organizatoriska rakstura problēmas, taču mazbudžeta komandās tā esot ierasta parādība.

Savā debijas sezonā pērn "Valka"/"Valga" LBL turnīrā izcīnīja sesto vietu un ceturtdaļfinālā vienā no spēlēm nopietni pretendēja uz uzvaru duelī ar "VEF Rīga" komandu, tomēr šosezon tā ar trim panākumiem 15 mačos ir noslēdzošajā - desmitajā - pozīcijā.

Vienība ar nosaukumu "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" startē arī Igaunijas meistarsacīkstēs, kur ar astoņiem panākumiem 23 mačos atrodama sestajā pozīcijā.